Nacional Salud Ómicron, la nueva variante de Covid-19 que alerta a Europa y Norteamérica ¿Cómo debe abordarlo Chile? Especialistas consideraron que todavía es muy pronto para adoptar medidas frente a esta nueva variación del virus, puesto que se sabe muy poco sobre su impacto. Sin embargo, expresaron que hay que estar atentos al escenario mundial e insistieron en su llamado a la población a completar su esquema de vacunación e inmunizarse con la dosis de refuerzo. Natalia Palma Viernes 26 de noviembre 2021 17:58 hrs.

Con un llamado a la calma y a estar atentos a cómo evoluciona el escenario internacional, especialistas abordaron la aparición de la nueva variante sudafricana que alertó este jueves la Organización Mundial de la Salud. Se trata de la denominada B.1.1.529- denominada por la OMS como ómicron- y que causa preocupación en la comunidad científica mundial, dado que cuenta con un alto nivel de mutación, lo que podría ser potencialmente peligroso, pese a que aún no se cuenta con mayor información respecto al comportamiento del virus. Lo cierto es que ya se han activado las alarmas en varias naciones europeas, luego de que se detectara el primer caso con esta variante en Bélgica. Hecho que significó que países tales como Francia, Reino Unido, Italia, Austria, España, entre otros, determinaran la suspensión de vuelos procedentes del sur de África. En tanto, en el mercado se anotó el desplome global de las bolsas frente a esta noticia. Por otra parte, Portugal- uno de los países con la mayor tasa de vacunación de la Unión Europea, con el 87% de la población inmunizada- anunció el retorno al “estado de calamidad” y una semana de “contención” desde el 2 al 9 de enero, tras las fiestas de Navidad, para contener el aumento de los contagios por Covid-19. Ante este escenario, la académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, María Soledad Martínez, sostuvo que, si bien esta nueva variante podría ser más compleja, “aún no está claro que así sea. Yo diría que hay que estar atentos, todavía no hay razones para alarmarse”. Por lo que, en Chile, “por ahora sigue todo relativamente igual”. Asimismo, descartó que se deban adoptar en el corto plazo medidas similares como las que se están desarrollando en el país luso. En Europa están en otro ciclo, en invierno. Entonces, no necesariamente lo que hacen en Portugal es lo que debemos hacer aquí. Por ahora hay que estar bien atentos, seguir viendo los casos, cómo está nuestro sistema de salud, si hay mucha gente hospitalizada y la mortalidad”. En esa línea, Martínez señaló que “todo eso hay que ir monitoreándolo y si vamos viendo que va aumentando o si realmente tenemos datos de que esta variante es muy peligrosa, entonces ahí habría que cambiar la estrategia”. La directora médica del proyecto Sinovac Chile, Katia Abarca, compartió este diagnóstico y añadió que “tenemos que estar preparados para que esto siga ocurriendo. Este es un virus que sabemos que tiene una importante variabilidad y que de tanto en tanto van a surgir nuevas variantes y cuando esas son de preocupación, los países deben ir tomando las medidas en la medida que los hechos así lo ameriten”. De modo que la infectóloga consideró que “Chile todavía tiene que estar atento a lo que va ocurriendo, no es el momento me parece de tomar ninguna medida en particular y, según como se den los hechos, también Chile puede llegar a tomar alguna medida restrictiva de ingreso o restringir los viajes, pero más adelante”. En cuanto al aumento de contagios de coronavirus en personas vacunadas con las dos dosis de vacunas, Abarca destacó que, si bien la protección contra el virus se atenúa cercano a los seis meses, “hemos visto con números muy contundentes que sí esos casos no son graves. Hay una enorme diferencia en la severidad, que son en general casos leves y eso es una muy buena noticia”. Por lo que enfatizó en su llamado a que las personas completen su esquema de vacunación y, aquellas que la tienen, inmunizarse con la dosis de refuerzo. En tanto, la infectóloga, académica de la Universidad de Chile y miembro de la Sociedad Chilena de Infectología, Claudia Cortés, hizo hincapié en la continuidad del autocuidado. “La mascarilla, la ventilación y la vacunación son las medidas principales, las tenemos que mantener”. “De esta variante sabemos bastante menos, todavía no hay estudios para saber si logra escapar de la protección de la vacuna. Por eso la mascarilla y las medidas generales son tan importantes y, paralelamente, mantener la trazabilidad de los viajeros porque este tipo de variante van a llegar a través del aeropuerto principalmente. Entonces, es fundamental que existan los controles sanitarios en los ingresos al país y que no levantemos ese tipo de medidas precozmente porque o sino vamos a tener un retroceso”, comentó Cortés.

