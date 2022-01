Ka Quiroz, presidenta de Comunes: “Nuestra coalición es fuerte, está preparada para ser gobierno”

Es activista lesbofeminista, concejala de Maipú y presidenta interina de Comunes tras el escándalo por la rendición de cuentas ante el Servel de la campaña a gobernadora de Karina Oliva, que devino en la renuncia del también interpelado ex timonel del partido, Jorge Ramírez. Un hecho que la ha llevado a asumir un rol fundamental en momentos cruciales para Apruebo Dignidad al tener que conducir uno de los partidos que conforman el domicilio político del presidente electo Gabriel Boric: el Frente Amplio. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Ka Quiroz, abordó la crisis por la que atraviesa Comunes, las diferencias que se han suscitado en Apruebo Dignidad y lo que se espera del arribo a la Moneda del conglomerado y en particular del Presidente electo más votado y más joven de la historia del país. Proyectando los primeros cien días de la nueva administración y haciendo la salvedad de que las medidas específicas las deberán zanjar las autoridades que sean designadas en su momento, Ka Quiroz, cree que una de las primeras prioridades que deberán abordar al asumir el gobierno es consolidar el apoyo de los sectores sociales movilizados que permitieron el triunfo el pasado 19 de diciembre. “Estamos hablando de mujeres, de disidencias, de los deudores de la educación, de aquellas pymes que estaban por las transformaciones, por las personas que estaban preocupadas por la seguridad, del narcotráfico y todas esas personas que en base a la esperanza de este proyecto transformador se aunaron y tenemos que hacer los gestos a ese mundo”, sostuvo. Además de educación; seguridad y combate al narcotráfico; salud y gestión de la pandemia; recuperación de la economía y del empleo femenino, otra materia sectorial que la timonel de Comunes consideró que será fundamental en los primeros días de Apruebo Dignidad son los derechos humanos. “Ahí hay que visibilizar y agradecer los gestos que ya ha tenido el presidente electo juntándose por ejemplo con los familiares de los presos de la revuelta, también poniendo especial atención a la niñez que es una problemática que está muy abandonada, a los derechos de las mujeres y disidencias. Yo creo que ése va a ser el espectro en los cuales nos vamos a mover los primeros días y a eso tenemos que referirnos y preocuparnos que finalmente son las problemáticas más transversales de nuestro país: la falta de derecho, la vulneración, la exclusión. O sea, hacer parte a los sectores populares y marginados de este gobierno será fundamental para combatir todas esas problemáticas”, indicó. La proyección del crecimiento de la economía, que para el 2022 y 2023 se ha cifrado entre 1,5 y 2,5 por ciento y entre 0,0 y 1,0 por ciento, respectivamente, además de la reducción del gasto público que se contempló en la ley de presupuestos de este año, son elementos que se han esgrimido por quienes llaman a la moderación de la administración entrante. En eso insistieron diferentes figuras del circuito empresarial el pasado jueves en Enade. Lorenzo Gazmuri, presidente de Icare, por ejemplo, llamó “a actuar con austeridad para construir un futuro promisorio”. Consultada por estos requerimientos hacia el Presidente electo, Ka Quiroz, consideró que el conglomerado deberá tener la capacidad de dilucidar cuáles son los consejos que vienen bien intencionados. Dicho eso, la frenteamplista consideró que la clave de la estabilidad del país está sujeta a las respuestas que se puedan dar a las necesidades de la ciudadanía. “Creo que aquí, más allá de una discusión entre moderación o no, creo que tenemos que trabajar en base al programa de un gobierno transformador, y de ahí ver la gradualidad, los tiempos, y tenemos que construir esos acuerdos de la manera más transversal posible, pero sin olvidarnos de que hubo una cantidad importante de personas que nos movilizamos el 18 de octubre para decir que había maneras de hacer política que debían ser cambiadas y por otra parte, que las necesidades del pueblo tenían que ser prioridad en la agenda de quienes gobernaban. Entonces yo creo que efectivamente vamos a tener que ver cómo esas transformaciones también le den estabilidad al país”. Los roces de Apruebo Dignidad La elección de la nueva mesa directiva explicitó las diferencias que existían entre el Partido Comunista y el Frente Amplio al interior de la Convención Constitucional. El FA, al acordar una presidencia y vicepresidencia ejecutiva con el Colectivo Socialista evidenció aquello que ha venido sucediendo en el marco del trabajo de normas constitucionales: las articulaciones políticas las ha concentrado con la tienda de la ex Concertación más que con su aliado de coalición. El Partido Comunista, por su parte, declinó la candidatura de Bárbara Sepúlveda a dichos cargos, bajo la intención de reducir las aprensiones sobre la concentración de poder de Apruebo Dignidad tanto en el poder constituido como en el poder constituyente. Una reflexión que preliminarmente no fue secundada por el Frente Amplio lo que motivó nuevamente las críticas del partido presidido por Tellier. El convencional Hugo Gutiérrez ha llegado a decir que la colaboración entre ambas fuerzas al interior de la Convención ha sido imposible. Al respecto, a presidenta de Comunes señaló que “nuestra coalición es fuerte, está preparada para ser gobierno y se está posicionando muy bien en ese sentido. Ahora tenemos que recordar que cualquier coalición está compuesta