cda58f3712

e449fefbe0

Nacional Diputado Brito tras detención provisoria del general (r) Martínez: “Nunca prestó colaboración activa para conocer los hechos” El legislador RD hizo un llamado a los uniformados a continuar colaborando con las acciones investigativas. Diario Uchile Viernes 1 de abril 2022 18:17 hrs.

Whatsapp Tweet

El diputado de Revolución Democrática (RD), Jorge Brito, se refirió al arresto preventivo y arraigo nacional que ordenó la ministra en visita Romy Rutherford en contra del excomandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, por el denominado Milicogate. El parlamentario RD se remontó al año 2018, cuando le tocó constituir la comisión investigadora por fraude en el Ejército en la Cámara de Diputados, instancia donde citó al entonces número uno de la institución castrense con el objetivo de aportar antecedentes a la investigación. Sin embargo, Brito aseguró que “nunca prestó colaboración activa para conocer los hechos”, agregando que “ahora que la ministra (Rutherford) tiene el conocimiento de 15 viajes al extranjero que habría realizado el general Martínez con cargo al Fisco, dos de los cuales con su señora esposa, tendrá cinco días para decidir si es que solicita el auto procesamiento para que la Corte Marcial dicte una sentencia al respecto”, precisó. Según el diputado oficialista, “si eso ocurre lo que queda es que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicite la prohibición de enajenar bienes del general Martínez y de su esposa y, de esta manera, restituya al Fisco los recursos que posiblemente habrían sido malgastados por el general”. Asimismo, argumentó que las Fuerzas Armadas están atravesando por un proceso de modernización, por lo que considera “importantísimo” garantizar el buen uso de los recursos públicos. Brito, en tanto, hizo un llamado a los uniformados a continuar colaborando con las acciones investigativas. “Aquellos militares que no han olvidado su compromiso con Chile, tienen que saber que tanto el Ministerio de Defensa como la Cámara de Diputados les va a apoyar y acompañar en las denuncias para conocer toda la verdad”, aludiendo a que “si un militar queda libre, es porque es inocente y no porque la justicia no actuó a tiempo”, concluyó.

El diputado de Revolución Democrática (RD), Jorge Brito, se refirió al arresto preventivo y arraigo nacional que ordenó la ministra en visita Romy Rutherford en contra del excomandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, por el denominado Milicogate. El parlamentario RD se remontó al año 2018, cuando le tocó constituir la comisión investigadora por fraude en el Ejército en la Cámara de Diputados, instancia donde citó al entonces número uno de la institución castrense con el objetivo de aportar antecedentes a la investigación. Sin embargo, Brito aseguró que “nunca prestó colaboración activa para conocer los hechos”, agregando que “ahora que la ministra (Rutherford) tiene el conocimiento de 15 viajes al extranjero que habría realizado el general Martínez con cargo al Fisco, dos de los cuales con su señora esposa, tendrá cinco días para decidir si es que solicita el auto procesamiento para que la Corte Marcial dicte una sentencia al respecto”, precisó. Según el diputado oficialista, “si eso ocurre lo que queda es que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicite la prohibición de enajenar bienes del general Martínez y de su esposa y, de esta manera, restituya al Fisco los recursos que posiblemente habrían sido malgastados por el general”. Asimismo, argumentó que las Fuerzas Armadas están atravesando por un proceso de modernización, por lo que considera “importantísimo” garantizar el buen uso de los recursos públicos. Brito, en tanto, hizo un llamado a los uniformados a continuar colaborando con las acciones investigativas. “Aquellos militares que no han olvidado su compromiso con Chile, tienen que saber que tanto el Ministerio de Defensa como la Cámara de Diputados les va a apoyar y acompañar en las denuncias para conocer toda la verdad”, aludiendo a que “si un militar queda libre, es porque es inocente y no porque la justicia no actuó a tiempo”, concluyó.