Cámara de Diputados y Diputadas aprobó ley de matrimonio igualitario

Por 101 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones la Cámara aprobó el proyecto de ley que regula el matrimonio de parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones en una sesión que empezó a las 10 de la mañana de este martes. La iniciativa que fue apremiada por el Ejecutivo solo está a un paso de convertirse en ley. El proyecto contó con el respaldo de la oposición y buena parte de los legisladores del oficialismo. Durante la sesión estuvieron presentes en el Hemiciclo la Fundación Iguales y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), entre otras organizaciones. Previo a la sesión de la Cámara, la vocera del Movilh, Daniela Andrade, sostuvo que la organización se encuentra bastante expectante de esta penúltima votación, dado que de aprobarse en la Cámara, faltaría solo la votación favorable en la Sala del Senado para que el proyecto se convierta en ley. En ese sentido dijo que al interior del Movilh están felices de estar cada vez más cerca de la igualdad para todas las parejas y familias. Asimismo, en las alocuciones de los y las parlamentarias se hizo evidente las diferencias al interior del oficialismo en la legislación de esta iniciativa. Diputados de Renovación Nacional como Andrés Longton y Sebastián Torrealba intervinieron en sala a favor del matrimonio igualitario en cuanto otorga justicia y equidad a miles de personas. Asimismo se reconoció la disposición del Presidente de la República por poner suma urgencia al proyecto y pese a que se hizo la distinción con el sector más conservador de la derecha en contra de esta iniciativa, se les respetó su opción a pensar diferente. Dentro de las posturas en contra se manifestó el diputado Eduardo Durán en defensa de la institución del matrimonio civil. El legislador oficialista sostuvo que en una sociedad democrática existe una serie de instituciones reguladas y reconocidas por el Estado en que solo por el hecho de ser persona no se puede acceder o tener el mismo derecho a participar, en consideración a eso, nadie puede decir que se está discriminando arbitrariamente, mencionó. “Avancemos en otras opciones para que las personas del mismo sexo puedan reglamentar su relación afectiva y patrimonial pero no transformemos el matrimonio y sus fines para lo cual existe, aunque se diga que hay una transformación cultural que así lo demanda. Por último, insisto en lamentar haya dado urgencia a este proyecto que no estaba dentro de lo que mostró al país para ganar el gobierno, para muchos chilenos la convicción es que el matrimonio debe ser entre una mujer y un hombre y en nombre de ellos hablo en esta sala”, arguyó. La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, quien votó a favor de aprobación del proyecto, lamentó la discriminación que durante siglos han vivido las disidencias sexuales y las repercusiones que un discurso del odio ha generado a nivel psicológico, familiar y físico en ese grupo social. En esa línea la parlamentaria consideró que negar estos vínculos y estos tipos de familias es gobernar en base a dogmas, lo que deviene en un totalitarismo que es inaceptable en un estado democrático. “Creemos con plena convicción en la importancia de la libertad de elegir, en la defensa no de un tipo de familia, de todos los tipos de familia, en la defensa no de un tipo de relación de pareja, sino que de todos los tipos de relaciones de pareja que se construyen en base al amor y no defensores de solo un tipo de matrimonio, sino que distintos tipos de matrimonio y es importante decirlo porque en esta sala y afuera hay quienes se señalan defensores y promotores de la libertad, del matrimonio y de la familia pero lo hacen de la base de un solo tipo (…) Por eso terminan imponiendo al resto de las personas un dogma y cuando se impone un dogma en la política pública, se construye un camino al totalitarismo”, sostuvo. Por su parte el diputado de Evopoli y vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga, mostró su posición afirmativa a esta iniciativa haciendo patente su alegría por aprobar este proyecto, dado que a su juicio, al fin se da el paso para reconocer “algo tan lógico y natural que es la igualdad de todas las personas frente a la ley”. En ese sentido aseveró que no existe razón alguna para que el Estado límite el amor entre dos personas adultas. “Las diversidades sexuales son un valor para la sociedad, el respeto a su dignidad nos ayuda a ser más felices, nos permite reconocernos entre todos y mirarnos a la cara como iguales. Son muchos quienes durante toda la historia de nuestro país han cargado con el estigma de no poder vivir libremente, de no ser reconocidos por la sociedad, son miles a quienes como país les hemos dicho que no valen lo mismo, que no tienen los mismos derechos, eso no puede seguir así y este paso, esta ley viene a ser justicia a todas esas historias de personas que no pudieron vivir como deseaban vivir”. Desde la Democracia Cristiana, en tanto, el diputado Matías Walker manifestó que la tienda política cree en la dignidad de los distintos tipos de familias y en que la ley tiene que defender que el amor pueda desarrollarse entre parejas de sexos distintos, “pero también entre parejas del mismo sexo con iguales condiciones que el matrimonio heterosexual”, señaló. Cabe mencionar que el proyecto de ley de matrimonio igualitario ya tiene recursos aprobados. El pasado 02 de noviembre la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 6 votos contra 2 el presupuesto del proyecto que asciende a $334,8 millones por una sola vez por costos del sistema informático del Registro Civil y más $94 millones anuales por prestaciones sociales y previsionales para las parejas del mismo sexo”, precisaron desde el Movilh.