por partidos, a su vez los partidos están compuestos por personas y esas personas pueden tener algunas diferencias. De repente cometemos el error de resolver nuestras disputas a través de los medios o de las redes sociales, pero creo que tenemos la profunda capacidad de conversar y de llegar a acuerdos transversales sobre lo que queremos para el gobierno por un lado, pero también lo que queremos para nuestra coalición y en ese sentido hemos tenido una muy buena organización”, afirmó. En eso, Ka Quiroz, subrayó el hecho de que la coalición se ha aunado en un proyecto anti neoliberal que viene a poner al centro a las personas que han sido históricamente excluidas, lo que “le hace bien a la política y al país”. En virtud de eso, no se puede perder la confianza por alguna suspicacia o inseguridad puntual, manifestó. Respecto del rol del Partido Comunista la concejala de Maipú, desestimó la premisa de que el PC vaya a hegemonizar el pacto. Esto recogiendo el hecho de que el propio partido ha desestimado dicha pretensión y que el miedo hacia el comunismo lo han instalado fuerzas políticas que están fuera de la coalición. “No creo que haya que tenerle miedo al Partido Comunista de perder espacios, creo que estamos todos por un proyecto común, por el bien general, por las vías dignas (…) En términos de peso, creo que nos sentamos en mesas de igual a igual tanto cuando nos reunimos con el gobierno entrante como cuando nos reunimos de manera particular como Apruebo Dignidad y Frente Amplio, siempre estamos en tonos de igual a igual, entonces no tiene mucha cabida una lectura en donde nuestros roles como Frente Amplio sean mucho menores que los del Partido Comunista“, comentó. Sin perjuicio de lo anterior, aludiendo a los liderazgos del Frente Amplio, la timonel de Comunes reparó en que “siempre se puede aprender, siempre se puede fortalecer mucho más tanto las imágenes como los conglomerados”. Las dos almas de Comunes Ka Quiroz asumió la primera línea de una directiva transitoria del partido que se erigió luego que Ciper publicara la rendición de cuentas ante el Servel de la campaña a gobernadora de Karina Oliva. Al respecto, la actual timonel reconoce que el partido se encuentra en una crisis. Sin embargo, está intentando ser subsanada con la realización de un Congreso Refundacional para “repensar políticamente las formas, lógicas de representación y acción del partido en general” y mediante la actual administración, aseguró. Una directiva compuesta por mujeres donde asume la legisladora de la Cámara Baja, Camila Rojas, la diputada electa Emilia Schneider, Doris González, Carolina García y Jennifer Lazo. “Creo que mediante esta dirección se pueden sentar bases súper importantes para ser un aporte al Gobierno y seguir siendo el aporte que siempre hemos sido respecto a los sectores populares y por otra parte, para recuperar el sentido principal a la interna de nuestro partido y en ese sentido ya está trabajando el Tricel para ver las próximas elecciones y así tener una dirección electa popularmente de todos los militantes de nuestro partido. Y, por otra parte, ya tenemos la Comisión Congreso que está pensando cómo refundamos y cómo volvemos a encontrar ese valor que tenía el partido cuando ingresamos y que fue perdido en el último tiempo”, señaló. Un manifiesto titulado “En la calle somos más” que fue emanando por 500 militantes de Comunes, entre los cuales adscribió el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal; el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya; la ex vicepresidenta del partido, Bárbara Castillo y la encargada nacional del Frente Feminista Poderosas, María Jesús Aguilar, llamó al próximo gobierno a poner el foco en los territorios y criticó a la actual directiva de Comunes respecto a la manera en que se ha procedido con la refundación anunciada y en cómo se ha llevado el diálogo con los territorios y regiones. En la misiva se instó a la actual dirigencia del partido a no repetir fórmulas fracasadas y a poner el bien superior de la gente por sobre cualquier interés personal, reconociendo los errores para mejorar y fortaleciendo en Comunes la voluntad popular que se ha buscado reflejar desde su origen. Consultada por este llamado de atención, Ka Quiroz explicó que hoy se mantienen diferencias en torno a cómo se guía la tienda política y cuales serán las metodologías a asumir de aquí en adelante. “Yo creo que básicamente el partido tiene dos almas que es un concepto que se ha abordado harto y por un lado estamos quienes estamos por la superación de aquellas prácticas cuestionables que se cometieron y hay quienes, no por malas intenciones, no asumen que aquello llevó al partido a una crisis y ya no es una manera de llevar el partido, ésa es la diferencia fundamental”, indicó. Así las cosas, la activista lesbofeminista, sostuvo que para la actual directiva asumir la tarea de retornar a la vieja mística del partido, que es ser reflejo y bisagra de los sectores excluidos, al tiempo de hacerse cargo de las dificultades administrativas y financieras que hay a la interna, ha sido complejo. “Creo que es difícil que todas las personas puedan entenderlo. Muchas de esas personas estaban de acuerdo con la administración anterior que teníamos, digamos la dirección anterior, entonces creo que también puede que les choque un poco esta forma distinta que estamos abordando. Siempre vamos a estar abiertas a las críticas pero de todas maneras creemos que hay algo de fondo y estamos siendo respaldadas por muchas más personas y estamos guiando al partido por los valores que convencen a la mayoría“.

