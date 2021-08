Experta en epidemiología y proceso de vacunación: “Los rezagados debían ser la primera prioridad antes de avanzar a una tercera dosis”

Durante las últimas semanas el proceso de vacunación se ha llevado adelante con varias dificultades en algunas zonas del país. Aglomeraciones, falta de stock y amplia molestia de los usuarios, quienes incluso en algunas comunas de Santiago llegan de madrugada para alcanzar una dosis durante el día. Un aumento de rezagados queriendo inocularse, más el inicio de terceras dosis agregado a una disminución del stock de vacunas a nivel mundial han generado que el proceso ya no parezca tan sencillo y efectivo como en un inicio. A pesar de que gran parte de la población ya se encuentra con su esquema de vacunación completo, con las nuevas variantes que han surgido y los aumentos de movilidad, continuar el proceso se hace muy necesario. Sin embargo, nuevamente el Ministerio de Salud no logra convencer con la estrategia llevada adelante. Respecto de la evaluación actual del proceso, Vivienne Bachelet, académica de la Universidad de Santiago, señaló que la aplicación de la tercera dosis se hizo antes de tiempo, mientras la primera prioridad debería estar en los rezagados. “Los rezagados son un grupo muy importante al cual hay que tratar de abordar y llegar a cubrir el máximo posible. Los rezagados constituyen un desafío muy importante en el contexto de pandemia porque mantienen un reservorio de personas susceptibles que se pueden contagiar, infectar y enfermarse de COVID-19 y, a su vez, contagiar a otras personas más y mantener este proceso de morbilidad y mortalidad vigente, cuestión que es lo que queremos erradicar”, explicó. Además, la experta en epidemiologia clínica expresó que dado que la aplicación más importante en Chile fue de Sinovac, era “absolutamente prioritario haber avanzado hacia la cobertura de las personas que no tenían ningún tipo de vacunación. Para eso es importante establecer los mecanismos para llegar a esa población, partiendo por comprender por qué esa población no se está vacunando. No necesariamente eso va a ser por reticencia a la vacuna o por ser antivacunas, sino que muchas veces por no tener acceso a educación en salud suficiente como para entender la importancia de un proceso de inmunización, entonces hay que llegar con mensajes, llegar a esa población. Eso para mí era la primera prioridad antes de avanzar a una tercera dosis”. Junto a ello, Bachelet señaló que el Gobierno no solo se apresuró con la tercera dosis, sino que también con ello ha puesto un nuevo factor estresor en la salud pública. “Con las aglomeraciones, con las faltas de stock que se han generado en el país, se tensa, se estresa sobre todo a la atención primaria que hoy está muy exigida por la necesidad de vacunación de la influenza, por atender patologías rezagadas no COVID y, además, dar cuenta de otros virus respiratorios que están empezando a volver a presentarse en la medida que los niños vuelven al colegio”. En tanto, sobre la vacunación en niños, niñas y adolescentes que ha quedado pausada luego de cambios en el calendario de vacunación, la académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago indicó que este grupo etario debería tener la misma prioridad que los demás. “Hoy es importante lograr una cobertura lo más amplia posible de toda la población frente a la cual exista autorización sanitaria, aunque sea provisional y de urgencia de administrar las vacunas. En consecuencia, a mí no me parece muy acertado haber dejado a los niños de lado, sobre todo cuando se está propiciando su regreso masivo al contexto escolar presencial”, aseveró. Decisiones en los territorios En el marco de los problemas que vive el proceso de inoculación, 21 alcaldes y alcaldesas entregaron una carta al Ministerio de Salud durante este lunes, en la que solicitan flexibilizar el calendario y que se permita que los municipios junto a los equipos de salud municipal puedan tener mayor incidencia en la toma de decisiones respecto del proceso. La solicitud de los jefes y jefas comunales fue respaldada desde la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS), desde donde su presidenta Margarita Paz Araya, aseveró que “el Plan de Vacunación implementado por el Gobierno, tal como todas las medidas que se han ido implementando durante este tiempo de pandemia, no han considerado bajo ningún aspecto las realidades de cada territorios y no han hecho partícipes a los principales actores que son en este caso los equipos de salud”. En esa línea sostuvo que responder a esta solicitud e incorporar a los equipos de salud a este plan es imperioso. Sobre esta solicitud y posibles cambios, Vivienne Bachelet manifestó que dada la forma de actuar que ha tenido el Gobierno, con decisiones siempre centralizadas e inconsultas, es legítimo que los municipios se manifiesten de esta forma. “El reclamo que hacen varios municipios es un reclamo enteramente justificado y revela solamente la falta de sintonía que tiene el Gobierno con los procesos que urgentemente necesita este país, en el sentido de descentralizar las decisiones. Este es un país muy largo, con condiciones climáticas muy distintas y con condiciones socioculturales incluso muy diferentes, por lo tanto deberían ser los alcaldes los que tengan una mayor flexibilidad a la hora de generar las estrategias de implementar los programas de salud incluyendo el de inmunizaciones”. Asimismo, la experta en epidemiología se refirió a la posibilidad de que el Ministerio de Salud escuche estas sugerencias y cambié su forma de llevar a adelante la estrategia, ante lo que comentó que con este Gobierno aquella posibilidad se torna muy difícil, “dado que ha sido perseverante en el error desde un principio y se ha atribuido los éxitos y ha responsabilizado a la gente cuando ha habido fracasos en el manejo de la pandemia COVID-19. Yo creo el Gobierno ha sido contumaz en mantenerse en una política que depende fuertemente de la vacunación y que, además, es irrespetuosa de las recomendaciones de la OMS de generar un marco de distribución equitativa de las vacunas a nivel mundial”. “Nosotros por muy lejos que estemos, por muy excéntricos que seamos como país geográficamente respecto del resto del mundo, estamos interconectados. El planeta es global, por lo tanto, las soluciones que se puedan dar a los problemas globales como una pandemia deben ser basados en colaboraciones regionales amplias, incluso planetarias, y en esa dimensión el Gobierno ha tenido escasas o ninguna iniciativa. En consecuencia creo que es poco probable que el Gobierno modifique su estrategia frente a la pandemia y va a ser siempre reactivo e irá siempre un paso atrás de lo que el virus vaya haciendo”, aseveró. Finalmente, la académica señaló que el futuro de la pandemia sigue siendo incierto, por lo que es necesario mantener los cuidados, pues las condiciones de vulnerabilidad en algunas partes del mundo hacen muy posible que surjan nuevas variantes, mientras que en Chile los efectos de la variante Delta todavía no se han visto. “Estamos en un momento favorable, indudablemente que la vacunación también nos va a ayudar a protegernos, pero bien podría ser que más adelante en el tiempo, no sé si en septiembre, diciembre, enero, no sabemos cuando, pero es probable que exista otra ola más porque es lo que hemos visto además en otros países”, concluyó la experta en epidemiologia.

