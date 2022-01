38e15a0f8b

Pensiones Marco Kremerman sobre PGU: “Con la misma plata se podría aumentar de manera importante la pensión básica solidaria” El economista de la Fundación Sol reiteró el llamado a hacer este aumento en vez de promover la PGU. Además, señaló que aún con la modificación del Ejecutivo sobre la fórmula de financiamiento mediante eliminación de exenciones, la recaudación sigue siendo insuficiente para efectos de sostener estructuralmente el proyecto. María Luisa Cisternas Jueves 20 de enero 2022 19:36 hrs. Me Gusta Compartir

En conversación con la periodista Diana Porras en la primera edición de Radioanálisis, el economista de Fundación Sol, Marco Kremerman, abordó la iniciativa de ley en materia de pensiones que impulsó el gobierno mediante dos proyectos de ley: uno que habilita la creación de una Pensión Garantizada Universal (PGU) y otro que modifica disposiciones tributarias para efectos de su financiamiento. Pese a que el Ejecutivo hizo cambios en el fórmula de exenciones y nuevos impuestos, Kremerman aseguró que el total de la recaudación sigue siendo insuficiente. Pero para el economista, la iniciativa de ley evidencia un problema mayor y es que en la medida que la PGU viene a reemplazar el pilar solidario, las personas que reciben en la actualidad cerca de 170 mil pesos de pensión, tendrán un aumento cercano a los 9 mil pesos. Una aprensión de la Fundación que fue compartida en la sesión de la Comisión de Trabajo del Senado donde se hizo hincapié en que se ha soslayado la discusión de fondo sobre el proyecto de ley, comentó. “Nosotros hicimos ver que el 95 por ciento de la discusión ha estado sobre el financiamiento de esta política lo cual nos parece muy bien, que el financiamiento esté claro, que existan ingresos estructurales o permanentes y eso no está zanjado, todavía hay harta discusión sobre eso, pero no puede ser que sólo discutamos cómo se financia algo y no discutamos el centro de la política pública, qué es lo que queremos financiar y cómo esta pensión garantizada universal en teoría va a mejorar, todavía no vamos a decir cuánto, todas las pensiones. Nos olvidamos de analizar en sí la política pública”, aseguró. En esa línea, la mayor deficiencia del proyecto del gobierno, sostuvo Kremerman es que, “dado que esa política no parte desde cero sino que hay un pilar solidario y lo viene a reemplazar, lamentablemente para quienes están en el pilar solidario que son más de 1.800.000 personas, casi 600 mil pensiones básicas solidarias de emergencia e invalidez que hoy día está en 176 mil pesos aproximadamente, y más 1.200.000 pensiones que suben con el aporte previsional solidario, esas pensiones en general, lo que pasará es que para aquellas personas que tienen pensiones autofinanciadas por debajo de los 150 mil o 160 mil pesos, van a mejorar su pensión como máximo en 60 mil pesos“, indicó. En el caso de las personas que reciben la Pensión Básica Solidaria “van a recibir 8.900 pesos su pensión, de 176 mil pesos a 185 mil“, enfatizó Kremerman, mientras que quienes reciben una pensión de 600 mil pesos subirán íntegramente en 185 mil pesos, añadió. En ese sentido, consideró que si bien es bueno que existan recursos por parte del Estado para mejorar las pensiones, el guarismo que aplica el proyecto de ley es muy bajo para una pensión no contributiva. “Sería mucho más recomendable fortalecer el pilar solidario, subir la pensión básica solidaria a más de 230 mil pesos con la misma plata que propone el gobierno, aumentar la cobertura y que la mayoría de las pensiones mejore en 60 mil pesos, en lugar que muchas mejoren 9 mil, 20 mil, o 30 mil pesos y las pensiones más alta mejoren en 160 mil pesos”, indicó. Respecto a las tres vías de financiamiento que propuso el gobierno, una de las cuáles contempla modificaciones en algunas exenciones tributarias y nuevos impuestos, Kremerman señaló que si bien el Ejecutivo realizó una modificación que duplica el 0,35 por ciento del PIB que se consideran por este mecanismo, mediante por ejemplo, impuesto a los bienes de lujo, la fórmula sigue sin asegurar el financiamiento. “Nos parece que todavía es insuficiente. Sería ideal que la mayoría de los 0,95 por ciento del PIB que se necesitan vengan desde eliminación de exenciones o aumento de ingresos, nuevos impuestos, nos parece que desde ahí la política que se va a implementar, sería financiada de manera responsable y ojalá que todavía exista tiempo para darle vuelta a esta política. Insisto que con la misma plata, en vez de generar esta Pensión Básica Universal, se aumente de manera importante la Pensión Básica Solidaria llevándola a más de 230 mil pesos lo cual es un aumento de más de 55 mil pesos para las personas y se aumente la cobertura del pilar solidario llegando en régimen al 90 por ciento, tal como lo propone el gobierno con la PGU”, instó.

