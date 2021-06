Cámara aprueba salario mínimo y lo despacha para revisión en el Senado

Con 112 votos a favor, 3 en contra y 34 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el informe de comisión mixta sobre salario mínimo, el que fijó el aumento a 337 mil pesos brutos a contar de mayo. Además se agregó un aumento de entre 345 mil y 350 mil en enero 2022, en función del desempeño de la economía. El proyecto fue objeto de varias discrepancias por el guarismo, lo que lo llevó finalmente a quedar en esta comisión mixta que, además de la cifra de aumento, estableció otros puntos, entre ellos la creación de una mesa técnica que revisará los parámetros y criterios para la fijación del salario mínimo en abril del próximo año. Esta mesa técnica, que tendrá que revisar el mercado laboral nacional, fue uno de los aspectos destacados por el ministro del Trabajo, Patricio Melero. “Este va a ser un desafío muy importante para los cuatro ministerios que estamos involucrados en esta tarea, dado que al término de esa comisión el estudio de la mesa técnica, en sus consideraciones finales, debe contener una propuesta de reajuste al ingreso mínimo mensual a futuro. Quiero resaltar este hecho porque es primera vez que empezamos a diseñar una política con caracterización adecuada, con fundamento y con análisis de la manera de enfrentar el salario mínimo a futuro en el país, y no la mera discusión de un guarismo año a año”, señaló. En el lado opuesto, desde el Frente Amplio la diputada Gael Yeomans, integrante de la comisión de Trabajo, manifestó que como bancada apostaron por la abstención pues no ven mayor compromiso del Ejecutivo en avanzar en una real política pública sobre salario mínimo. “Sabemos que esto no necesariamente y no exclusivamente va a comprometer al Gobierno que está actualmente, sino que obviamente debe comprometer una política de Estado, al Congreso, a los partidos políticos el poder avanzar en esa meta, y no puedo votar de manera distinta porque no veo un avance sustantivo hoy por hoy con este informe”, aseveró la parlamentaria. ✅APROBADO| Cámara ratificó informe de comisión mixta sobre proyecto que reajusta el #SalarioMínimo, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, y otorga ayudas extraordinarias para las familias en contexto del Covid-19. pic.twitter.com/EqK5Lvb2gZ — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) June 29, 2021 Mientras que desde el oficialismo, el diputado RN Francisco Eguiguren manifestó que es el momento de que esta discusión deje de ser politizada y que se avance en medidas de largo plazo. “Es el minuto para empezar a planificar plurianualmente los salarios, con reajustes semestrales o periódicos, hay que determinarlos, indexados al crecimiento y la inflación para que le demos certezas a los empleadores, pero fundamentalmente a las trabajadoras y trabajadores de cuánto ellos van a estar ganando en un determinado periodo de tiempo. Además que esa planificación plurianual va a quitarle esta negociación a los políticos, esta no será una negociación política”, comentó. El proyecto contempla también un aumento de $10 mil en el aporte del Ingreso Mínimo Garantizado, llegando así a un incremento de $50 mil para todos quienes reciban un salario mínimo. Posterior a la votación de la Cámara la iniciativa debe ser revisada en la Sala del Senado.

