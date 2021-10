6711394e53

Covid-19 Nacional Covid 19: Fuerte aumento de casos y baja de fallecidos El epidemiólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, señaló que si bien se registra un aumento importante de contagios en las últimas semanas, la estrategia de vacunación ha permitido disminuir considerablemente la cantidad de muertos por la enfermedad. Eso sí, llamó a incrementar las medidas para instar a que los rezagados se vacunen. Diario Uchile Martes 19 de octubre 2021 12:15 hrs.

La campaña de vacunación impulsada por las autoridades ha tenido un efecto positivo especialmente en la prevención de los casos graves de Covid 19 e incluso en la disminución sostenida de los casos de fallecidos. Según los datos dados a conocer este lunes por el Ministerio de Salud, de 138 fallecidos la semana del 4 al 10 de septiembre, se llegó a 56 la semana del 2 al 8 de octubre recién pasado, lo que está en línea con el avance de la inoculación de los compuestos utilizados en el país para enfrentar la pandemia. De todas formas, se reconoce un aumento importante de casos, que, según el epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, llegó a un 40 por ciento en el último recuento semanal y que podría llevar a un nivel de contagios de alrededor de 10 mil casos cada siete días a comienzos del venidero mes de noviembre. “Lo que ocurre es que esta velocidad de crecimiento tan alta partió de un nivel basal de casos que era relativamente bajo. Por lo tanto, si uno sigue haciendo estos cálculos podría pronosticar que de aquí a la primera semana de noviembre podríamos tener del orden de los 10 mil casos por semana. Y esos 10 mil casos por semanas era bastante parecido a la endemia, o sea, al número constante de casos que tuvimos a esta altura el año pasado. Desde ese punto de vista, las cosas están bastante similares si uno compara primavera con primavera, porque recuerde que este virus tiene un fuerte componente estacional”, comentó en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile. En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, Cavada agregó que las vacunas han permitido bajar la letalidad del virus, que era precisamente para lo que se buscó implementar esta estrategia. “Recordemos que el objetivo sanitario que tienen las vacunas actualmente no son primariamente reducir los casos, sino que restarle gravedad a la enfermedad y eso se traduce en que haya menos gente hospitalizada en las UCI’s y por supuesto y tal vez lo más importante, que tengamos una muy fuerte reducción de muertos. Y afortunadamente lo que observamos es que ya no tenemos esta obvia correlación que se observaba en las olas aciagas pasadas en que un aumento de casos necesariamente nos traía aparejada una ola muy fuerte también de muertos y hospitalizaciones complejas”, precisó. Por eso emplazó a la población que aún no se vacuna a iniciar el proceso y a quienes tienen una o dos dosis a completar el esquema con la segunda inoculación y la de refuerzo dispuesta por las autoridades sanitarias, ya que de esa forma se logra inmunizar y evitar los efectos más graves del Covid 19. “La realidad es que todavía tenemos cerca de un millón y medio de personas que están rezagados en su proceso vacunal o ni siquiera lo han iniciado y yo creo que es urgente que esas personas se vacunen. Hay que ir a buscarlas. Si no tienen las facilidades de vacunación, hay que dárselas y si no quieren vacunarse hay que usar una medida de persuasión bastante fuerte”, comentó el epidemiólogo. En ese sentido valoró la medida dada a conocer ayer por las autoridades “que si usted quería viajar interregionalmente dentro de nuestro país se le iba a pedir un PCR negativo con una antelación no mayor a 72 horas si es que no tenía el pase de movilidad, porque esto no solamente va en la dirección de respetarle la libertad que tenía una persona de vacunarse o no, pero también esa persona tiene que respetar la libertad de aquellos que sí nos hemos vacunado y no queremos exponernos a contagios”. Cavada profundizó señalando que si bien “desde el punto de vista legal no se puede establecer la obligatoriedad de la vacuna dado que los permisos de su uso son de emergencia, pero sí perfectamente puede exigirse que la interacción social que demande el trabajo, las actividades de esparcimiento, es decir toda la actividad normal social, de alguna forma se pueda resguardar por parte de los actores que involucra esas interacciones pidiendo este pase de movilidad”. Además, indicó que una medida que se debe adoptar en breve es ampliar la edad de vacunación a los mayores de un año de edad, considerando que la natalidad en nuestro país alcanza a las 250 mil recién nacidos cada año y que son hoy uno de los grupos más propensos a contagiarse, además de llevar las campañas de vacunación a los centros laborales y los establecimientos educativos para llegar al total de la población.

