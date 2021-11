Junta Nacional de la Democracia Cristiana oficializa su apoyo a Gabriel Boric para la segunda vuelta

Además, según manifestaron en un comunicado, "el PDC no se propone ingresar al futuro gobierno ni condiciona su apoyo".

Luego de una larga jornada, que partió aproximadamente a las 10 de la mañana de este domingo, la Democracia Cristiana determinó oficializar su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta presidencial de este 19 de diciembre. En un comunicado hecho público esta tarde, la DC aprovechó para expresar su reconocimiento a la candidata del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, y a las y los parlamentarios y Consejeros Regionales que participaron en las elecciones del 21 de noviembre. Asimismo, sobre su apoyo al exlíder estudiantil, el partido afirmó que “el PDC no se propone ingresar al futuro gobierno ni condiciona su apoyo. La candidatura de Gabriel Boric tiene ahora la responsabilidad de convocar a una mayoría ciudadana que anhela transformaciones profundas con gobernabilidad y en paz social”. En horas de la mañana, coincidiendo con el arranque de la junta, la senadora Carolina Goic fue una de las primeras del partido en expresar su apoyo al candidato Boric a través de redes sociales, postura en la que profundizó una vez conocida la decisión del partido. “El principal desafío de quien sea el futuro presidente de Chile es la gobernabilidad, por eso yo valoro el llamado de Gabriel Boric al diálogo y ha generar acuerdos aún siendo de coaliciones políticas distintas. Lo que ha acordado la Junta Nacional es que, no siendo parte del futuro gobierno, llamamos a respaldar la opción de Gabriel Boric, entendiendo que nos tocará jugar un rol de oposición constructiva, pensando siempre en el bien de nuestro país”, manifestó. Asimismo, el diputado Matías Walker también se refirió a esta decisión, pese a remarcar algunas diferencias que en los últimos años han tenido con el Frente Amplio. “Esto no se trata de negociar cuotas de poder ni nada que se parezca, se trata de no querer retroceder en lo que Chile ha avanzado en los últimos 30 años en materia de libertades individuales, en materia de derechos civiles, de respeto a los derechos humanos, de reducción de la pobreza y de justicia social. Es cierto, han sido los mismos 30 años ninguneados por el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero no podemos retroceder, y votar por Kast significaría un claro retroceso”, puntualizó. Durante la jornada llevada a cabo por la DC también se pudo conocer la postura de la excandidata presidencial, Yasna Provoste, quien tal como lo mencionó en su discurso la noche del 21 de noviembre enfatizó en que no se deben cometer errores del pasado y de otros candidatos en primera vuelta. “Tenemos que actuar con altura de miras”, indicó. “Eduardo Frei Ruiz Tagle esperó el apoyo de Marco Enríquez, que llegó tarde y llegó mal; Alejandro Guillier esperó el apoyo del Frente Amplio que se demoró, que en un momento dijo que daba lo mismo votar por Guillier o por Piñera y eso hizo perder fuerza a nuestra coalición. Esas demoras después pesan y pasan la cuenta. De nosotros no se puede decir lo mismo. Nuestro partido tiene total consciencia de lo que está en juego”, agregó la senadora. Hasta el momento, Gabriel Boric aún no se ha pronunciado sobre este apoyo. Sin embargo, conocida la postura que expresó en su carta a la DC, durante una actividad realiza este domingo, manifestó que su generación “debe ser autocrítica en el sentido de entender que la juventud y la novedad no constituyen en si misma una virtud, y que los proyectos políticos deben juzgarse por las convicciones, principios que se defienden y cómo se actúa en coherencia respecto de ello”. “En lo personal, tomo la crítica constructiva que nos hacía Yasna Provoste a propósito de nuestro comportamiento en 2017, cuando nos demoramos demasiado en apoyar al candidato Guillier. El ver todo lo que tenemos en común por sobre las diferencias es un deber moral e histórico”, resaltó.

