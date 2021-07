A los 78 años muere el ícono de la cultura italiana Raffaella Carrá

Uno de los más importantes íconos de la cultura italiana de los últimos 60 años, Raffaella Carrá, falleció este lunes a la edad de 78 años de acuerdo a lo informado por quien fuera su compañero de vida durante muchos años, Sergio Japino. “Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre”, afirmó Japino luego del fallecimiento de la artista que se produce luego de una enfermedad que no ha sido revelada, pero que según su pareja “desde hace un tiempo había atacado su cuerpo menudo, pero lleno de energía”. Japino agregó que “Raffaella tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso”, declaró. Raffaella Carrá nació en Bolonia, Italia, el 18 de junio de 1943 con el nombre de Raffaella María Roberta Pelloni. Fue presentadora de televisión, actriz, bailarina y cantante. Su formación inició a los 10 años cuando decidió estudiar danza clásica. Más tarde ingresó al Centro Sperimentale de Cinematografía. Su carrera despegó a mediados de los años 60 cuando irrumpió en la televisión de la mano de comedias, revistas musicales y programas infantiles. La artista italiana vivió su momento cúlmine en nuestro país en 1982 cuando se presentó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, escenario en el cual realizó un show muy vanguardista para los cánones conservadores de la televisión nacional de aquellos años, con canciones como “Hay que venir al sur” o “Caliente, caliente” y que sirvió de plataforma además para que Carrá se consolidara en otros países de la región. Dicha presentación fue antecedida por una polémica de parte de sus detractores y partidarios de la dictadura militar chilena, que recordaban una entrevista que Carrá dio apenas unos años antes, en junio de 1977 a la revista Interviú y que titulaba con una cita de la artista: “Yo siempre voto comunista”. Su trabajo musical más reciente fue Replay en 2014, un álbum de música dance con temas en español, italiano e inglés. “Yo no quiero ser joven, quiero divertirme con los jóvenes”, dijo la artista en una entrevista con Efe cuando presentó ese disco, que no llevó aparejada una gira porque, remató: “ahora quiero vivir mi vida”.

