Alejandro Alarcón: “El Banco Central debe contener la inflación porque ese impuesto lo terminan pagando los pobres del país”

El Banco Central entregó una positiva proyección de crecimiento económico para este 2021, esto mediante su Informe de Política Monetaria (IPoM) que reportó un alza de crecimiento entre el rango 8,5 y 9,5 puntos porcentuales. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el economista Alejandro Alarcón comentó esta información y señaló que lamentablemente esta no es una situación permanente. “A continuación el Banco Central hizo estimaciones para el año 22 y el año 23, las cuales están en la vecindad entre el 2 y el 3 por ciento. Incluso el año 23 tiene un piso más bajo, menos de 2 por ciento, y corresponde a la realidad que ha vivido el país después de una recesión muy profunda, con una caída cercana al 6 por ciento”, explicó. Además, en entrevista con los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile explicó que el crecimiento reportado de cierta forma es incompleto, puesto que en lo que refiere a trabajo la situación se mantiene muy compleja. “El mercado laboral sigue muy débil, con cifras muy débiles donde no se ha recuperado el principal componente en el mercado laboral, que es el trabajo de calidad (…) Y es cosa de ver las cifras, los organismos estatales, el INE por ejemplo, calcula la tasa de desempleo cercana al 10 por ciento y sabemos que hay desempleo escondido, que viene del trabajo informal”, comentó. Mientras que sobre la recuperación del mercado laboral, el economista explicó que un punto clave es que mejore la inversión: “La inversión el año pasado cayó casi un 13 por ciento y este año pese a lo que se indica no se ha recuperado y la inversión es la que produce el trabajo de calidad”. “Si no hay inversión no hay trabajo de calidad, y la inversión está afectada en el país por las malas expectativas. Ese es el principal desafío que tiene cualquier autoridad, que es mantener la estabilidad política, sin la estabilidad política no va a haber inversión y al final el impacto va a seguir afectado al mercado laboral”, complementó. Alarcón abordó también la inflación. El Banco Central proyectó cifras de 4,4 por ciento a diciembre de este año, mientras que el académico señaló que sus cálculos proyectan una inflación para el primer trimestre de 2022 que se mantenga sobre este número. “¿Por qué se produjo esta dinámica? En primer lugar porque dependemos mucho del petróleo porque no lo producimos en Chile. El 95 o más que se usa en Chile es para el combustible y es la fuente de energía principal. Por lo tanto en una primera vuelta afecta típicamente el precio de la bencina, pero hay efectos de segunda vuelta porque los procesos productivos lo requieren también (…) A medida que sube el precio del petróleo va subiendo el precio de producir y eso se traduce en más inflación”, indicó. “Lo que está diciendo el presidente del Banco Central es que inevitablemente si esta situación no se corrige van a tener que subir las tasas de interés y ese es otro impacto en la recuperación porque mientras más alta la tasa de interés tenemos menos consumo (…) Y hay otra parte más importante que es la inversión, mientras más alta la tasa de interés menos proyectos rentables hay en la economía, porque hay que financiar el costo de capital”, agregó. Finalmente el economista destacó que este proceso se debe seguir con atención, puesto que una vez más las personas más afectadas serán quienes son más vulnerados. “La inflación es un impuesto que lo pagan sobre todos los trabajadores y aquellos que son más pobres en la sociedad. Por lo tanto, el Banco Central debe contener la inflación porque ese impuesto de inflación lo terminan pagando los pobres del país”, concluyó.

El Banco Central entregó una positiva proyección de crecimiento económico para este 2021, esto mediante su Informe de Política Monetaria (IPoM) que reportó un alza de crecimiento entre el rango 8,5 y 9,5 puntos porcentuales. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el economista Alejandro Alarcón comentó esta información y señaló que lamentablemente esta no es una situación permanente. “A continuación el Banco Central hizo estimaciones para el año 22 y el año 23, las cuales están en la vecindad entre el 2 y el 3 por ciento. Incluso el año 23 tiene un piso más bajo, menos de 2 por ciento, y corresponde a la realidad que ha vivido el país después de una recesión muy profunda, con una caída cercana al 6 por ciento”, explicó. Además, en entrevista con los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile explicó que el crecimiento reportado de cierta forma es incompleto, puesto que en lo que refiere a trabajo la situación se mantiene muy compleja. “El mercado laboral sigue muy débil, con cifras muy débiles donde no se ha recuperado el principal componente en el mercado laboral, que es el trabajo de calidad (…) Y es cosa de ver las cifras, los organismos estatales, el INE por ejemplo, calcula la tasa de desempleo cercana al 10 por ciento y sabemos que hay desempleo escondido, que viene del trabajo informal”, comentó. Mientras que sobre la recuperación del mercado laboral, el economista explicó que un punto clave es que mejore la inversión: “La inversión el año pasado cayó casi un 13 por ciento y este año pese a lo que se indica no se ha recuperado y la inversión es la que produce el trabajo de calidad”. “Si no hay inversión no hay trabajo de calidad, y la inversión está afectada en el país por las malas expectativas. Ese es el principal desafío que tiene cualquier autoridad, que es mantener la estabilidad política, sin la estabilidad política no va a haber inversión y al final el impacto va a seguir afectado al mercado laboral”, complementó. Alarcón abordó también la inflación. El Banco Central proyectó cifras de 4,4 por ciento a diciembre de este año, mientras que el académico señaló que sus cálculos proyectan una inflación para el primer trimestre de 2022 que se mantenga sobre este número. “¿Por qué se produjo esta dinámica? En primer lugar porque dependemos mucho del petróleo porque no lo producimos en Chile. El 95 o más que se usa en Chile es para el combustible y es la fuente de energía principal. Por lo tanto en una primera vuelta afecta típicamente el precio de la bencina, pero hay efectos de segunda vuelta porque los procesos productivos lo requieren también (…) A medida que sube el precio del petróleo va subiendo el precio de producir y eso se traduce en más inflación”, indicó. “Lo que está diciendo el presidente del Banco Central es que inevitablemente si esta situación no se corrige van a tener que subir las tasas de interés y ese es otro impacto en la recuperación porque mientras más alta la tasa de interés tenemos menos consumo (…) Y hay otra parte más importante que es la inversión, mientras más alta la tasa de interés menos proyectos rentables hay en la economía, porque hay que financiar el costo de capital”, agregó. Finalmente el economista destacó que este proceso se debe seguir con atención, puesto que una vez más las personas más afectadas serán quienes son más vulnerados. “La inflación es un impuesto que lo pagan sobre todos los trabajadores y aquellos que son más pobres en la sociedad. Por lo tanto, el Banco Central debe contener la inflación porque ese impuesto de inflación lo terminan pagando los pobres del país”, concluyó.