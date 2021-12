4ec91be00f

Trabajo Diputado Gastón Saavedra y trabajadores del retail presentan proyecto que busca frenar despidos masivos de trabajadores de ese sector El proyecto ingresado junto al vicepresidente de la CUT, Juan Moreno, tiene por finalidad proteger los empleos producto de masivos despidos bajo la justificación de la pandemia y transformaciones tecnológicas. Diario Uchile Miércoles 22 de diciembre 2021 15:10 hrs.

El diputado PS Gastón Saavedra, en conjunto con dirigentes nacionales de los trabajadores del retail, presentaron un proyecto de ley que busca frenar los despidos masivos de los trabajadores de ese sector. Según explicó el parlamentario socialista “queremos contener los despidos masivos que se han dado producto de la pandemia y aquellos que se están haciendo bajo la excusa de la aplicación de tecnologías, nosotros queremos que exista una transición justa para los trabajadores”. “A nuestro juicio primero debe haber consulta y participación de los sindicatos, segundo deben estar involucrados los empresarios, el Ministerio del Trabajo y luego establecer la ayuda social necesaria para una reconversión real para quienes queden sin trabajo con capacitaciones reales”, agregó el legislador. Por su parte el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Juan Moreno, manifestó que “hoy estamos ante despidos masivos, maquillados bajo la excusa de la pandemia y de las transformaciones tecnológicas, pero en realidad solo buscan bajar los costos. Hoy sabemos que Walmart quiere eliminar 5 mil puestos de trabajo de aquí a abril y pasar inadvertidos”. “Como trabajadores no nos vamos a quedar impávidos. Hoy miles de familias no lo están pasando bien porque no saben cuándo los van a despedir, necesitamos proteger el trabajo pero además que se instalen políticas de reconversión laboral desde el Estado”, dijo el dirigente. Misma opinión compartió Andrea Marchant Presidenta de Sindicato CMR- Falabella quien agregó que “no es posible que los empresarios se estén poniendo de acuerdo para hacer despidos masivos y por eso llamamos a todos los sindicatos sumarse a este proyecto”. Por último, David Acuña presidente del Sindicato de Mercadistas de Unilever, señaló que “hoy vivimos una crisis de empleabilidad donde se está precarizando el trabajo. Unilever ha despedido y cerrado plantas de manera indiscriminada. Hoy despiden a 300 trabajadores y los vuelven a contratar por un tercio del sueldo. Lo que buscamos es que haya una transición justa para los que se desempeñan en el sector del comercio y que son desvinculados”, concluyó el dirigente.

