Califican como intento “desesperado” por frenar proyecto de cuarto retiro iniciativa del Gobierno sobre pensiones

La propuesta del Gobierno presentada anoche por el Presidente Sebastián Piñera de incrementar el pilar básico solidario fue criticada por varios legisladores que coincidieron en que se trata de un intento por frenar el trámite del cuarto retiro de ahorros previsionales que se discute en la Cámara de Diputados. El diputado socialista Leonardo Soto indicó que las propuestas del Ejecutivo no van al fondo del problema que presenta el actual sistema de pensiones y que incluso no mejora sustancialmente los fondos que se van a entregar a los sectores más pobres. “Si uno va al detalle, ve que los beneficios que propone son más aparentes que reales, son más bien una ilusión. Por ejemplo, dice que va a aumentar la pensión básica solidaria a 177 mil pesos mensuales y hoy día esta pensión básica solidaria para los mayores de 75 años es de 176 mil pesos mensuales, o sea, aumenta mil pesos. Claramente parece un volador de luces”, indicó el legislador. Por otra parte sostiene que la iniciativa “dice que las cotizaciones previsionales de las personas que están desempleadas van a ser pagadas por el seguro de cesantía de ese mismo trabajador. Es decir, más dinero para administrar por las AFP”. Uno de los impulsores del cuarto retiro de fondos previsionales, el diputado RN Jorge Durán, indicó que si bien “agradece y valora que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ingrese una reforma de contexto previsional en la cual ayude a aumentar la pensión básica solidaria”, la propuesta anunciada por La Moneda no va en la dirección correcta. “Esto pude ser visto por la ciudadanía como un método desesperado para frenar el cuarto retiro cuando realmente la gente lo que demanda de la actual reforma de pensiones es eliminar la tabla de mortalidad, eliminar que las pérdidas las asuman las personas. Creo que mientras no avancemos en una reforma profunda que se haga cargo de la demanda real de los chilenos que es eliminar estos abusos de las AFP, no logra el resultado esperado”, apuntó Durán. El parlamentario dijo que “espero que no se mal utilice esta ayuda como freno, como a cambio de lograr rechazar el cuarto retiro. Creo que debemos avanzar en tres aristas importantes. Pero sobre todo en eliminar la tabla de mortalidad y eliminar que las pérdidas las asuman las personas. Basta de abusos de este sistema actual de pensiones”. Mientras, el jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, adelantó que evaluarán el contenido del texto “en su mérito” cuando ingrese al Parlamento, ya que “este Gobierno nos tiene acostumbrados a la letra chica”, comentó. Soto manifestó eso sí que a su juicio “el aumento de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario me parece insuficiente y tacaño. Me gustaría que hubiese espacio a conversar y poder mejorarlo en el trámite legislativo y al mismo tiempo mandarle el mensaje al Gobierno de que si con esto pretende frenar el cuarto retiro, está muy equivocado porque el cuarto retiro lo vamos a aprobar de todas maneras y creemos que no puede ser un impedimento”. En tanto, el presidente de la comisión donde se discute el proyecto de un nuevo retiro de ahorros previsionales, Marcos Ilabaca, se sumó a las críticas a la iniciativa anunciada por el Presidente Piñera. “Chile tiene ya una cantidad de ley corta respecto de diferentes materias y hoy día el Presidente, en los últimos días de su Gobierno, quiere presentar una ley corta para mejorar el pilar solidario, me parece un chiste. No ha sido capaz de resolver los temas de pensiones en cuatro años, menos va a poder en los últimos días de su mandato poder solucionar un tema tan profundo como este. Esto en ningún caso va a detener la tramitación del cuarto retiro. Creo que lo único que está haciendo el Gobierno es tratar de dilatar y poner presión hacia los diputados de Chile Vamos para poder aprobar este proyecto y obviamente tratar de detener el cuarto retiro”, dijo Ilabaca. En ese sentido, el parlamentario comentó que “no sé de dónde ha salido la urgente necesidad de parte del presidente de la Cámara de Diputados de poner en tabla para este día jueves el cuarto retiro si todavía no ha sido totalmente tramitado en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Esperamos este día miércoles avanzar lo más posible y esperamos poder tramitarlo totalmente. Pero creo que no es responsable ponerlo en tabla y tratar de forzar una discusión que aún no está finalizada en la comisión”. (Imagen: Movimiento No + AFP)

