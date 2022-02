7db9874eb9

Entrevista Nacional Proceso Constituyente Convencional Bárbara Sepúlveda: “Yo llamaría a la ciudadanía a seguir más de cerca este proceso porque estamos en un momento crucial” La vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional se refirió a la nueva etapa del Proceso Constituyente en la jornada donde se inician las votaciones de las normas en el Pleno, y llamó a la ciudadanía a participar en la discusión porque “ya se acabó el tiempo de la desinformación”. Lorena Moreno Berroeta Martes 15 de febrero 2022 12:33 hrs.

En conversación con la primera edición de Radio Análisis, la constituyente del distrito 9 representante del Partido Comunista y vicepresidenta adjunta de la Convención, Bárbara Sepúlveda, se refirió al trabajo que se inicia en el Proceso Constituyente en una semana clave de la instancia, ya que durante esta jornada el Pleno comenzará con la votación de las primeras normas para la propuesta de una nueva Constitución para Chile. En este contexto, entregó detalles del Pleno extenso que comienza a las 3 de la tarde, donde la Coordinación de la Comisión de Justicia expondrá el resumen del trabajo realizado. Desde ahí comenzará el debate de las normas en una discusión que se espera no supere las 8 horas, para luego comenzar la votación en general de los articulados y continuar con la votación en particular donde se pueden presentar indicaciones que anteriormente habían sido contempladas en las comisiones temáticas. “No es una etapa en la cual vamos a estar viendo una innovación, porque el Pleno no tiene las facultades para presentar nuevas indicaciones, sino sólo aquellas que se hubieran presentado previamente en las comisiones y que se hubieran rechazado. De esta forma, si el Pleno considerara que el artículo o el articulado en general requiere de mayor trabajo, tendría que rechazarlo en general para que se devuelva a la comisión y luego se haga una segunda propuesta”, detalló. Sobre la reunión convocada por la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, para analizar el oficio presentado por 50 constituyentes sobre la implementación del quórum de dos tercios en las votaciones en general de las normas, la abogada Bárbara Sepúlveda señaló que “el reglamento permite que todas las otras votaciones y acuerdos que se den, tanto en comisiones como en el Pleno, se adopten por mayoría bajo las reglas generales. (Pero) como no había una regla especial contenida en los artículos que se estaban interpretando, debió aplicarse la regla general”. Además, la convencional sostuvo que, en la reunión de la jornada del lunes, “se votó por la Mesa no reabrir ese punto para no volver a revisar la votación de los informes en general, y éstos tendrán que ser votados también por dos tercios, no sólo las normas en particular”, y agregó que “más allá de las apreciaciones y diferencias que son totalmente legítimas (…) creo que lo importante es que se haya resuelto democráticamente y que, entendiendo que las posturas siempre se van a encontrar legítimamente, se haga en un espacio de deliberación, de respeto a las distintas opiniones”. No obstante, Bárbara Sepúlveda realizó una crítica a los medios de comunicación y a constituyentes de otros sectores políticos, y pidió que “no se asuma que cada vez que se abre una posibilidad de discusión sobre algo se genera un conflicto, eso no es así”, y añadió que “se estaba generando una expectación en la prensa y, a mí me parece, de forma errada por ciertos convencionales que habrían, de alguna forma, culpado a la Mesa o estaban diciendo que esto no procedía, cuando es una atribución de la Mesa interpretar”. En ese sentido, reconoció que “muchas veces algunos convencionales caen en esta estrategia de los sectores que, además, se han caracterizado por generar conflicto incluso cuando no los hay”. “Es importante que el momento que estamos atravesando en la Convención, especialmente ahora que se abre una etapa de votación y deliberación, vamos a tener posiciones muchas veces contrarias y eso no significa que se produzcan conflictos o debates que después puedan ser mal interpretados, que son conductas que ya hemos visto en un sector muy minoritario, que es la derecha y la ultra derecha dentro de la Convención”, recalcó la jurista, y sostuvo que “el llamado que hacemos como Mesa es dar todos los debates y respetar todas las posiciones en un momento de deliberación democrática con mucha expectación ciudadana”. En esa línea, Bárbara Sepúlveda destacó que en la Convención Constitucional están todas las ideas puestas sobre la mesa, que representan las ideas de proyecto como sociedad y país, en una representación política y plural de todos los sectores del territorio. En ese contexto, afirmó que todas las ideas merecen ser discutidas, tanto por las comisiones temáticas como por el Pleno. “Lo importante es asumir esto con madurez política, con responsabilidad, no crear desinformación y no alarmar (…) lo que ha sucedido en las últimas semanas con estas alarmas me parecen que son consideraciones poco serias en un Proceso Constituyente”, criticó la convencional, y manifestó que “como Mesa, asumimos con mucha responsabilidad y lo que tenemos por delante es una tarea histórica que Chile está esperando que se resuelva, además, en un ambiente de deliberación y respeto y, eso, es lo que vamos a seguir promoviendo en cada etapa que queda del Proceso Constituyente”. Al abordar los conflictos que existen en el interior de la Convención, Sepúlveda aseguró que desde la Mesa han invitado a resolver los conflictos a través de los mecanismos internos del órgano, como el Reglamento de Ética. Sin embargo, se refirió a la “agenda personal de cada uno de los convencionales”, particularmente presente en los constituyentes de la derecha que, de manera sistemática, aparecen en los medios de comunicación o en sus redes sociales criticando el trabajo. En ese sentido, la abogada afirmó que “hay un sector que no le interesa la aprobación de una nueva Constitución que ha tenido muy pocas propuestas originales”, y destacó que el 54% de las propuestas presentadas por este sector político “eran una copia textual de la Constitución de 1980” que no van en línea con los cambios que actualmente exige la ciudadanía. Además, sobre la participación ciudadana en el Proceso Constituyente en medio de noticias publicadas que no se condicen con el trabajo realizado por la Convención, Bárbara Sepúlveda recalcó que “ya se acabó el tiempo de la desinformación”. “Todas las votaciones son públicas y todo el mundo puede ver los debates. Yo llamaría a la ciudadanía a seguir más de cerca este proceso, porque estamos en un momento crucial y muy interesante, con debates que serán muy ricos”, expuso, y agregó que “es muy importante que la gente también se informe de primera fuente (…) y, a través de las redes de la Convención, hacer las consultas que sean necesarias (…) Si hay dudas sobre lo que está sucediendo, mi llamado a la ciudadanía es a acercarse, a informarse, a preguntar antes de creer en alguna publicación de algún convencional en alguna red social”, expresó la vicepresidenta adjunta de la Convención. Y en relación a las críticas que la Convención Constitucional ha recibido por parte de los poderes constituidos, Sepúlveda aseguró que “tienen todo el derecho a emitir sus opiniones respecto a lo que se ha estado deliberando, pero deben ser responsables con las comunicaciones que emitan”, ya que exacerban la relevancia de la discusión que se produce en el Proceso Constituyente. “Creo que es importante conocer las opiniones, pero también bajar la intensidad con la que han sido emitidas, no sólo el Poder Judicial. Creo que el Senado también sobre reacciona (…) Hay cuestiones que se pueden entender como sobre reacción pero, por cierto, creo que es importante conocer la opinión de todos los sectores”, reflexionó la abogada.

