Lorena Pizarro: “El candidato presidencial de la extrema derecha hace apología del terrorismo de Estado”

La mañana de este lunes, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, interpuso un recurso de amparo preventivo en contra del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, por algunas de las propuestas de su programa de gobierno. En el recurso ingresado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la candidata a diputada por el distrito 13 solicita al Servicio Electoral (SERVEL) borrar del Programa Presidencial del abanderado del Frente Social Cristiano las propuestas 33, 43 y 46 por considerarlas “manifiestamente inconstitucionales”. Estas propuestas se refieren, particularmente, a la que explica la figura de una “Coordinación Internacional Anti-Radicales de izquierda”, la que propone “la creación de una nueva instancia de Inteligencia Policial y la que aborda la “ampliación en las atribuciones del Estado de Emergencia”. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Pizarro explicó que la presentación de este recurso de amparo “busca que el Poder Judicial se pronuncie y esperamos que éste no sea rechazado como los más de 10 mil que rechazó ese mismo Tribunal en los años de la dictadura cívico-militar y que significó tantas víctimas a su haber”. Para la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos, el programa de Gobierno de José Antonio Kast “contiene propuestas que son realmente una apología del genocidio y el terrorismo de Estado”. Incluso, la propuesta 33 del programa, que pretende crear una “coordinación Internacional Anti-Radicales de izquierda”, a juicio de Pizarro, busca terminar con la revuelta popular del 18 de octubre y las exigencias de la ciudadanía, “que no es más que la demanda de vivir en mejores condiciones de vida a quienes habitamos este territorio”. En ese sentido, Pizarro asegura que la propuesta pretende “que se realice una coordinación de las policías a nivel latinoamericano para el control de esta ¿subversión? que signifique detener a quienes impulsamos esto. José Antonio Kast esta hablando del Plan Cóndor 2 y nos parece de extrema gravedad”. Por otro lado, el ítem 43 del mismo programa, se refiere a “la creación de una nueva instancia de Inteligencia Policial”, que permitiría que las instituciones con información de inteligencia, como las policías, Fuerzas Armadas y Gendarmería, puedan unirse en una nueva agencia de inteligencia que reúna la información y permita crear una base de datos en común. Además, en la propuesta 46 señala la “ampliación en las atribuciones del Estado de Emergencia”, que facultaría al primer mandatario restringir libertades y la detención en lugares que no sean cárceles. Sin embargo, para Lorena Pizarro, estas propuestas repiten patrones de la dictadura cívico-militar, ya que “aquí estamos hablando de la DINA, de la CNI, del Comando Conjunto, de eso está hablando, nuevamente de aparatos represivos”. Además, la presidenta de la AFDD denuncia que a través de sus apariciones en los medios de comunicación, José Antonio Kast “va y pone en el centro a las y los militantes comunistas como ese peligro y germen que hay que exterminar”. “Es el mismo discurso de la dictadura, y además reivindica al dictador. Hace de él un relato que no tiene ningún corelato con la realidad y niega todo lo que ocurrió durante esos 17 años de dictadura. El candidato presidencial de la extrema derecha hace apología del terrorismo de Estado, y no es aceptable que, hasta ahora, nadie lo haya puesto en el centro. No es aceptable que permitamos que esta aberración ocurra”, enfatiza. En ese sentido, sobre la petición al SERVEL, Pizarro considera que es necesario que el organismo autónomo “saque de la propuesta programática de este sujeto estas aberraciones que son directas promesas de, nuevamente, violar los derechos humanos en Chile”. Por otra parte, Lorena Pizarro también es crítica de la postura del Parlamento y del Ejecutivo, y asegura que “el silencio del parlamento chileno es brutal y la actitud del Gobierno de derecha no puede, desde su postura de estar a la cabeza del Estado de Chile, permitir las declaraciones aberrantes de José Antonio Kast”. Además, asegura que los medios de comunicación a nivel nacional están en deuda por su accionar poco crítico que dan tribuna a ideas negacionistas, principalmente porque la última polémica del candidato del Partido Republicano se refiere a la conferencia de prensa con medios internacionales cuando aseguró, entre otras cosas, que “no se encerró a los opositores políticos”, lo que fue portada en diversos países del mundo por negar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. “Yo creo que hay una gran operación comunicacional, donde la derecha económica y política está usando todas sus fuerzas para resaltar su figura, ponerlo desde una lógica del gran demócrata que nos va a salvar de los comunistas. Esa es la misma lógica del terror que vivimos durante los 17 años de dictadura, que vivimos previo al golpe de Estado, donde lo único que falta es decir que nos comemos las guaguas. Lo que viene a continuación es ocupar todos los medios de comunicación para decir que él hoy día es quien va a ser el próximo presidente de la República”, concluye Pizarro.

