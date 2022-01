Para seguir conociendo a un maestro: TVN estrena serie dedicada al fotógrafo Sergio Larraín

El realizador Sebastián Moreno (La ciudad de los fotógrafos, Habeas Corpus, Guerrero) comenta que el artista visual Sergio Larraín (1931-2012) siempre fue un referente en su vida. Le llamaba la atención su manera de fotografiar el mundo, su técnica, su forma de emocionar y cautivar con encuadres inusuales. A su vez, reconocía una serie de vacíos y mitos en torno a su biografía. Por ello, apenas pudo, se lanzó con un proyecto documental para descifrar el complejo universo de quien es considerado el primer latinoamericano en ser parte de la prestigiosa Agencia Magnum. De esa manera, surgió el documental Sergio Larraín: El instante eterno, película que fue estrenada en junio de 2021 y que, por medio de testimonios y archivos, remecía la leyenda en torno al fotógrafo, abordando temas como su origen aristocrático, su vínculo con la mafia italiana y sus años de búsqueda espiritual en Ovalle. No obstante, hoy, el realizador vuelve a abordar la vida y obra de Larraín a través de la serie documental El instante eterno, producción que será estrenada el próximo domingo 9 de enero a las 15:00 horas a través de las pantallas de TVN. Este trabajo comprende cuatro capítulos que serán transmitidos, posteriormente, los días 16, 23 y 30 del mismo mes, siempre a las 15:00 horas. Para Sebastián Moreno, este estreno marca un hito respecto de la difusión del legado de Sergio Larraín, sobre todo, porque en Chile su obra es muy poco conocida. “Larraín es, aparentemente, muy famoso afuera, pero en Chile nos dimos cuenta de que mucha gente, incluso vinculada al arte, no lo conocía y creo que siempre es bueno conocer a los maestros, porque nos enseñan a mirar, sobre todo, en una época en donde las imágenes son muy importantes”, dijo. La serie documental presenta un recorrido que repasa temas como los orígenes del fotógrafo, su carrera, su transformación espiritual y sus últimos años, los que estuvieron marcados por una vida humilde y de meditación. Estos capítulos presentan material inédito. Según adelantó el realizador, la historia posee una estructura muy distinta a la presentada en el documental Sergio Larraín: El instante eterno. “La historia está narrada de otra manera. En el documental hay cosas que en la serie no están y en la serie hay cosas que no están en el documental. Este no es un ampliado del documental”, alertó Moreno. “En la serie nos vamos a encontrar con nuevos personajes, con nuevas historias como el vínculo de Sergio con Claudio Naranjo. Ellos fueron muy amigos cuando eran muy jóvenes. Los dos eran unos buscadores espirituales. También vamos a encontrarnos con Alejandro Jodorowsky, quien fue amigo de Larraín”, adelantó. Según Moreno, este nuevo proyecto está repleto de anécdotas que permiten seguir conociendo a una figura fundamental de nuestra historia reciente. En ese sentido, señaló que Larraín es un personaje difícil de descifrar e indicó que la serie permitirá resolver algunas dudas sobre su obra, pero también abrirá nuevas inquietudes: “Es muy difícil llegar a comprender a una persona en plenitud, pero lo que sucede con Larraín es que cada persona construye su propio Sergio Larraín”. “Antes de la película había una cosa muy purista de Larraín. Pero él viajó mucho por Chile y Latinoamérica y esas imágenes no las conocemos. Hay un tremendo archivo que no ha sido desclasificado y en la serie logramos mostrar bastante del material inédito que encontramos. Lo que vamos a ir descubriendo es que Larraín viajó por un Chile que ya no existe, pero, con una mirada como la de Larraín, podremos ver de manera exquisita, el Chile de los años 80, la Patagonia de los años 60, familias selknam viviendo como lo hacían sus antepasados”, dijo. “La mirada de Larraín nos permite redescubrir un pasado y ese patrimonio no está en Chile, está en Francia. Entonces, lo que hace la serie es traer a Larraín de vuelta. Lo repatriamos y ojalá éste sea el primer paso para empezar a conquistar patrimonios culturales que nos pertenecen y que deberíamos conocer todos”, añadió el cineasta. Finalmente, Moreno sostuvo que no fue fácil llevar este material a la televisión abierta e indicó que es importante que estos productos culturales tengan una mayor difusión: “La cultura tiene que adquirir un lugar predominante en la televisión chilena y, sobre todo, en la televisión pública como lo es TVN”. “Los productores independientes debiéramos tener una alianza muy fuerte con los canales para poder seguir creando e investigando. Eso tiene que cambiar y, para eso, hay que crear políticas públicas que protejan la cultura”, concluyó el realizador.

