Claudia Pizarro y apoyo a Gabriel Boric: “Lo que estoy haciendo es ponerme en el lado correcto de la historia”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la alcaldesa de la comuna de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió a la segunda vuelta presidencial y al apoyo que la edil entregó a la candidatura que encabeza el representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la baja votación que se registró en la comuna durante la primera vuelta, la alcaldesa señaló que “queremos escuchar que se hable de los temas cotidianos y que afligen al Chile real, no al Chile de las redes sociales. Creo que la gente toma en consideración y hoy no está votando por los partidos políticos, está votando por personas que representen una esperanza de cambio y sobretodo que hablen de sus problemas y que eso signifique algo concreto a futuro”. De todas formas, la alcaldesa Pizarro agregó que “sin embargo, yo fui elegida con un 20 por ciento de participación la primera vez y después hemos ido subiendo el porcentaje de participación electoral. Ahora, durante esta última elección votó un 40%, lógicamente queremos que muchos más vayan a votar este 19 de diciembre porque está en juego nuestro futuro y por eso nosotros hemos invitado a Gabriel Boric a la comuna de La Pintana y no me cabe duda que ha estado con la gente de su partido en la comuna, pero ahora lo invité para que pisara las calles donde en 40 años el Serviu no nos ha hecho una calle de hormigón”. La alcaldesa recalcó además que “hoy día lo que estoy haciendo es ponerme al lado correcto de la historia. Mi hija me dice que sus amigos tienen miedo, porque están contentos de que hoy exista una Ley Zamudio y hoy tienen miedo, aterrados por lo que pueda pasar en el futuro y con justa razón, porque han sembrado miedo, el candidato de la zanja ha sembrado miedo”. “Creo que hoy no hay tiempo para reflexiones, es tiempo de convicciones y yo espero que quienes estén escuchando puedan convencerse de que estamos en peligro, de que todo lo que conseguimos en 30 años de democracia, una democracia que quizás ha sido lenta, lo podamos perder, como el derecho a la libre expresión, el derecho a la reunión, a la sindicalización, la gratuidad, de eso estamos hablando”, agregó la edil. Claudia Pizarro agregó que “yo viví en dictadura, yo vi que vecinos se fueron y nunca más volvieron. Yo vi que a un carabinero lo mataron en dictadura, familiar de mi vecino por no estar de acuerdo. Entonces de eso estamos hablando, lamentablemente yo recriminé a mis abuelos, a mis padres, por qué nos heredaron una dictadura y no hicieron nada, eso no quiero que me digan mis nietos, mis hijos el día de mañana”. Respecto de la definición que debe dar la Democracia Cristiana, Claudia Pizarro sostuvo que “yo me estoy poniendo en el lado correcto de la historia, amo a mi partido, pero llevo décadas sufriendo con el estigma de un partido golpista. Ni yo ni la mayoría de los camaradas democratacristianos somos golpistas, votar por la derecha es no obedecer a lo que dijo hace 40 años Radomiro Tomic “cuando se pacta con la derecha, gana la derecha”, de eso estamos hablando”. “Esta no es la derecha, esto no es Piñera, esto no es Sichel, es la ultraderecha, este es el candidato de la zanja. Yo sé lo que es estigmatizar porque he vivido así, yo soy una alcaldesa pobladora, yo nací en La Victoria pero me desarrollé en La Pintana, pero no podemos tener un candidato que hable de las zanjas, para discriminar a los inmigrantes, para echarlos de nuestro país”, recalcó Claudia Pizarro. La alcaldesa también se refirió a la alta votación que cosechan las opciones de centroderecha en sectores populares. Al respecto, Claudia Pizarro afirmó que “nosotros no hemos sido capaces de defender lo que tenemos. Nosotros no creíamos que íbamos a llegar a esto y porque además son populistas, o sea, el asistencialismo vende”, sentenció Claudia Pizarro.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la alcaldesa de la comuna de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió a la segunda vuelta presidencial y al apoyo que la edil entregó a la candidatura que encabeza el representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la baja votación que se registró en la comuna durante la primera vuelta, la alcaldesa señaló que “queremos escuchar que se hable de los temas cotidianos y que afligen al Chile real, no al Chile de las redes sociales. Creo que la gente toma en consideración y hoy no está votando por los partidos políticos, está votando por personas que representen una esperanza de cambio y sobretodo que hablen de sus problemas y que eso signifique algo concreto a futuro”. De todas formas, la alcaldesa Pizarro agregó que “sin embargo, yo fui elegida con un 20 por ciento de participación la primera vez y después hemos ido subiendo el porcentaje de participación electoral. Ahora, durante esta última elección votó un 40%, lógicamente queremos que muchos más vayan a votar este 19 de diciembre porque está en juego nuestro futuro y por eso nosotros hemos invitado a Gabriel Boric a la comuna de La Pintana y no me cabe duda que ha estado con la gente de su partido en la comuna, pero ahora lo invité para que pisara las calles donde en 40 años el Serviu no nos ha hecho una calle de hormigón”. La alcaldesa recalcó además que “hoy día lo que estoy haciendo es ponerme al lado correcto de la historia. Mi hija me dice que sus amigos tienen miedo, porque están contentos de que hoy exista una Ley Zamudio y hoy tienen miedo, aterrados por lo que pueda pasar en el futuro y con justa razón, porque han sembrado miedo, el candidato de la zanja ha sembrado miedo”. “Creo que hoy no hay tiempo para reflexiones, es tiempo de convicciones y yo espero que quienes estén escuchando puedan convencerse de que estamos en peligro, de que todo lo que conseguimos en 30 años de democracia, una democracia que quizás ha sido lenta, lo podamos perder, como el derecho a la libre expresión, el derecho a la reunión, a la sindicalización, la gratuidad, de eso estamos hablando”, agregó la edil. Claudia Pizarro agregó que “yo viví en dictadura, yo vi que vecinos se fueron y nunca más volvieron. Yo vi que a un carabinero lo mataron en dictadura, familiar de mi vecino por no estar de acuerdo. Entonces de eso estamos hablando, lamentablemente yo recriminé a mis abuelos, a mis padres, por qué nos heredaron una dictadura y no hicieron nada, eso no quiero que me digan mis nietos, mis hijos el día de mañana”. Respecto de la definición que debe dar la Democracia Cristiana, Claudia Pizarro sostuvo que “yo me estoy poniendo en el lado correcto de la historia, amo a mi partido, pero llevo décadas sufriendo con el estigma de un partido golpista. Ni yo ni la mayoría de los camaradas democratacristianos somos golpistas, votar por la derecha es no obedecer a lo que dijo hace 40 años Radomiro Tomic “cuando se pacta con la derecha, gana la derecha”, de eso estamos hablando”. “Esta no es la derecha, esto no es Piñera, esto no es Sichel, es la ultraderecha, este es el candidato de la zanja. Yo sé lo que es estigmatizar porque he vivido así, yo soy una alcaldesa pobladora, yo nací en La Victoria pero me desarrollé en La Pintana, pero no podemos tener un candidato que hable de las zanjas, para discriminar a los inmigrantes, para echarlos de nuestro país”, recalcó Claudia Pizarro. La alcaldesa también se refirió a la alta votación que cosechan las opciones de centroderecha en sectores populares. Al respecto, Claudia Pizarro afirmó que “nosotros no hemos sido capaces de defender lo que tenemos. Nosotros no creíamos que íbamos a llegar a esto y porque además son populistas, o sea, el asistencialismo vende”, sentenció Claudia Pizarro.