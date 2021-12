55252d9e7a

d45c6e3b7d

Nacional Presidente electo sostiene que conversarán con el Gobierno para mejorar proyecto de Pensión Garantizada Universal De visita en la Región de Magallanes, Gabriel Boric indicó que el problema de la iniciativa es su financiamiento y que esperan conseguir recursos permanentes para que no sea “pan para hoy y hambre para mañana”. Además, se reunió con el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, a quien manifestó la necesidad de mejorar el trabajo de la institución. Diario Uchile Miércoles 29 de diciembre 2021 11:09 hrs. Me Gusta Compartir

“Tiene un problema el proyecto que presentó el Gobierno, que es su financiamiento”, planteó el Presidente electo, Gabriel Boric, al comentar el debate que se ha registrado a raíz de la propuesta de Pensión Garantizada Universal que el Ejecutivo espera sacar a la brevedad del Parlamento, pero que ha sido criticado por especialistas y parlamentarios de Apruebo Dignidad. Si bien Boric reconoció que la idea avanza en el sentido correcto de mejorar las jubilaciones de los trabajadores, sostuvo que se debe discutir la fórmula para entregar recursos permanentes que permitan mantener en el tiempo esta política pública. “Nosotros en conjunto con nuestro Consejo Asesor Económico del cual participaron entre otros Eduardo Engel y Andrea Repetto que escribieron esta carta, tenemos un compromiso con la convergencia fiscal, un compromiso con que los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes porque si no son pan para hoy y hambre para mañana”, indicó. En ese sentido adelantó que “tendremos todas las conversaciones que sean necesarias en el Parlamento con el Gobierno para buscar solucionar este problema. Porque no podemos aprobar algo a última hora si es que no vamos a financiarlo de aquí en adelante. Por eso es tan importante la reforma tributaria. Tenemos acuerdo bastante transversal respecto a terminar con las exenciones y a disminuir la evasión que hoy día existe. Pero sin tener aprobado eso es difícil hoy día plantearse una aprobación que desde nuestro punto de vista sería irresponsable en el futuro”. De todas formas sostuvo que él y su sector en el Congreso están “disponibles para dar el debate. Acá no se trata de dar portazos o de hacer gallitos políticos. Lo importante es que las pensiones de las chilenas y chilenos suban de manera responsable y sostenible en el tiempo”. Participación de la DC en el Gobierno y reunión con general director de Carabineros Durante su primera jornada de actividades en Punta Arenas, Gabriel Boric sostuvo una reunión con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, la cual dijo permitió abordar las mejoras que se deben implementar en la institución uniformada. Entre los temas, el mandatario electo indicó que “hay muchas cosas que mejorar. Le manifesté que tuviera tranquilidad, en particular algo que les inquieta mucho que es el tema de las pensiones de que nosotros no vamos a hacer nada a tontas y a locas, que todo va a ser conversado en conjunto con las personas involucradas”. A eso agregó que “por cierto se requiere una reforma a Carabineros y desde el general me dice que están muy disponibles a tener esas conversaciones y no solamente a una conversación de buenas intenciones, sino a ejecutarlas, a hacerla carne, tanto en los casos de corrupción que sacudieron a Carabineros desde 2017 en adelante, por los casos de graves violaciones a los derechos humanos que no se pueden volver a repetir, como también lo que le importa a la gente en sus barrios, la eficacia de la acción policial”. Consultado respecto a las conversaciones con los partidos que están fuera del pacto Apruebo Dignidad para integrar su Gobierno, el Presidente electo comentó que están en diálogo permanente con diferentes sectores, entre ellos con los timoneles del Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Radical y los Liberales. Respecto a la Democracia Cristiana, Boric valoró la voluntad de colaboración manifestada en una declaración de esa colectividad y dijo que esperarán las definiciones que tienen que hacer en las próximas semanas al interior de esa organización. “Me gustó mucho la declaración que emitió la Democracia Cristiana en donde ellos fueron muy claros: quieren colaborar con el Gobierno, no ser parte del Gobierno. Ellos tienen que llevar un proceso interno y nosotros en ese sentido vamos a respetar esa decisión y no vamos a andar picaneando por fuera a la institucionalidad”, precisó. El Gobierno en regiones Uno de los temas centrales planteados por Gabriel Boric durante la campaña fue el de la descentralización y mejorar el poder de decisiones que tienen las autoridades regionales. En ese escenario, el Presidente electo subrayó que mantiene una serie de conversaciones con los gobernadores regionales, con quienes espera construir la propuesta de autoridades en cada uno de sus territorios, con la perspectiva de apoyar el trabajo que desarrollan. “Las designaciones que hagamos de las diferentes seremias, las direcciones de las empresas públicas regionales, por cierto el delegado presidencial, va a ser con gente de la región, porque yo creo que todos estamos cansados que desde Santiago te vengan a digitar lo que hay que hacer y gente que no conoce la realidad” de las regiones, comentó Boric. “Tiene que ser gente que conozca la región, que haya sido parte de los procesos de la región y vamos a actuar en consecuencia”, agregó. Durante las actividades en Punta Arenas, Boric hizo el traspaso de su sede distrital a la diputada electa Javiera Morales, espacio constituido además como un centro cultural que destacó por su perseverancia a pesar de los intentos por clausurarlo. Al respecto, el futuro jefe de Estado recordó que “este espacio lo trataron de cerrar desde el Congreso porque decían que no correspondía a la labor parlamentaria. Después hubo otra gente que no le gustaba lo que hacíamos y nos trató de quemar el espacio. Y siempre hubo gente que ha estado sosteniendo este proyecto”.