La mañana de este lunes, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, interpuso un recurso de amparo preventivo en contra del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, por algunas de las propuestas de su programa de gobierno. En el recurso ingresado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la candidata a diputada por el distrito 13 solicita al Servicio Electoral (SERVEL) borrar del Programa Presidencial del abanderado del Frente Social Cristiano las propuestas 33, 43 y 46 por considerarlas “manifiestamente inconstitucionales”. Estas propuestas se refieren, particularmente, a la que explica la figura de una “Coordinación Internacional Anti-Radicales de izquierda”, la que propone “la creación de una nueva instancia de Inteligencia Policial y la que aborda la “ampliación en las atribuciones del Estado de Emergencia”. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Pizarro explicó que la presentación de este recurso de amparo “busca que el Poder Judicial se pronuncie y esperamos que éste no sea rechazado como los más de 10 mil que rechazó ese mismo Tribunal en los años de la dictadura cívico-militar y que significó tantas víctimas a su haber”. Para la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos, el programa de Gobierno de José Antonio Kast “contiene propuestas que son realmente una apología del genocidio y el terrorismo de Estado”. Incluso, la propuesta 33 del programa, que pretende crear una “coordinación Internacional Anti-Radicales de izquierda”, a juicio de Pizarro, busca terminar con la revuelta popular del 18 de octubre y las exigencias de la ciudadanía, “que no es más que la demanda de vivir en mejores condiciones de vida a quienes habitamos este territorio”. En ese sentido, Pizarro asegura que la propuesta pretende “que se realice una coordinación de las policías a nivel latinoamericano para el control de esta ¿subversión? que signifique detener a quienes impulsamos esto. José Antonio Kast esta hablando del Plan Cóndor 2 y nos parece de extrema gravedad”. Por otro lado, el ítem 43 del mismo programa, se refiere a “la creación de una nueva instancia de Inteligencia Policial”, que permitiría que las instituciones con información de inteligencia, como las policías, Fuerzas Armadas y Gendarmería, puedan unirse en una nueva agencia de inteligencia que reúna la información y permita crear una base de datos en común. Además, en la propuesta 46 señala la “ampliación en las atribuciones del Estado de Emergencia”, que facultaría al primer mandatario restringir libertades y la detención en lugares que no sean cárceles. Sin embargo, para Lorena Pizarro, estas propuestas repiten patrones de la dictadura cívico-militar, ya que “aquí estamos hablando de la DINA, de la CNI, del Comando Conjunto, de eso está hablando, nuevamente de aparatos represivos”. Además, la presidenta de la AFDD denuncia que a través de sus apariciones en los medios de comunicación, José Antonio Kast “va y pone en el centro a las y los militantes comunistas como ese peligro y germen que hay que exterminar”. “Es el mismo discurso de la dictadura, y además reivindica al dictador. Hace de él un relato que no tiene ningún corelato con la realidad y niega todo lo que ocurrió durante esos 17 años de dictadura. El candidato presidencial de la extrema derecha hace apología del terrorismo de Estado, y no es aceptable que, hasta ahora, nadie lo haya puesto en el centro. No es aceptable que permitamos que esta aberración ocurra”, enfatiza. En ese sentido, sobre la petición al SERVEL, Pizarro considera que es necesario que el organismo autónomo “saque de la propuesta programática de este sujeto estas aberraciones que son directas promesas de, nuevamente, violar los derechos humanos en Chile”. Por otra parte, Lorena Pizarro también es crítica de la postura del Parlamento y del Ejecutivo, y asegura que “el silencio del parlamento chileno es brutal y la actitud del Gobierno de derecha no puede, desde su postura de estar a la cabeza del Estado de Chile, permitir las declaraciones aberrantes de José Antonio Kast”. Además, asegura que los medios de comunicación a nivel nacional están en deuda por su accionar poco crítico que dan tribuna a ideas negacionistas, principalmente porque la última polémica del candidato del Partido Republicano se refiere a la conferencia de prensa con medios internacionales cuando aseguró, entre otras cosas, que “no se encerró a los opositores políticos”, lo que fue portada en diversos países del mundo por negar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. “Yo creo que hay una gran operación comunicacional, donde la derecha económica y política está usando todas sus fuerzas para resaltar su figura, ponerlo desde una lógica del gran demócrata que nos va a salvar de los comunistas. Esa es la misma lógica del terror que vivimos durante los 17 años de dictadura, que vivimos previo al golpe de Estado, donde lo único que falta es decir que nos comemos las guaguas. Lo que viene a continuación es ocupar todos los medios de comunicación para decir que él hoy día es quien va a ser el próximo presidente de la República”, concluye Pizarro.