6e17912826

846c10bd2c

Nacional Izkia Siches por renuncia al Colegio Médico y apoyo a Gabriel Boric: “Estoy disponible para cualquier cosa para que efectivamente ganemos en diciembre” La expresidenta del Colmed adelantó una reunión para el martes con el candidato presidencial de Apruebo Dignidad y lamentó las críticas por parte de parlamentarios oficialistas. "Si fuera por mi ambición personal, yo sería candidata presidencial y no lo soy", expresó la exdirigenta. Natalia Palma Jueves 25 de noviembre 2021 14:58 hrs. Me Gusta Compartir

Una emotiva despedida fue la dio en una conferencia de prensa la ahora expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien ratificó la mañana de este jueves su renuncia a la dirigencia del gremio para apoyar al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. En la instancia, Siches expresó que “hay momentos que exigen de nosotros el máximo sacrificio, que exigen toda nuestra voluntad y todo nuestro amor. No tengo ninguna duda que hoy es el momento de tomar en nuestras manos, con toda calma, el futuro de Chile”. “He visto en los ojos de mi hija la ilusión por el futuro, he visto en su rostro que Chile merece menos división y menos agresividad” agregó la exdirigenta en la oportunidad. Sobre esta decisión, Radio Universidad de Chile habló con Izkia Siches para abordar este tema y los desafíos que deberá encarar la candidatura de Gabriel Boric, ante la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de diciembre. Al respecto, Siches señaló que esta es una determinación que la viene reflexionando desde el domingo tras la primera vuelta presidencial, agregando que “no ha sido sencillo ver que hay un riesgo inminente de que gane una campaña del miedo. Lo hablo más allá de las tendencias políticas, me preocupa el nivel de polarización, cómo se ha ido insertando el odio en el discurso, cómo nos vamos separando como sociedad, creo que ese es un paso que la hace muy mal a Chile”. En ese sentido, expresó que “en mi rol del Colegio Médico me ha tocado comandar un gremio que es muy diverso, que he aprendido en este trayecto a dialogar con todos los sectores y creo que ese es el espíritu que debería estar primando hoy día en la discusión política nacional”. En cuanto a las funciones que asumirá en el comando del abanderado de Apruebo Dignidad, la expresidenta del Colmed dijo que este es un tema que aún no ha sido definido, aunque manifestó su disposición en colaborar en lo que sea necesario. “Mañana vamos a conversar un poco más directamente. Me voy a reunir con el candidato y esperamos ver qué acciones podemos ver en conjunto, como potenciamos y trabajamos en torno a mi rol en la campaña, pero yo estoy disponible para hacer cualquier acción, de puerta a puerta a recorrer parte de nuestro país. Estoy disponible para cualquier cosa para que efectivamente ganemos en diciembre”, adelantó. Consultada respecto a la reunión que sostuvo el Colegio Médico con José Antonio Kast previo a la primera vuelta- oportunidad en la que Siches destacó que había elementos del programa “van en el sentido común”- la expresidenta insistió en que “hay puntos rescatables y creo que van a ser muy necesarios para el gobierno de Gabriel Boric poder tener agendas transversales sanitarias y como a mí me tocó leer y conversar con los distintos candidatos y candidatas presidenciales, espero el día de mañana que ellos cumplan lo escrito en sus programas de salud y nos permitan avanzar en aquellas transformaciones que ellos mismos pusieron en sus programas”. Asimismo, destacó que las propuestas de los exabanderados Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami y Gabriel Boric fueron con las que más tuvieron coincidencias, pero “evidentemente, el candidato opositor no solo habla de salud, hay muchos otros aspectos que son preocupantes y también el tenor de su campaña. No espero para Chile ese futuro, no solamente para mí, sino también para las nuevas generaciones”. Con todo hizo un llamado a los adherentes de ambos presidenciables “a bajar un par de cambios. Vivimos en una sociedad, estamos interconectados, nos necesitamos y este nivel de agresividad y odio no le hace bien a nadie, independiente de quien vaya a ser presidente de Chile”. Además, la expresidenta del Colmed se refirió a sus proyecciones y manifestó que no le molesta la posibilidad de retirarse de la esfera pública, de no salir electo el candidato Gabriel Boric. En esa línea, sinceró que “tengo muchos proyectos postergados, tanto como mi maternidad, mi hija es muy pequeñita, así que no tendría ningún problema por salir de la esfera pública, como también estudios que están postergados. En el caso de no seguir en la esfera pública, creo que sería un espacio en donde podría recuperar muchas otras cosas que he tenido que desplazar en el contexto de mi rol gremial y hoy día en este paso que estoy dando, en una dirección que no es sencilla para mí, pero que he tenido el apoyo de mi familia, de mi equipo y también de mi mesa directiva, entendiendo el contexto nacional”. Por otra parte, lamentó las críticas por parte de los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma y Gustavo Sanhueza, quienes criticaron su renuncia, apuntando a una supuesta codicia por convertirse en ministra de Salud y a un aprovechamiento de la situación sanitaria para beneficiarse a título personal. En ese sentido, Siches expresó que “en general, son personas con las que, en otro contexto, hemos dialogado sin mayor problema”, añadiendo que “si fuera por mi ambición personal, yo sería candidata presidencial y no lo soy, o podría quedarme en el Colegio Médico para acumular los réditos para ser candidata presidencial en la próxima pasada”. “En realidad, no puedo ser más explícita y clara en que justamente esto va en contra de cualquier proyección más profunda, porque quienes quisieran hacer algunos cálculos políticos pensarían en que esta es una mala alternativa para mi carrera política”, sentenció.

