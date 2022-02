bb9a572a36

Proceso Constituyente Tomás Duval y Consejo Territorial: “Hay cuestiones parlamentarias con régimen presidencial y viceversa y estamos creando un híbrido” Si bien el analista político dijo no ver en el sistema unicameral un impedimento para desarrollar la actividad legislativa, tampoco observa en él una fórmula que vaya a proporcionar más rapidez o agilidad de la tramitación de las leyes. A su modo de ver, eso se define más por los procedimientos que por el esquema del Congreso. María Luisa Cisternas Jueves 24 de febrero 2022 11:19 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, abordó las indicaciones ingresadas a la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional la noche de este lunes respecto a la tramitación de la ley, la composición del Congreso Nacional y la organización del gobierno. Propuestas enarboladas a partir de un acuerdo adoptado por la mayoría de los y las convencionales de la Comisión 1 y dentro de las cuales se considera la creación de un Consejo Territorial en reemplazo del actual Senado. Una batería de mociones que ha dejado a pocos indiferentes. Hoy el Presidente de la República, Sebastián Piñera, haciéndose parte de los cuestionamientos hacia el trabajo del órgano redactor, consideró “preocupante debilitar la independencia y la separación de los poderes del Estado, debilitar la independencia y la autonomía del Poder Judicial o del Poder Legislativo“, y a eso añadió que “si transformamos el aparato del Estado en una máquina burocrática, vamos a tener muchos problemas con la descentralización y con la eficiencia y la administración del Estado“. Respecto a lo segundo Duval esbozó una observación similar, y es que si bien darle más poder a las regiones es una pretensión que a su juicio tiene una orientación adecuada, considera que falta desarrollar aún más la arista regional en cuanto a especificar bien las funciones de las distintas instancias, puesto que de lo contrario la fórmula podría radicar en mayor burocracia del Poder Legislativo. “El tema no es fragmentar en exceso la toma de decisiones porque al final eso ralentiza y el tema puede verse fracturado por ese tipo de tensiones entonces el mayor desafío que tiene la Constituyente aquí es establecer mecanismos claros que impulsan el desarrollo regional y que no sean contrario a ellos. Indudablemente ahí serán importantes las facultades que se tengan, qué facultades van a tener los órganos regionales al respecto, porque el centro político será el unicameralismo, básicamente ahí estarán todas las decisiones políticas importantes de modo que puede caerse en una estructura no decisoria y solo un cambio de nombre y ser como los Consejos Regionales que hoy día existen y que definen ciertas cuestiones pero de presupuestos muy dados y acotados”, sostuvo. Si bien el analista mencionó que en la academia “hay algunos estudios que indican que el Senado tramita mucho más rápido y es mucho más eficiente que la Cámara de Diputados”, consideró que el unicameralismo es una discusión legítima y que, a diferencia de la defensa esgrimida por la presidenta de la corporación, Ximena Rincón, no es “antidemocrático suprimir el Senado”. “Eliminar o no el Senado eso es un aspecto siempre discutible en el régimen democrático, eso parece ser un elemento que siempre se puede discutir, cuál es el la función que cumple el Senado respecto a la otra Cámara, ahora evidentemente si uno dijera van a haber dos cámaras, si las dos van a hacer lo mismo, sería improcedente, tienen que tener delimitaciones en algunas cosas”, señaló. Pese a que no ve en el sistema unicameral un impedimento para desarrollar la actividad legislativa, tampoco ve en él una fórmula que vaya a proporcionar más rapidez o agilidad de la tramitación de la ley en cuanto eso se define más por los procedimientos que por el esquema del Congreso, señaló. Así las cosas, Duval puso el acento en el hecho de que el régimen unicameral tiende a concentrar el poder más que a distribuirlo, lo que podría resultar atentatorio contra el objetivo descentralizador que empuja la Convención. “Lo que el unicameralismo tiene es que concentra su representación en aquellas regiones con alta población por lo tanto se produce una centralización del poder en una cuestión natural porque está dada por la representación en base a la población y eso se va a dar naturalmente. Ahí uno podría decir que hay algún tipo de contradicción pero va a ser parte de la discusión, yo no veo que sea dificultoso gobernar con un sistema bicameral”. El diseño a todas luces le resta poder al Presidente de la República, comentó Duval, dándose así una “centralidad del gobierno muy fuertemente en esta representación de la Cámara y ahí van a depender prácticamente de las mayorías“, lo que puede radicar en un “problema para el presidencialismo”, acotó. Por otro lado, dentro de las indicaciones presentadas la madrugada de este lunes, se contempla la figura de un vicepresidente o vicepresidenta de la República, quien podrá nombrar y remover a los y las ministras, y presidirá el Consejo Territorial con derecho a voz pero no voto. Además, se considera a un ministro de Gobierno designado por el Presidente, cuya labor estará en el Congreso Plurinacional para efectos de encargarse de “conducir las gestiones legislativas del gobierno y de dirigir la ejecución de su programa de gobierno y legislativo”. Asimismo tendrá que coordinar la relación política del gobierno con el Consejo Territorial, además de la coordinación legislativa e interministerial del Poder Ejecutivo. Al respecto el analista consideró que “mientras se delimite las funciones del presidente y del vicepresidente, eso podría ser un aporte. ¿Ahora cómo eso va a conversar además con un ministro coordinador? Bueno ahí habrá una cuestión muy compleja, porque no está claro todavía esa definición, sólo conceptualmente, pero uno lo que aprecia aquí es que hay cuestiones parlamentarias con régimen presidencial y viceversa y estamos creando un híbrido, vamos a ver cómo funciona ese híbrido“, sostuvo.