Por 101 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones la Cámara aprobó el proyecto de ley que regula el matrimonio de parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones en una sesión que empezó a las 10 de la mañana de este martes. La iniciativa que fue apremiada por el Ejecutivo solo está a un paso de convertirse en ley. El proyecto contó con el respaldo de la oposición y buena parte de los legisladores del oficialismo. Durante la sesión estuvieron presentes en el Hemiciclo la Fundación Iguales y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), entre otras organizaciones. Previo a la sesión de la Cámara, la vocera del Movilh, Daniela Andrade, sostuvo que la organización se encuentra bastante expectante de esta penúltima votación, dado que de aprobarse en la Cámara, faltaría solo la votación favorable en la Sala del Senado para que el proyecto se convierta en ley. En ese sentido dijo que al interior del Movilh están felices de estar cada vez más cerca de la igualdad para todas las parejas y familias. Asimismo, en las alocuciones de los y las parlamentarias se hizo evidente las diferencias al interior del oficialismo en la legislación de esta iniciativa. Diputados de Renovación Nacional como Andrés Longton y Sebastián Torrealba intervinieron en sala a favor del matrimonio igualitario en cuanto otorga justicia y equidad a miles de personas. Asimismo se reconoció la disposición del Presidente de la República por poner suma urgencia al proyecto y pese a que se hizo la distinción con el sector más conservador de la derecha en contra de esta iniciativa, se les respetó su opción a pensar diferente. Dentro de las posturas en contra se manifestó el diputado Eduardo Durán en defensa de la institución del matrimonio civil. El legislador oficialista sostuvo que en una sociedad democrática existe una serie de instituciones reguladas y reconocidas por el Estado en que solo por el hecho de ser persona no se puede acceder o tener el mismo derecho a participar, en consideración a eso, nadie puede decir que se está discriminando arbitrariamente, mencionó. “Avancemos en otras opciones para que las personas del mismo sexo puedan reglamentar su relación afectiva y patrimonial pero no transformemos el matrimonio y sus fines para lo cual existe, aunque se diga que hay una transformación cultural que así lo demanda. Por último, insisto en lamentar haya dado urgencia a este proyecto que no estaba dentro de lo que mostró al país para ganar el gobierno, para muchos chilenos la convicción es que el matrimonio debe ser entre una mujer y un hombre y en nombre de ellos hablo en esta sala”, arguyó. La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, quien votó a favor de aprobación del proyecto, lamentó la discriminación que durante siglos han vivido las disidencias sexuales y las repercusiones que un discurso del odio ha generado a nivel psicológico, familiar y físico en ese grupo social. En esa línea la parlamentaria consideró que negar estos vínculos y estos tipos de familias es gobernar en base a dogmas, lo que deviene en un totalitarismo que es inaceptable en un estado democrático. “Creemos con plena convicción en la importancia de la libertad de elegir, en la defensa no de un tipo de familia, de todos los tipos de familia, en la defensa no de un tipo de relación de pareja, sino que de todos los tipos de relaciones de pareja que se construyen en base al amor y no defensores de solo un tipo de matrimonio, sino que distintos tipos de matrimonio y es importante decirlo porque en esta sala y afuera hay quienes se señalan defensores y promotores de la libertad, del matrimonio y de la familia pero lo hacen de la base de un solo tipo (…) Por eso terminan imponiendo al resto de las personas un dogma y cuando se impone un dogma en la política pública, se construye un camino al totalitarismo”, sostuvo. Por su parte el diputado de Evopoli y vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga, mostró su posición afirmativa a esta iniciativa haciendo patente su alegría por aprobar este proyecto, dado que a su juicio, al fin se da el paso para reconocer “algo tan lógico y natural que es la igualdad de todas las personas frente a la ley”. En ese sentido aseveró que no existe razón alguna para que el Estado límite el amor entre dos personas adultas. “Las diversidades sexuales son un valor para la sociedad, el respeto a su dignidad nos ayuda a ser más felices, nos permite reconocernos entre todos y mirarnos a la cara como iguales. Son muchos quienes durante toda la historia de nuestro país han cargado con el estigma de no poder vivir libremente, de no ser reconocidos por la sociedad, son miles a quienes como país les hemos dicho que no valen lo mismo, que no tienen los mismos derechos, eso no puede seguir así y este paso, esta ley viene a ser justicia a todas esas historias de personas que no pudieron vivir como deseaban vivir”. Desde la Democracia Cristiana, en tanto, el diputado Matías Walker manifestó que la tienda política cree en la dignidad de los distintos tipos de familias y en que la ley tiene que defender que el amor pueda desarrollarse entre parejas de sexos distintos, “pero también entre parejas del mismo sexo con iguales condiciones que el matrimonio heterosexual”, señaló. Cabe mencionar que el proyecto de ley de matrimonio igualitario ya tiene recursos aprobados. El pasado 02 de noviembre la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 6 votos contra 2 el presupuesto del proyecto que asciende a $334,8 millones por una sola vez por costos del sistema informático del Registro Civil y más $94 millones anuales por prestaciones sociales y previsionales para las parejas del mismo sexo”, precisaron desde el Movilh.