Nacional Proceso Constituyente Convencionales de pueblos originarios realizarán sus reuniones periódicas en la Casa Central de la U. de Chile Ocho representantes de los y las convencionales de los pueblos indígenas se reunieron esta mañana con autoridades del plantel, instancia en la que se acordó formalmente el uso de las dependencias universitarias para que puedan reunirse en el marco del proceso constituyente. En el encuentro, además, el Rector Vivaldi recalcó la voluntad de poner a disposición de la Convención el canal de televisión de la Universidad, para que transmita las sesiones a través de su señal abierta HD a todo el país. Raúl Martínez Martes 13 de julio 2021 11:47 hrs.

Hasta la Casa Central de la Universidad de Chile llegaron esta mañana ocho de las y los convencionales de los pueblos originarios, en representación del total de 17 que integran el órgano constituyente, para conversar con el rector de la casa de estudios, Ennio Vivaldi. En la instancia, abordaron los apoyos que las distintas universidades públicas del Estado pueden brindar a los y las convencionales de los 10 pueblos indígenas que están presentes en la Convención Constitucional, en aspectos técnicos, tecnológicos y de infraestructura, junto con las dependencias de los planteles presentes a lo largo del país, fueron nuevamente puestos a disposición para facilitar el trabajo de los pueblos originarios. En ese marco, por cerca de 40 minutos, los 8 representantes tuvieron un primer acercamiento con las instalaciones de la Casa Central de la Universidad de Chile y se reunieron con autoridades y representantes universitarios como el Rector Ennio Vivaldi, la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán; la Vicepresidenta del Senado Universitario, Verónica Figueroa Huencho; el Director de Relaciones Institucionales, Juan Gabriel Valdés; y Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho e impulsor de la Plataforma Constitucional Indígena de la U. de Chile. Al finalizar la cita, se acordó concretar una nueva reunión para hacer un recorrido por las dependencias de la Casa Central, que cuenta diferentes salones, salas de reuniones y espacios habilitados para las actividades que puedan desarrollar las y los convencionales constituyentes, con aforos permitidos y cumpliendo las medidas sanitarias. “Nosotros los recibimos con los brazos abiertos, con emoción y desde luego esta casa está a disposición de ustedes”, dijo en el encuentro el Rector Vivaldi, quien especificó, además, que este apoyo va más allá de la utilización de la infraestructura: “quisiéramos que también utilizaran la capacidad instalada que tenemos y que estamos haciendo de apoyo a toda la labor con la constituyente”, relevando especialmente “el rol tan importante que han jugado los académicos y los estudiantes de los pueblos originarios”, así como el repositorio Uchile Constituyente que alberga todo el material académico producido por la universidad sobre las diferentes temáticas que se abordarán durante este proceso. A esto se suma la voluntad de poner a disposición de la Convención el canal de televisión de la Universidad, para que transmita las sesiones a través de la señal abierta HD a todo el país. Los convencionales presentes en la reunión valoraron el apoyo académico que puede prestar la Casa de Bello, a través de diferentes documentos que estarán a disposición de los y las convencionales. “Celebro la disposición de la U. de Chile para que nosotros como pueblos y como escaños podamos trabajar en conjunto, para que sigamos aunando fuerzas para que esta nueva constitución represente la diversidad y que nos incorpore con plenos derechos en la historia de nuestro país”, señaló Tiare Aguilera, convencional del pueblo Rapa Nui. En tanto, el convencional del pueblo mapuche, Victorino Antilef, destacó que “este ejercicio de conversación que se está dando, y de la disposición que nos está manifestando la universidad, está sumando a un relevante ejercicio que nos tiene que poner en un contexto distinto, y que se relaciona con una nueva forma de relacionarnos y de convivir en un espacio que, esperemos, pasado este proceso, haya cambiado y sea muy distinto respecto de cómo se ha reconocido hoy en día