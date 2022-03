ddca2e28e2

eb10e756d8

Política Ximena Rincón: “Le vamos a decir al Presidente lealmente las cosas que vayan en contra de la ciudadanía” La expresidenta de la Cámara Alta y actual Jefa de bancada de senadores DC aseguró que "vamos a ser gobiernistas en todo aquello que represente beneficios a nuestro país. Diario UChile Sábado 12 de marzo 2022 13:49 hrs.

Whatsapp Tweet

La jefa de bancada de los senadores DC, Ximena Rincón, señaló que quiere “que a este gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, le va bien al país y eso el Presidente lo sabe”. “Nosotros vamos a ser gobiernistas en todo aquello que le represente beneficios y buen vivir a nuestro país, y no vamos a estar, y se lo vamos a decir lealmente al Presidente en aquellas cosas que vayan en contra de la ciudadanía. Y eso no es ser oposición, es ser crítico aportante” aclaró la senadora DC. Asimismo, respecto a la convención constitucional y el papel del gobierno, la parlamentaria comentó que “la constituyente tiene representación de Apruebo Dignidad, del Partido Socialista de manera mayoritaria. Entonces, ellos están en la constituyente y no son ajenos a lo que pasa ahí. Y esto se lo he dicho al ministro Jackson y al Presidente Boric. Es importante que ellos entiendan, que tienen un rol en la constituyente. Y la DC no tiene más que un voto”, enfatizó la representante de los senadores. “El mensaje del Presidente es muy claro. Tenemos que ser capaces de construir una constitución que nos represente a todos y que no sea una revancha. Porque si no es así, no va a cumplir el objetivo. Y no vamos a poder pensar en los 40 o 50 años que vienen por delante como si lo han hecho España, Alemania y otros países que debiesen ser nuestro referente”, detalló Ximena Rincón. Finalmente, respecto del factor gobernabilidad, la jefa de bancada de los senadores DC, indicó que va a ser el gran desafío, construir acuerdos y lograr que los proyectos y las iniciativas que se discutan en el parlamento, logren las mayorías necesarias para avanzar y esto supone mucha generosidad, que los actores políticos puedan pensar en el bien del país y transparentar y conversar con muchos más actores.

La jefa de bancada de los senadores DC, Ximena Rincón, señaló que quiere “que a este gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, le va bien al país y eso el Presidente lo sabe”. “Nosotros vamos a ser gobiernistas en todo aquello que le represente beneficios y buen vivir a nuestro país, y no vamos a estar, y se lo vamos a decir lealmente al Presidente en aquellas cosas que vayan en contra de la ciudadanía. Y eso no es ser oposición, es ser crítico aportante” aclaró la senadora DC. Asimismo, respecto a la convención constitucional y el papel del gobierno, la parlamentaria comentó que “la constituyente tiene representación de Apruebo Dignidad, del Partido Socialista de manera mayoritaria. Entonces, ellos están en la constituyente y no son ajenos a lo que pasa ahí. Y esto se lo he dicho al ministro Jackson y al Presidente Boric. Es importante que ellos entiendan, que tienen un rol en la constituyente. Y la DC no tiene más que un voto”, enfatizó la representante de los senadores. “El mensaje del Presidente es muy claro. Tenemos que ser capaces de construir una constitución que nos represente a todos y que no sea una revancha. Porque si no es así, no va a cumplir el objetivo. Y no vamos a poder pensar en los 40 o 50 años que vienen por delante como si lo han hecho España, Alemania y otros países que debiesen ser nuestro referente”, detalló Ximena Rincón. Finalmente, respecto del factor gobernabilidad, la jefa de bancada de los senadores DC, indicó que va a ser el gran desafío, construir acuerdos y lograr que los proyectos y las iniciativas que se discutan en el parlamento, logren las mayorías necesarias para avanzar y esto supone mucha generosidad, que los actores políticos puedan pensar en el bien del país y transparentar y conversar con muchos más actores.