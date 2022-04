580d55c2e2

6450c91fb0

Nacional Gabriel Boric por conflicto mapuche: “No vamos a cejar en el camino del diálogo” En entrevista con Clarín, el mandatario también se refirió a la polémica generada en las últimas horas por el uso del término "Wallmapu", asegurando que, "nosotros respetamos íntegramente la soberanía territorial argentina". Diario Uchile Domingo 3 de abril 2022 12:07 hrs.

Whatsapp Tweet

Antes de iniciar su gira por Argentina, el presidente Gabriel Boric brindó una entrevista al medio Clarín en donde abordó el conflicto mapuche y la polémica generada en las últimas horas por el uso del término “Wallmapu”, por parte de la ministra Siches, el cual incluye también a territorio trasandino. Al respecto, el mandatario señaló: “No quiero dejar ningún espacio de duda, nosotros respetamos íntegramente la soberanía territorial argentina. Eso no es un asunto que esté en discusión de parte nuestra”. Ya en el desarrollo de su postura frente a un conflicto en el cual, según aseguró, está presto a colaborar y a aprender de otras experiencias, Boric recalcó que se trata de “uno de los desafíos quizás más complejos que tenemos como Estado”. “Soy plenamente consciente de que es un problema que nace de un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, desde la mal llamada por la historiografía tradicional -y quiero ser muy explícito- Pacificación de la Araucanía. Ésta, desde la década de 1860 en adelante, generó una usurpación y un despojo que hasta el día de hoy no se ha resuelto. Y por lo tanto el empeño de nuestro gobierno está, y no soy ingenuo, en que estos conflictos no se solucionen de la noche a la mañana, pero al menos en dar un giro de timón y recomponer las confianzas, el diálogo, los parlamentos, los antiguos parlamentos, entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”, indicó. Respecto a las posturas de la oposición que instan a enfrentar el problema desde otras perspectivas, el mandatario aclaró que, “nosotros no vamos a cejar en el camino del diálogo y quienes crean de cualquier sector que la violencia es el camino para solucionar algo yo les digo que están totalmente equivocados”. “Nuestro deber es hacer cumplir la ley y hacer respetar el estado de derecho, reconociendo a su vez de que acá hay un conflicto político que tiene derivadas de orden público como los que mencionas. Pero si no reconocemos el carácter político e histórico del conflicto nunca vamos a llegar a una solución”, puntualizó.

Antes de iniciar su gira por Argentina, el presidente Gabriel Boric brindó una entrevista al medio Clarín en donde abordó el conflicto mapuche y la polémica generada en las últimas horas por el uso del término “Wallmapu”, por parte de la ministra Siches, el cual incluye también a territorio trasandino. Al respecto, el mandatario señaló: “No quiero dejar ningún espacio de duda, nosotros respetamos íntegramente la soberanía territorial argentina. Eso no es un asunto que esté en discusión de parte nuestra”. Ya en el desarrollo de su postura frente a un conflicto en el cual, según aseguró, está presto a colaborar y a aprender de otras experiencias, Boric recalcó que se trata de “uno de los desafíos quizás más complejos que tenemos como Estado”. “Soy plenamente consciente de que es un problema que nace de un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, desde la mal llamada por la historiografía tradicional -y quiero ser muy explícito- Pacificación de la Araucanía. Ésta, desde la década de 1860 en adelante, generó una usurpación y un despojo que hasta el día de hoy no se ha resuelto. Y por lo tanto el empeño de nuestro gobierno está, y no soy ingenuo, en que estos conflictos no se solucionen de la noche a la mañana, pero al menos en dar un giro de timón y recomponer las confianzas, el diálogo, los parlamentos, los antiguos parlamentos, entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”, indicó. Respecto a las posturas de la oposición que instan a enfrentar el problema desde otras perspectivas, el mandatario aclaró que, “nosotros no vamos a cejar en el camino del diálogo y quienes crean de cualquier sector que la violencia es el camino para solucionar algo yo les digo que están totalmente equivocados”. “Nuestro deber es hacer cumplir la ley y hacer respetar el estado de derecho, reconociendo a su vez de que acá hay un conflicto político que tiene derivadas de orden público como los que mencionas. Pero si no reconocemos el carácter político e histórico del conflicto nunca vamos a llegar a una solución”, puntualizó.