Confusam acusa falta de vacunas para completar tercera dosis e inmunizar a rezagados y a menores de 12 años

Este viernes, la Confusam llegó al Ministerio de Salud para exigirle al jefe de la Cartera, Enrique Paris, que priorice al personal de salud en la nueva fase de vacunación de refuerzo, además de demandar para las y los trabajadores equipos de protección personal y así evitar contagios. Esto, ante la amenaza de una tercera ola de contagios dominada por la variante Delta. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, explicó que garantizar las vacunas al personal sanitario es prioritario debido a la interacción habitual que laos trabajadores tienen con personas contagiadas. Por otra parte, Flores exigió transparencia al Gobierno en cuanto al stock de vacunas, porque se abrió el proceso de una tercera dosis cuando aun quedan casi dos millones de rezagados si contar, además, a los menores de 12 años que deben vacunarse con Pfizer. “Lo que le estamos pidiendo al Gobierno es mayor protección tanto para la comunidad como para los funcionarios y que, además, tengamos las vacunas suficientes para este nuevo proceso, porque hoy no tenemos vacunas como para poder terminar con la primera dosis, con los rezagados y, además, no hay vacunas Pfizer para vacunar a los menores de 12 años. No sabemos cuántas vacunas vamos a tener para esta tercera dosis y, hacerle tanta expectativa a la población, nos preocupa”. Al respecto, la dirigenta señaló que este jueves se reunió con el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, quien habría reconocido que existe stock para la dosis de refuerzo, sin embargo, no estaría la certeza de las dosis suficientes para el proceso de vacunación de los menores de 12 años. Según indicó Flores, la gente ha llegado masivamente a los centros de salud para adquirir su dosis de refuerzo, sin embargo las vacunas disponibles no han sido suficientes. En ese sentido, la presidenta de la Confusam acusó malos tratos por parte de los pacientes responsabilizando al personal de salud de una mala gestión que, en realidad, recaería en el Gobierno y en los municipios. “La parafernálica comunicación que ha hecho el Gobierno respecto de la tercera dosis de refuerzo esta demás, la verdad es que no hubo una coordinación con los alcaldes, y eso ha provocado que la gente llegue masivamente a los centros de salud a solicitar y exigir vacunas, y nosotros, los funcionarios, somos meros funcionarios públicos donde se nos entregan responsabilidades a cumplir, y por el hecho de no contar con las vacunas suficientes la gente se desespera, empieza a insultar, a agredir a los funcionarios y resulta que nosotros somos la primera línea, pero los responsables del proceso es el Ministerio de Salud con los municipios”. Recordemos que esta semana comenzó el proceso de la vacunación de refuerzo. Los primeros en poder adquirirla fueron los mayores de ochenta años. Con el pasar de las semanas, el rango de edad para tal irá bajando.

