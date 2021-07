Margarita Portuguez, nueva presidenta de RD: “Esperamos tener un rol articulador en relación a las otras fuerzas de izquierda”

La licenciada en Ciencias Jurídicas y ex dirigenta sindical conversó de sus desafíos al liderar Revolución Democrática y cómo se irán gestando las futuras alianzas en la izquierda, tanto en el proceso constitucional como en las próximas elecciones de noviembre.

Hace un poco más de dos semanas y luego de un contundente triunfo en los comicios internos del partido, Margarita Portuguez, asumió como nueva presidenta de Revolución Democrática, quedando en la dirección del partido que dio varias sorpresas en las últimas elecciones, alzándose con nueve constituyentes y seis alcaldías, arrebatándole municipios emblemáticos a la derecha, como Maipú y Viña del Mar. Diario y Radio Universidad de Chile conversó con la nueva timonel de RD para analizar el histórico protagonismo electoral que vive su partido y cómo se trazarán las alianzas con los otros sectores de la izquierda en el actual proceso constituyente y en las próximas elecciones. ¿Cuáles pretende que sean las diferencias o matices de esta administración en relación a la anterior? Esta directiva es bastante diferente a la otra, no solo en su composición diversa ya que fue una lista integrada, sino que también la componen personas de distintos lugares, profesiones y oficios. Es eso lo que nosotros ponemos sobre la mesa para trabajar con todas nuestras ganas. Hay una diferencia con la compañera Catalina Pérez, ya que además era diputada y tenía esa plataforma, pero nosotros tenemos el desafío como mesa directiva de posicionarnos y mostrar cuáles son los temas que se deben abordar, por el momento debemos empujar la candidatura presidencial de Gabriel Boric y las parlamentarias, sobre todo ahora que venimos saliendo de un buen resultado electoral, específicamente en los gobiernos locales. ¿Cómo interpreta los resultados de Revolución Democrática en las últimas elecciones constituyentes y municipales? Para nosotros es un desafío en cuanto a la gobernabilidad, siempre se ha cuestionado la capacidad de gobernar del Frente Amplio, este es el paso que teníamos que dar en cuanto a los gobiernos locales en comunas emblemáticas, donde estamos colocando los mejores cuadros para hacer un mejor trabajo territorial que nos hacía falta , estábamos al debe, por lo tanto esto es una oportunidad. Es el momento de ponerse a trabajar, poniéndonos a disposición de lo que necesiten nuestros alcaldes. Nosotros seguimos articulados y trabajando, en la mesa del Frente Amplio donde tenemos una agenda de trabajo. Como directiva para nosotros también es importante ratificar nuestro domicilio en el FA y desarrollar un trabajo articulado con las otras fuerzas, queremos expandir los espacios a las organizaciones sociales, grupos feministas y sindicatos, es allá donde nos gustaría ir . ¿ Cómo se está trabajando en miras a las próximas elecciones parlamentarias de noviembre? Nosotros queremos reforzar nuestros liderazgos pero también levantar nuevos, desde los territorios a través de los resultados que obtuvimos ahí, ojalá en el mundo sindical donde esperamos seguir creciendo hacia allá, apoyando a independientes o a la misma militancia para aumentar y reforzar nuestra bancada. ¿ Y a usted, le gustaría ir por un escaño parlamentario? La verdad es que me estoy instalando en esto y me ha gustado bastante, ojalá que pueda terminar mi trabajo como presidenta, ya que tenemos muchos desafíos en el corto, mediano y largo plazo, sobre todo en relación a los nuevos representantes que van a ir creciendo, entonces ese es mi foco por ahora. En la votación de presidente y vicepresidente de la Convención, no se observó una alianza entre el PC y FA ¿Eso es extrapolable a algún tipo de alianza en el futuro? Siento que a pesar de nuestra alianza, Apruebo Dignidad, la Convención está en una dinámica distinta, es diferente a lo que estamos acostumbrados, ojo, que ambos bloques votaron por una lideresa indígena y se terminó votando por las propuestas que realizó el Frente Amplio, creo que son sutiles las diferencias que podemos tener, creo que en general tenemos muchas coincidencias y vamos a seguir trabajando en base a eso. Insisto, creo que la dinámica de la Convección Constitucional es distinta, las articulaciones son diferentes y los constituyentes han querido desmarcarse un poco de lo que nosotros estamos acostumbrados, pero claramente el PC y el Frente Amplio estamos juntos en esta idea de cambiar Chile. ¿Cómo ve la relación con el mundo de la centro izquierda, posterior al desencuentro en la inscripción de primarias? No sé si podríamos seguir dialogando con las fuerzas socialistas que existen, hay una militancia de ese sector que mira hacia el Frente Amplio, siento que podemos avanzar en la búsqueda de acuerdos más programáticos. Tampoco me cerraría, no es una decisión que dependa esta directiva, hay un comité político detrás, nosotros estamos en Apruebo Dignidad que es la alianza que nos interesa mantener. Creo que las condiciones estaban en su momento y se prefirió otra alianza, hay que seguir conversando y no es algo que está cerrado. En cuanto al inicio de la Convención Constitucional ¿ Cuáles fueron sus sensaciones y qué expectativas tiene? Fue un hecho histórico, lleno de emociones, sobre todo para este partido que nace empujando este proceso desde sus orígenes , por lo tanto muchos nos sentimos parte de eso. Pensar que no iba a pasar nada era un poco ilógico, esto nace desde un estallido social con demandas legítimas de todas las partes, vamos a encontrarnos con diversas posturas pero siento que es importante que la gente sepa lo relevante que es dialogar para llegar a acuerdos, eso es una señal a la ciudadanía respecto a cómo debemos solucionar nuestras diferencias, llegando a consensos. El hecho que se haya elegido a la presidenta y vice presidente que nosotros apoyamos, nos hace tener una esperanza de que podemos tener un rol articulador en cuanto a las otras fuerzas de izquierda. Entendiendo que va ser difícil en algunos temas, confío en la capacidad de nuestros constituyentes – que son los que yo conozco- para resolver todas estas problemáticas logísticas que hemos visto, donde no han estado las condiciones porque ha existido ineptitud del Gobierno en la instalación y creo que la solución tiene que venir de los convencionales. ¿ Cómo ve la candidatura presidencial de Gabriel Boric? ¿ Existe un total compromiso de apoyo a Daniel Jadue o darán libertad de acción a sus militantes en primera vuelta? Nosotros estamos contentos con el desarrollo, performance y cómo ha crecido el discurso de Gabriel, lo vemos más sólido, sentimos que es un liderazgo que Chile necesita, más reflexivo y con autocrítica, no tan autoritario, por lo tanto, estamos contentos con la candidatura. A Gabriel lo consideramos como un candidato feminista, lo que para nosotros es súper importante, además, creemos que él puede convocar a un sector que va más allá de la izquierda que lo mira con buenos ojos. El hecho de que estemos en un pacto, nos estamos comprometiendo a que independiente del resultado – que esperamos que favorezca a Gabriel – vamos respetar y trabajar con el candidato que gane en el pacto.