Una emotiva despedida fue la dio en una conferencia de prensa la ahora expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien ratificó la mañana de este jueves su renuncia a la dirigencia del gremio para apoyar al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. En la instancia, Siches expresó que “hay momentos que exigen de nosotros el máximo sacrificio, que exigen toda nuestra voluntad y todo nuestro amor. No tengo ninguna duda que hoy es el momento de tomar en nuestras manos, con toda calma, el futuro de Chile”. “He visto en los ojos de mi hija la ilusión por el futuro, he visto en su rostro que Chile merece menos división y menos agresividad” agregó la exdirigenta en la oportunidad. Sobre esta decisión, Radio Universidad de Chile habló con Izkia Siches para abordar este tema y los desafíos que deberá encarar la candidatura de Gabriel Boric, ante la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de diciembre. Al respecto, Siches señaló que esta es una determinación que la viene reflexionando desde el domingo tras la primera vuelta presidencial, agregando que “no ha sido sencillo ver que hay un riesgo inminente de que gane una campaña del miedo. Lo hablo más allá de las tendencias políticas, me preocupa el nivel de polarización, cómo se ha ido insertando el odio en el discurso, cómo nos vamos separando como sociedad, creo que ese es un paso que la hace muy mal a Chile”. En ese sentido, expresó que “en mi rol del Colegio Médico me ha tocado comandar un gremio que es muy diverso, que he aprendido en este trayecto a dialogar con todos los sectores y creo que ese es el espíritu que debería estar primando hoy día en la discusión política nacional”. En cuanto a las funciones que asumirá en el comando del abanderado de Apruebo Dignidad, la expresidenta del Colmed dijo que este es un tema que aún no ha sido definido, aunque manifestó su disposición en colaborar en lo que sea necesario. “Mañana vamos a conversar un poco más directamente. Me voy a reunir con el candidato y esperamos ver qué acciones podemos ver en conjunto, como potenciamos y trabajamos en torno a mi rol en la campaña, pero yo estoy disponible para hacer cualquier acción, de puerta a puerta a recorrer parte de nuestro país. Estoy disponible para cualquier cosa para que efectivamente ganemos en diciembre”, adelantó. Consultada respecto a la reunión que sostuvo el Colegio Médico con José Antonio Kast previo a la primera vuelta- oportunidad en la que Siches destacó que había elementos del programa “van en el sentido común”- la expresidenta insistió en que “hay puntos rescatables y creo que van a ser muy necesarios para el gobierno de Gabriel Boric poder tener agendas transversales sanitarias y como a mí me tocó leer y conversar con los distintos candidatos y candidatas presidenciales, espero el día de mañana que ellos cumplan lo escrito en sus programas de salud y nos permitan avanzar en aquellas transformaciones que ellos mismos pusieron en sus programas”. Asimismo, destacó que las propuestas de los exabanderados Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami y Gabriel Boric fueron con las que más tuvieron coincidencias, pero “evidentemente, el candidato opositor no solo habla de salud, hay muchos otros aspectos que son preocupantes y también el tenor de su campaña. No espero para Chile ese futuro, no solamente para mí, sino también para las nuevas generaciones”. Con todo hizo un llamado a los adherentes de ambos presidenciables “a bajar un par de cambios. Vivimos en una sociedad, estamos interconectados, nos necesitamos y este nivel de agresividad y odio no le hace bien a nadie, independiente de quien vaya a ser presidente de Chile”. Además, la expresidenta del Colmed se refirió a sus proyecciones y manifestó que no le molesta la posibilidad de retirarse de la esfera pública, de no salir electo el candidato Gabriel Boric. En esa línea, sinceró que “tengo muchos proyectos postergados, tanto como mi maternidad, mi hija es muy pequeñita, así que no tendría ningún problema por salir de la esfera pública, como también estudios que están postergados. En el caso de no seguir en la esfera pública, creo que sería un espacio en donde podría recuperar muchas otras cosas que he tenido que desplazar en el contexto de mi rol gremial y hoy día en este paso que estoy dando, en una dirección que no es sencilla para mí, pero que he tenido el apoyo de mi familia, de mi equipo y también de mi mesa directiva, entendiendo el contexto nacional”. Por otra parte, lamentó las críticas por parte de los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma y Gustavo Sanhueza, quienes criticaron su renuncia, apuntando a una supuesta codicia por convertirse en ministra de Salud y a un aprovechamiento de la situación sanitaria para beneficiarse a título personal. En ese sentido, Siches expresó que “en general, son personas con las que, en otro contexto, hemos dialogado sin mayor problema”, añadiendo que “si fuera por mi ambición personal, yo sería candidata presidencial y no lo soy, o podría quedarme en el Colegio Médico para acumular los réditos para ser candidata presidencial en la próxima pasada”. “En realidad, no puedo ser más explícita y clara en que justamente esto va en contra de cualquier proyección más profunda, porque quienes quisieran hacer algunos cálculos políticos pensarían en que esta es una mala alternativa para mi carrera política”, sentenció.