Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprueba proyecto para crear la PGU

La instancia aprobó en particular el proyecto de ley que permitiría crear la Pensión Garantizada Universal, mientras que la Comisión de Hacienda sigue discutiendo las iniciativas para su financiamiento. Sin embargo, las pensiones de reparación continúan como la piedra de tope para despachar el proyecto a la Sala de la Cámara Alta.

Durante horas de esta mañana en dependencias del Congreso Nacional de Valparaíso, continúo la discusión que permitiría el avance del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para crear la Pensión Garantizada Universal (PGU). De forma paralela, las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado realizaron una revisión de las indicaciones presentadas por los ministros de ambas carteras, Rodrigo Cerda y Patricio Melero, respectivamente, a fin de despachar a Sala ambos proyectos de ley para ser votados por el parlamento. Al ser consultada por estas instancias, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, destacó el trabajo realizado en el Senado particularmente por el ministro de la Segpres Rodrigo Cerda, al avanzar en acuerdos a través de las nuevas formas de financiamiento presentadas durante la pasada jornada. Además, Rubilar manifestó que esperan un pronto despacho a la Sala para aprobar el proyecto de ley y promulgar la PGU para garantizar el pago durante el mes de febrero. “Esperamos de verdad que hoy día se pueda despachar (…), que se apruebe durante el mes de enero, porque si se aprueba en el mes de enero, más de un millón y medio de pensionados que hoy están en el Pilar Solidario podrían recibir estos aumentos durante el mes de febrero, y los más de 680 mil nuevos beneficiarios en el mes de agosto. Si nos atrasamos, dado el receso legislativo, es probable que estemos atrasando sustancialmente el pago, sobretodo a los nuevos beneficiarios”, manifestó la titular de Desarrollo Social. Mientras que en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta se revisó el proyecto de ley que busca financiar esta reforma a través de la reducción o eliminación de las exenciones tributarias. En esta instancia, participó el Director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, quien expuso los principales cambios de las indicaciones del Gobierno que permitirían aumentar el ingreso fiscal, ante los senadores Ximena Rincón (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD), Juan Antonio Coloma (UDI), José García (RN) y Carlos Montes (PS). Es en este contexto que quedó en evidencia la preocupación transversal sobre distintas materias de las propuesta presentada por el Ejecutivo, desde el IVA que se aplicará a los servicios y las sobretasas. De hecho, una de las indicaciones que mayor discusión provocó es el artículo 4 que se refiere a la sobretasa de los bienes sujetos a la aplicación del artículo 7 de la ley de impuesto territorial, particularmente el Inciso A sobre el pago de impuestos a bienes de propiedad fiscal que sean ocupados por terceros, lo que a juicio de los senadores podría significar un perjuicio a los municipios del país. También se abordó la propuesta de un nuevo impuesto a la propiedad de ciertos bienes de lujo, cuyo precio corriente sea igual o superior a 40 millones de pesos, entre los que estarían los helicópteros, aviones, yates y automóviles de ciertas características. Sin embargo, esta indicación causó preocupación e inquietud en los integrantes de la Comisión por la falta de claridad de la propuesta presentada por el Gobierno, como lo manifestó el senador de la Unión Demócrata Independiente y miembro de la Comisión, Juan Antonio Coloma. “Puede ser la lógica de los 40 millones, pero no puede quedar abierto a un concepto que no está definido en Impuestos Internos, sino esto va a ser un problema terrible para usted, director (Barraza). Me parece más lógico establecer un avalúo porque, sino, va a ser imposible”, manifestó el senador por la Región del Maule. Pensiones de reparación: La piedra de tope para el Ejecutivo Paralelamente, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social participaron los ministros Patricio Melero y Karla Rubilar; además del Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y el director del Instituto de Previsión Social, Patricio Coronado. Y si bien el proyecto de ley fue aprobado en particular, aún no ha sido despachado a la Sala del Senado ni entregado a la Comisión de Hacienda para su revisión, debido a la exclusión, por parte del Ejecutivo, de las pensiones de reparación que surgieron luego de los informes Valech y Rettig para personas que fueron víctimas de la represión durante la dictadura militar, lo que a juicio de la senadora del Partido Por la Democracia, Adriana Muñoz, refleja el desinterés del Estado hacia esta parte de la ciudadanía. “De verdad ha sido un maltrato alevoso durante estos años a miles de compatriotas que han sufrido esta situación. Además de los cálculos, de las ecuaciones y de las fórmulas, de cuantificar el tema, creo que hay que dejarlo al menos en la historia de la ley y creo que esta Comisión podría pronunciarse. Hemos discutido ver la posibilidad de que Valech y Rettig no se transformen en una pensión base a la cual se le va hacer el complemento, porque muchos de ellos que tengan pensiones de 120 ó 140 mil pesos, se les va a complementar con 20 mil o 25 mil pesos, y eso es una reparación del Estado de Chile a un daño que se le hizo a una familia, a una persona, por la desaparición, la persecución del Estado de Chile en aquella época. Creo que este es un punto bien crucial y para mucho de nosotros va a significar un punto de si estamos disponibles a avanzar en la reforma”, expuso la senadora. Esta tarde, la Comisión de Hacienda continuará con su trabajo al escuchar la exposición de Hacienda y del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), y durante la mañana del jueves se convocarían para revisar las indicaciones y proceder a la votación en la Comisión, para así despachar el proyecto de ley al Senado. Mientras que la senadora Ximena Rincón afirmó que la Sala sesionará el lunes en la tarde para aprobar este proyecto y el miércoles sería el turno de los parlamentarios de la Cámara Baja, donde ya estarían los votos para su despacho y así se evitaría la tramitación en una Comisión Mixta.