dentro del territorio la presencia de las naciones originarias”. Por su parte, el convencional Wilfredo Bacián, constituyente del pueblo quechua, destacó la importancia que puede tener la mirada de la academia en este proceso: “No se trata sólo de refundar Chile, sino también de refundar la historia de los pueblos originarios”, señaló, relevando que la mirada que la academia pueda ser “de reencuentro con cada uno de esos pueblos originarios, valorando y respetando la particularidad de cada uno de ellos”. Isabel Godoy, representante del pueblo colla, indicó que las “naciones originarias tenemos una manera distinta de trabajar con nuestros convencionales”, por lo que un espacio como el dispuesto en la U. de Chile tiene las “condiciones para tener esto que es lo rico de la conversación: mirarnos a los ojos al hablar que es lo que nos gusta a nosotros los pueblos originarios que muchas veces resulta difícil entender para el resto de las personas”. Félix Galleguillos, representante del pueblo atacameño, destacó esta “nueva forma de relacionarnos”, dado que los pueblos originarios, indicó, “siempre hemos sido en teoría críticos de todo las universidades y planteles educacionales”, porque han “siempre sido sujetos de estudio y no ha existido una vinculación directa para con sus habitantes y después con el retorno de dichas investigaciones”. “Para nosotros como pueblos originarios es muy importante trabajar en grupo, queremos darle un sello a nuestro trabajo como pueblos originarios, así que se agradece mucho el espacio”, relevó por su parte Lidia González, representante del pueblo yagán. “Los 17 constituyentes estamos muy agradecidos de la universidad, de que nos den el espacio y poder contar con la infraestructura. Y no solo eso, sino que todo lo que esté a su alcance y que nosotros pudiéramos requerir”, señaló Adolfo Millabur, representante del pueblo mapuche, quien también relevó que “como pueblos originarios necesitamos vernos las caras, necesitamos conversar, y para eso la universidad nos ofrece sus espacios”. Asimismo, Millabur indicó que los espacios habilitados para reunión en el Palacio Pereira como en el Ex Congreso, “no reúnen las condiciones mínimas para que no reunamos los 17, todavía menos con nuestros equipos de apoyo”, por lo cual con esta colaboración “estamos cumpliendo con esta tarea de poder abrir un espacio”. El convencional del pueblo mapuche, Alexis Caiguan, agregó que “abrir las puertas de la Universidad significa generar una empatía con los pueblos originarios, porque estas instancias necesitan hacer ver que la sociedad en sí está comprometida. Y en este caso, la Universidad”. Desde la U. de Chile, la vicepresidenta del Senado Universitario y una de las impulsoras de la materialización de este apoyo, Verónica Figueroa Huencho, dijo que este hito constituye “una reivindicación importante de sueños, de añoranzas de nuestros ancestros, de nuestras ancestras”, quienes “soñaron también con formar parte de las decisiones de este país, y ustedes hoy representan ese sueño, esa añoranza diversa de todos nuestros pueblos originarios y de los que formamos parte”. Para Juan Gabriel Valdés, con esta aproximación que se está realizando “estamos recogiendo una voluntad de la comunidad universitaria, de los profesores, los alumnos, los funcionarios, por hacer una contribución con sus ideas, al trabajo que ustedes están haciendo en todos los ámbitos. Y en ese marco, es fundamental una participación real de los miembros de los pueblos originarios, en cada uno de los temas, desde la educación, la vivienda, los temas que tienen que ver con la descentralización, y especialmente lo que tiene que ver con lo plurinacional, lo multicultural”. Esta es la segunda oportunidad en que el rector Vivaldi se reúne con representantes de la Convención, en el marco del ofrecimiento realizado por los planteles públicos de utilizar sus sedes e infraestructura para ayudar a desarrollar de la mejor forma el trabajo del organismo. El martes 6 de julio pasado, la presidenta Elisa Loncon, junto al vicepresidente Jaime Bassa, también visitaron la Casa Central para ponerse al tanto de la ayuda y soporte que podrían recibir, para el mejor desempeño de sus funciones.

