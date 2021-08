Más allá de ellas, la osada propuesta teatral sobre la dramaturga Isidora Aguirre y la pianista Laurencia Contreras

El estreno estaba programado para marzo y de acuerdo a una modalidad cien por ciento virtual. La idea era generar un streaming, en donde dos actrices, una en Santiago y otra en Concepción, lograran interactuar gracias a las posibilidades que otorgaban las plataformas digitales. Pero, la flexibilización de las medidas sanitarias permitió pensar en otras alternativas, hasta que, finalmente, el Teatro UC y el Teatro Biobío decidieron experimentar, tomando como referencia las enseñanzas que les dejó el trabajo virtual levantado en confinamiento. Es así como el próximo 26 de agosto, ambos espacios estrenarán, de manera simultánea, la obra Más allá de ellas de la dramaturga penquista Leyla Selman. El inédito proyecto marca el retorno a las funciones presenciales de ambos espacios y devela cómo los procesos de creación se transformaron al alero de la crisis sanitaria, decantando en formatos que continúan ampliando sus límites. La obra presenta a las actrices Emilia Noguera y Piera Marchesani, quienes interpretan a la dramaturga Isidora Aguirre (1919-2011) y a la pianista Laurencia Contreras (1907-1997), respectivamente. De esa forma, la pieza profundiza en las biografías de cada una de estas exponentes, quienes, pese a la distancia, dialogan sobre sus obras, el amor y la muerte. Elvira López Alfonso, directora general del montaje, señaló que la obra “es un proyecto muy experimental” que surgió a partir de la necesidad de reinventarse frente a la pandemia: “Al principio, era un poco más sencillo, pero se fue complejizando en términos del formato, porque ahora, una actriz está en cada escenario, una en el Teatro Biobío y otra en el Teatro UC”, explicó. “Ellas dialogan a través de las plataformas digitales, donde ambas actrices tocan sus pianos, por lo que la obra tiene este componente de concierto también. Todo esto ha sido muy desafiante, pero muy entretenido, porque es como una experiencia multiplicada, porque son como tres obras en una. Ha sido realmente un desafío para todo el mundo. Es un grupo gigante en torno a dos actrices”, advirtió. Elvira López Alfonso también comentó que este proyecto es el resultado de un trabajo colaborativo en el que confluyeron distintas disciplinas. Según precisó, esto permitió crear dos puestas en escena diferentes con el objetivo de diferenciar los universos de Isidora Aguirre y Laurencia Contreras: “Desde el Teatro UC trabajamos un diseño que tiene mucho que ver con un espacio más realista, casi cinematográfico. En cambio, en el Teatro Biobío trabajamos algo mucho más industrial, conceptual, más contemporáneo, más performático”, sostuvo. En una primera etapa, los ensayos del montaje fueron vía Zoom. El equipo sólo se comunicaba por medio de las plataformas digitales hasta que logró reunirse en Concepción. De ahí en adelante, vino el proceso de adaptar la obra para llevarla al escenario. Según recordó la actriz Piera Marchesani, gran parte de ese trabajo inicial fue, literalmente, de escritorio: “Desde que me invitaron a participar, todo ha sido súper vertiginoso. Ha sido un desafío tener a la directora en Santiago. El tema de la comunicación también ha sido todo un desafío, pero el teatro es un espacio de libertad. Entonces, estos obstáculos nos ofrecen nuevas posibilidades y, personalmente, ha sido muy emocionante, porque todo es nuevo. Me considero muy afortunada de poder haber sido invitada a participar”, dijo. “Al principio, estuvimos como un mes sentadas. Todo ha sido súper rápido. Pero esta obra no es aspiracional. No intenta ser una gran cosa, sino que servirse de errores y dificultades para crear. Algunos dicen que es un experimento; otros, que es un teatro nuevo. ¿Qué nombre tendrá esto después? No sé. Pero es una versión del teatro. No se siente como una obra de teatro normal”, afirmó. Para la actriz Piera Marchesani el proyecto también le permitió descubrir a la pianista Laurencia Contreras. Hasta entonces, sólo la figura de Isidora Aguirre le resultaba familiar, sin embargo, durante el proceso de investigación, encontró a una mujer que dejó una huella importante en la región del Biobío. “Resultó ser una persona mucho más cercana de lo que creía, porque estudié piano clásico en Concepción con dos alumnas de Laurencia Contreras y, cuando empecé a investigar, descubrí que ella fue una mujer muy importante en la formación de los profesores de música de aquí. Su pasión era enseñar y todo su amor lo daba a los niños. Eso la llevó a ser súper valorada en Concepción”, dijo . En tanto, respecto de cómo Laurencia Contreras dialoga con Isidora Aguirre en el montaje, la actriz señaló que la pieza “reivindica a estas mujeres”. “Laurencia murió sola en condiciones súper indignas, pero sobre Isidora hay mucha información. Entonces, en esta conversación se van develando estas personalidades tan distintas, pero que coinciden en el humor y empiezan a empatizar y a relacionarse con esto de la distancia”. “Las invocamos espiritualmente, pero las traemos a algo súper concreto: Isidora desde su escritura; Laurencia desde su música, pero también ambas coinciden en la música porque Isidora también tocaba piano y como que se logran comunicar”, añadió la intérprete. El montaje también cuenta con la participación de Carolina Henríquez como asistente de dirección y Sebastián Pereira, quien está a cargo de la dirección audiovisual. A ello se suma un equipo de diseño compuesto por María Fernanda Videla, Carla Jara, Gabriela Swett y Rayén Baeza. Coordenadas Más allá de ellas se presentará hasta el 4 de septiembre a las 19:30 horas. Las entradas tendrán un valor general de $5.000 y pueden ser adquiridas por medio del sistema Ticketplus. 