Eduardo Engel y Andrea Repetto se suman al nuevo equipo económico de Gabriel Boric

Este viernes, el comando de Gabriel Boric dio a conocer a los integrantes de su nuevo equipo económico. Así, el equipo del candidato de Apruebo Dignidad confirmó la participación de Eduardo Engel, director de Espacio Público y académico de la Universidad de Chile, y Andrea Repetto, quien ha colaborado con distintos consejos asesores presidenciales en en materia de reforma previsional y medidas anti-corrupción. Asimismo, se sumó el ex consultor del Banco Mundial, Roberto Zahler, y el ex consultor de la CEPAL y el BID, Álvaro Díaz. El equipo también quedó conformado por el historiador económico Felipe González, el ex vicepresidente de Codelco, Dante Contreras, el economista Daniel Hojman y el Director del Núcleo Milenio en Desarrollo Social, Fabián Duarte. En este contexto, Andrea Repetto valoró la conformación del equipo económico y manifestó que “esta convocatoria habla muy bien de un candidato abierto a las buenas ideas y con capacidad para ponerlas en acción”. Asimismo, Eduardo Engel dijo: “Me resulta especialmente significativo el llamado de Gabriel Boric a reencontrarnos y avanzar en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las chilenas y chilenos. La polarización le hace daño al país, Chile necesita un presidente dialogante”. El equipo económico también tendrá una fuerte presencia femenina. En ese sentido, destaca la participación de Claudia Sanhueza, directora del Centro de Economía y Política Social; Paula Poblete, directora de estudios de Comunidad Mujer; Stephany Griffith-Jones, directora de mercados financieros en Initiative for Policy Dialogue, con sede en Columbia; y Pamela Jervis, ex consultora del BID y el Banco Mundial.