“Tiene un problema el proyecto que presentó el Gobierno, que es su financiamiento”, planteó el Presidente electo, Gabriel Boric, al comentar el debate que se ha registrado a raíz de la propuesta de Pensión Garantizada Universal que el Ejecutivo espera sacar a la brevedad del Parlamento, pero que ha sido criticado por especialistas y parlamentarios de Apruebo Dignidad. Si bien Boric reconoció que la idea avanza en el sentido correcto de mejorar las jubilaciones de los trabajadores, sostuvo que se debe discutir la fórmula para entregar recursos permanentes que permitan mantener en el tiempo esta política pública. “Nosotros en conjunto con nuestro Consejo Asesor Económico del cual participaron entre otros Eduardo Engel y Andrea Repetto que escribieron esta carta, tenemos un compromiso con la convergencia fiscal, un compromiso con que los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes porque si no son pan para hoy y hambre para mañana”, indicó. En ese sentido adelantó que “tendremos todas las conversaciones que sean necesarias en el Parlamento con el Gobierno para buscar solucionar este problema. Porque no podemos aprobar algo a última hora si es que no vamos a financiarlo de aquí en adelante. Por eso es tan importante la reforma tributaria. Tenemos acuerdo bastante transversal respecto a terminar con las exenciones y a disminuir la evasión que hoy día existe. Pero sin tener aprobado eso es difícil hoy día plantearse una aprobación que desde nuestro punto de vista sería irresponsable en el futuro”. De todas formas sostuvo que él y su sector en el Congreso están “disponibles para dar el debate. Acá no se trata de dar portazos o de hacer gallitos políticos. Lo importante es que las pensiones de las chilenas y chilenos suban de manera responsable y sostenible en el tiempo”. Participación de la DC en el Gobierno y reunión con general director de Carabineros Durante su primera jornada de actividades en Punta Arenas, Gabriel Boric sostuvo una reunión con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, la cual dijo permitió abordar las mejoras que se deben implementar en la institución uniformada. Entre los temas, el mandatario electo indicó que “hay muchas cosas que mejorar. Le manifesté que tuviera tranquilidad, en particular algo que les inquieta mucho que es el tema de las pensiones de que nosotros no vamos a hacer nada a tontas y a locas, que todo va a ser conversado en conjunto con las personas involucradas”. A eso agregó que “por cierto se requiere una reforma a Carabineros y desde el general me dice que están muy disponibles a tener esas conversaciones y no solamente a una conversación de buenas intenciones, sino a ejecutarlas, a hacerla carne, tanto en los casos de corrupción que sacudieron a Carabineros desde 2017 en adelante, por los casos de graves violaciones a los derechos humanos que no se pueden volver a repetir, como también lo que le importa a la gente en sus barrios, la eficacia de la acción policial”. Consultado respecto a las conversaciones con los partidos que están fuera del pacto Apruebo Dignidad para integrar su Gobierno, el Presidente electo comentó que están en diálogo permanente con diferentes sectores, entre ellos con los timoneles del Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Radical y los Liberales. Respecto a la Democracia Cristiana, Boric valoró la voluntad de colaboración manifestada en una declaración de esa colectividad y dijo que esperarán las definiciones que tienen que hacer en las próximas semanas al interior de esa organización. “Me gustó mucho la declaración que emitió la Democracia Cristiana en donde ellos fueron muy claros: quieren colaborar con el Gobierno, no ser parte del Gobierno. Ellos tienen que llevar un proceso interno y nosotros en ese sentido vamos a respetar esa decisión y no vamos a andar picaneando por fuera a la institucionalidad”, precisó. El Gobierno en regiones Uno de los temas centrales planteados por Gabriel Boric durante la campaña fue el de la descentralización y mejorar el poder de decisiones que tienen las autoridades regionales. En ese escenario, el Presidente electo subrayó que mantiene una serie de conversaciones con los gobernadores regionales, con quienes espera construir la propuesta de autoridades en cada uno de sus territorios, con la perspectiva de apoyar el trabajo que desarrollan. “Las designaciones que hagamos de las diferentes seremias, las direcciones de las empresas públicas regionales, por cierto el delegado presidencial, va a ser con gente de la región, porque yo creo que todos estamos cansados que desde Santiago te vengan a digitar lo que hay que hacer y gente que no conoce la realidad” de las regiones, comentó Boric. “Tiene que ser gente que conozca la región, que haya sido parte de los procesos de la región y vamos a actuar en consecuencia”, agregó. Durante las actividades en Punta Arenas, Boric hizo el traspaso de su sede distrital a la diputada electa Javiera Morales, espacio constituido además como un centro cultural que destacó por su perseverancia a pesar de los intentos por clausurarlo. Al respecto, el futuro jefe de Estado recordó que “este espacio lo trataron de cerrar desde el Congreso porque decían que no correspondía a la labor parlamentaria. Después hubo otra gente que no le gustaba lo que hacíamos y nos trató de quemar el espacio. Y siempre hubo gente que ha estado sosteniendo este proyecto”.