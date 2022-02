2e5c1f15f8

Proceso Constituyente Patricia Politzer: “La libertad de expresión debe tener el menor número de limitaciones posibles” La convencional de Independientes No Neutrales afirmó que no es partidaria de incluir sanciones al negacionismo en la nueva constitución. Diario UChile Viernes 25 de febrero 2022 12:34 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la periodista y convencional constituyente por el distrito 10, Patricia Politzer, se refirió al artículo sobre libertad de expresión aprobado por la Comisión de Derechos Fundamentales de la instancia y que dentro de sus incisos tiene un referido a la sanción por ley del negacionismo sobre violaciones a los Derechos Humanos. Consultada por los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano, sobre este inciso que causó rechazo en algunos convencionales e incluso representantes de Naciones Unidas, Patricia Politzer respondió que “por mi condición de judía, entiendo muy bien de qué trata esto porque me ha tocado sufrir en carne propia cuando se minimiza el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, como también puedo imaginar que les pasa lo mismo a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos, sin embargo, el penar el negacionismo no es la mejor forma de enfrentar esta situación”. Al respecto, la convencional del colectivo “Independientes No Neutrales” explicó que “el negacionismo no se enfrenta de manera eficiente con una sanción, sino que tiene que enfrentarse con educación y el debate público. Si en todas nuestras escuelas tuviéramos educación en torno a las violaciones a los Derechos Humanos, al Holocausto y a todas las materias relacionadas al respecto de los DD.HH. creo que sería una forma mucho más eficiente de enfrentar una situación de esa naturaleza”. La convencional profundizó en el tema y agregó que “para mí, la libertad de expresión es el derecho fundamental de los derechos fundamentales y, en ese sentido, la libertad de expresión debe tener el menor número de limitaciones posibles y la verdad es que la libertad de expresión conlleva muchas agresiones, muchas opiniones que no nos gustan o que nos hieren y eso es parte de la libertad de expresión y a mi juicio solo se combate con más libertad de expresión”. Patricia Politzer recordó que “en Europa, en algunos países que efectivamente tienen leyes contra el negacionismo, no han logrado frenar nada de esto, no han logrado frenar el resurgimiento del neofascismo o del antisemitismo, entonces creo que no hay mejor manera de combatir la mentira que representa el negacionismo es con la educación y el debate público”. Respecto de la tramitación que este artículo debiera seguir en la Convención Constitucional, la representante de Independientes No Neutrales, explicó que “me gusta la norma que aprobó la comisión de Derechos Fundamentales sobre libertad de expresión, pero no me gusta el párrafo que habla de esto y yo voy a votar en contra de ese inciso”. En ese sentido, Patricia Politzer insistió en que “una norma sobre libertad de expresión para que sea eficiente y lo que uno ve en constituciones comparadas, es que son normas muy precisas y específicas respecto de cuáles son los límites de la libertad de expresión y no creo que, en ningún caso, una norma contra la incitación al odio, de la cual estoy de acuerdo, deba quedar en la norma constitucional, creo que, tanto la incitación al odio como el negacionismo deben legislarse y estar en la ley más que en la Constitución”. Sobre este punto, la convencional señaló que “la Constitución tiene que asegurar, por ejemplo, que cualquiera de nosotros pueda fundar un medio de comunicación y luego, hay que tener leyes que regulen la concentración de medios de comunicación. La concentración que hay en Chile es de las peores en el mundo, eso no puede pasar, entonces, el Estado debe promover la fundación de nuevos medios para asegurar el pluralismo mediático”. Patricia Politzer además detalló que junto a otros convencionales presentaron “una iniciativa de norma constitucional sobre la creación de un sistema de medios públicos. Hoy tenemos a Televisión Nacional, pero ya es un medio estrecho para las comunicaciones del siglo XXI, deberíamos tener un sistema de medios públicos más ancho y que sean apoyados y fortalecidos por el Estado sin que el Estado tenga derecho a inmiscuirse en los contenidos“.

