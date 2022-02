Jornada histórica: Pleno de la Convención inicia votación de primeras propuestas de norma en medio de debate sobre quórum de dos tercios

8ded564e99

Una jornada que pasará a los anales de la historia del país se vivió hoy en el ex Congreso Nacional. A las 15:30 horas de este martes inició el pleno n°55 del órgano redactor que tuvo por finalidad votar las primeras normas constitucionales de la nueva Carta Magna. Una instancia que abrió la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, considerando este como un paso trascendental del proceso al que se comprometieron los y las convencionales el pasado 4 de julio del 2021. En eso valoró el trabajo y la participación que han manifestado los diversos pueblos del país colaborando activamente en la redacción de la Carta Fundamental. “Hoy se hace historia nuevamente, se inician las etapas de deliberación y votación en el pleno de la Convención Constitucional, un órgano que reconoce como nunca antes que el poder y la soberanía radica en los pueblos de Chile”, sostuvo Quinteros en su alocución, junto a lo que informó que la Convención “hoy tiene más de 1.300 normas en discusión entre las presentadas por los y las constituyentes, las iniciativas de normas populares e indígenas y todas serán debatidas y votadas en general en las comisiones”. En eso añadió que “sólo las que se aprueben en dicha instancia llegarán a este pleno donde luego de un debate y deliberación y el apoyo de los 2/3 de los y las convencionales estas normas podrán ser aprobadas”. No obstante este guarismo fue objeto de un largo debate en el hemiciclo de la Convención pese a que se preveía que el pleno pasaría rápidamente a votar el informe de la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, y es que durante la cuenta previa de la sesión, un grupo de convencionales discutió el hecho que se aplicara dicha proporción en la votación de los informes de las comisiones temáticas. Así lo sostuvo el convencional Mauricio Daza (Lista Regionalismo Ciudadano Independiente). “Los artículos 94 y 95 del reglamento general de la Convención regulan la presentación de los informes de las comisiones temáticas al pleno en las normas constitucionales que se proponen en ellos. De su lectura se concluye que no se dispone que tales informes se voten, además se establece expresamente que aquello que si se vota son cada una de las propuestas normativas contenidas en los informes de manera separada pero sucesiva y en caso alguno se establece un quórum de 2/3 para la votación en general”, arguyó. En esa línea el convencional Hugo Gutiérrez (PC) indicó que el artículo 33 del reglamento sostiene que el pleno “es el órgano deliberativo y decisorio superior de la Convención” y que la letra H señala que en dicha instancia “se resolverán todos los temas que los constituyentes quieran plantear” aduciendo que no hay ninguna norma que establezca que el informe de las comisiones se voten por los 2/3, sino que lo anterior se definió por una interpretación de la mesa directiva. En esa línea la convencional Loreto Vallejos (Lista del Apruebo) instó a la testera encabezada por Quinteros y Domínguez a abrir la discusión a los y las convencionales. “Si hay tantos colectivos que estamos solicitando la votación en el pleno lo más lógico es que sea el pleno quien democráticamente lo pueda decidir. La mesa es una mesa que lidera el debate, que propone interpretaciones pero es el pleno el soberano de las decisiones que se tomen por lo tanto nuestra propuesta es que el pleno decida y que el pleno sea el que intérprete. Si la mesa está proponiendo algo es al pleno el que le corresponde tomar esta decisión y más allá de eso creemos que los 2/3 deberían ser solamente para poder aprobar normas y en ningún caso los informes generales que lo único que hacen es presentar al pleno la información que viene de las comisiones”, aseveró. En contraposición, el convencional de la UDI y ex vicepresidente de la mesa ampliada, Rodrigo Álvarez dijo necesario mantener el guarismo de los 2/3 en atención a la norma jerárquica superior que es la Constitución vigente, que en su artículo 133, sin distinguir el tipo de normas, define este protocolo de votaciones. “Eso es lo que queda también en el debate de la comisión de reglamento cuando amplios sectores como los que represento, insistimos en la necesidad de mantener ese quórum de 2/3 que es lo que hoy día ha confirmado la mesa en su interpretación conforme a lo solicitado a los autores del oficio en su último punto al decir que solicitaban revisar la interpretación realizada por la mesa. La mesa ejerciendo su facultad entregada por el artículo 39 en la letra A, yo creo que ha actuado correctamente”, sostuvo. Quien también intervino bajo esa postura fue el convencional Fernando Atria (Ind-RD), arguyendo que la distinción entre votación particular y general es jurídicamente incorrecta. “En la tradición constitucional chilena y no sólo en la Constitución del 80, la existencia de un quórum para la aprobación de una norma se entendía como un quórum para todas las instancias de la votación de esa norma, sea en general, sea en particular, por lo tanto si está claro que las normas constitucionales se aprueban por 2/3 y está claro también que en la votación que se llama en general conforme a lo que dispone el reglamento, lo que se votan no son los informes sino propuestas normativas contenidas en los informes, yo creo que la conclusión es categóricamente en el sentido fijado por la mesa”. La diferencia fue zanjada por la mesa directiva tras concluir las objeciones a la cuenta previa. Al respecto la presidenta María Elisa Quinteros sostuvo que “las discrepancias son legítimas respecto al oficio 504, comprendemos claramente que esta interpretación no satisface todas las lecturas de este Pleno”, no obstante “los ocho integrantes de la Mesa Directiva asumimos este desafío de interpretar aquellas normas oscuras o contradictorias del reglamento siempre con un espíritu de transparencia y de eficacia. Es así que hemos trabajado esta propuesta que hemos enviado en el oficio 504 por lo tanto respetaremos la decisión respecto al reglamento que nos hemos auto otorgado”, aseveró.

