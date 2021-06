Tomás Vodanovic y municipio de Maipú: “No ha dado buenas señales ni ha sido motivo de orgullo para nuestra comunidad”

Pese a que el traspaso de mando desde la anterior administración liderada por Catherine Barriga no fue “todo lo fluido y fraterno que le hubiese gustado”, Tomás Vodanovic señaló, en conversación con nuestro medio, que junto a su equipo ya se encuentran concentrados en trabajar para enfrentar los desafíos que tienen por delante. Electo con el 46,82% de los votos, el sociólogo de la Universidad Católica, especializado en políticas públicas por la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos y militante de Revolución Democrática, reconoce que el municipio no ha dado las señales que todos los habitantes de la comuna se merecen, por lo que ese es uno de los temas que deberán abordar como nuevas autoridades. “Muchas veces el municipio de Maipú no ha estado a la altura de lo que sus vecinos y vecinas requieren, no ha dado buenas señales ni ha sido motivo de orgullo para nuestra comunidad y hoy tenemos el inmenso desafío de resignificar el rol de la política y del municipio dentro de la comuna como un municipio transparente que entienda que cada peso que entra a las arcas municipales sale del bolsillo de nuestras vecinas y vecinos, que no lo están pasando bien, que no ha dado respuestas satisfactorias ni ha tenido como prioridad resolver los problemas de la comuna”. Respecto de la administración de los recursos, la nueva autoridad comunal proyectó en unos cuarenta mil millones de pesos el déficit al interior del municipio. En ese sentido, explicó que si bien se promoverá el desarrollo de una auditoría externa, ello deberá ser acompañado con un análisis exhaustivo de la documentación a nivel interno. “Los resultados de una auditoría externa a una institución del tamaño del municipio de Maipú tardan aproximadamente entre 6 a 8 meses, por ende, junto con esa auditoría, necesitamos hacer revisión de documentación interna y estamos en ese proceso. Nuestro equipo está abocado a revisar contratos, proyectos, estados de cuentas para ir dilucidando desde ya el real estado financiero del municipio y proyectar una gestión que sea responsable con los recursos de la comuna”. Durante su campaña, Tomás Vodanovic hizo especial énfasis en los graves problemas de seguridad ciudadana que se presentan en Maipú. Según los datos de la encuesta CASEN 2017, 3 de cada 10 maipucinos han presenciado en su barrio balaceras o disparos y seis de cada diez han presenciado a personas consumiendo drogas o alcohol en la vía pública. Para el nuevo jefe comunal este tema es de la mayor urgencia, pero debe ser tratado desde la perspectiva comunitaria y buscando recomponer el tejido social. “Ese proceso de planificación de una estrategia de seguridad comunal va a ser clave para entender el ámbito de la seguridad no solamente desde una arista punitiva o de perseguir el delito, sino de cómo vamos generando condiciones comunitarias para vivir en barrios más seguros, en coordinación con las juntas de vecinos, con las policías, con la Subsecretaria de Prevención del Delito con quienes nos vamos a reunir la próxima semana, con el Ministerio del Interior, las escuelas, los Cesfam, con las agrupaciones deportivas y culturales. Debemos ver como recuperamos los territorios dándoles vida comunitaria, invirtiendo en el espacio público y en coordinación con estrategias preventivas para hacer de Maipú una comuna más segura”. En ese sentido analizó la dificultad que reviste la resolución de ese tipo de conflictos a nivel social cuando ya se encuentran enquistados en la comunidad. “Nuestra estrategia en los cien primeros días será realizar consejos consultivos barriales, ya que Maipú está dividida en 21 de estas unidades barriales que cuentan con una rica organización y dirigencia social que no ha sido considerada durante los últimos años. Los dirigentes han reclamado en cada espacio que no fueron escuchados ni se trabajó en conjunto con el municipio. Por eso queremos empezar a reconstruir ese tejido con encuentros con las dirigencias para hacer levantamiento de información y planes de intervención al corto, mediano y largo plazo”. “Tenemos que volver a establecer los vínculos territoriales que estuvieron destruidos por cuatro años y lo haremos con una estrategia intensiva de salida a terreno, no solo mía, sino de los equipos y funcionarios para empaparnos de una realidad que debemos cambiar prontamente”, enfatizó. Por otro lado, en cuanto a otra de las denuncias recurrentes de los vecinos de Maipú respecto del estado de la sanitaria municipal Smapa, las constantes fugas de agua y la falta de urgentes reparaciones al servicio de alcantarillado en la comuna, además de la siempre presente sombra de una posible privatización, Vodanovic indicó que ello debe trabajarse a través de una gestión transparente y eficiente de la empresa. “No podemos defender a Smapa como sanitaria pública solo desde la palabra, sino que debemos entender el rol que debe cumplir con una gestión que esté a la altura de lo que los vecinos necesitan. Creo que finalmente al vecino no le interesa tanto si es pública o privada, sino que le interesa tener un buen servicio de agua potable, de buena calidad, con buena presión y que no vea cómo el agua de la comuna corre por las calles y ese es el desafío nuestro: demostrar que podemos generar una gestión pública de excelencia y no entender sencillamente que lo público debe ser necesariamente ineficiente y lo privado se realiza de buena manera. Hay que combatir ese paradigma y debe hacerse con una gestión rigurosa, profesional y que esté acorde las demandas de nuestros vecinos”. Finalmente el alcalde Vodanovic se refirió al estado sanitario de la comuna frente a la pandemia del Covid 19 en la que existe aún un alto número de contagios y de casos activos y que es además una de las pocas comunas de la Región Metropolitana que aún se mantiene en cuarentena. Al respecto señaló que están trabajando en encontrar recursos financieros y humanos que permitan tener una mejor trazabilidad y fortalecer la campaña de vacunación entre los habitantes de Maipú. Foto @RD

