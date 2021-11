Emilia Schneider: “Gabriel Boric se ha caracterizado por ejercer un liderazgo, incluso, más allá de Apruebo Dignidad”

“Me siento muy agradecida y honrada de poder representar a nuestra comunidad trans en el Congreso”. Con estas palabras, la diputada electa, Emilia Schneider, se refirió a su ingreso al Congreso luego de conseguir el 5,72 por ciento en el Distrito 10. En conversación con nuestro medio, la ex presidenta de la Fech se refirió a lo que será la segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, afirmando que la elección no está cerrada, pues la distancia entre ambos candidatos fue de, apenas, dos puntos, lo que se configura como algo inédito en la historia reciente del país. En cuanto al panorama para Gabriel Boric, la diputada electa se mostró confiada en que, pese a lo “difícil”, será el próximo Presidente de Chile porque, entre otras cosas, la opción de la ultraderecha “va a traer mayor incertidumbre y mayor inseguridad”. En ese sentido, Schneider acotó que José Antonio Kast creció muy poco en comparación con la votación que tuvo el rechazo en su oportunidad. Y si bien Schneider se mostró confiada en el triunfo de Boric, también reconoció errores en Apruebo Dignidad que deberán, a su juicio, superarse. “Como Apruebo Dignidad hay que hacer una autocrítica respecto de cómo se comunica nuestro programa, de cómo damos certezas de que nosotros queremos hacer transformaciones pero estas serán con estabilidad y sin miedo, y tenemos que ser capaces de congeniar todas las fichas en un proyecto de transformación a largo plazo, como lo es el proceso constituyente, con respuestas inmediatas a los problemas cotidianos de las personas”. Además, la diputada electa atribuyó la imposibilidad de construir mayorías a la desorientación que hoy tendría la sociedad chilena. “Al mismo tiempo creo que también hay un problema social hoy, y es que estamos en una encrucijada. Luego de la revuelta social necesitamos un viraje, la pregunta es hacia dónde, y yo creo que por eso hay una dificultad de construir mayorías, hay una desorientación general, no solo en nuestra vereda, por ejemplo, este martes varios parlamentarios oficialistas votaron a favor del matrimonio igualitario, aun cuando Kast está abiertamente en contra”. Más allá del análisis, lo cierto es que Gabriel Boric ha intentado acercarse al centro político para poder triunfar en la segunda vuelta, lo que abre la interrogante sobre si el programa del abanderado de Apruebo Dignidad tenderá a moderarse. Al respecto, Schneider sostuvo que “en ningún caso estamos poniendo en duda nuestro compromiso con las transformaciones que Chile necesita”. Y si bien la ex presidenta de la Fech aseguró que las transformaciones sí se harán, esto no implica que no se pueda conversar con sectores con los que hay coincidencias y, en eso, Gabriel Boric -a juicio de Schneider- ha jugado y juega un gran rol. “Gabriel Boric se ha caracterizado por ejercer un liderazgo, incluso, más allá de Apruebo Dignidad , con mucha capacidad de sentarse con quienes piensan distinto y llegar a acuerdos para poder avanzar. No me cabe duda que, en esta segunda vuelta, también lo hará, pero en ningún caso estamos dispuestos a transar nuestro horizonte, sino que estamos dispuestos a dialogar y eso es lo que queremos mostrar”.

