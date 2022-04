8dcca903f0

Medio Ambiente Nacional Manuela Royo y Carolina Vilches encabezarán la nueva Mesa Nacional de MODATIMA Las convencionales fueron elegidas Voceras Nacionales de MODATIMA en su IV Encuentro Nacional y forman parte de las y los diez integrantes de la Mesa Nacional de la organización que lucha por recuperar el agua en los territorios. Lorena Moreno Berroeta Lunes 4 de abril 2022 16:20 hrs.

Este fin de semana se realizó el IV Encuentro Nacional del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) con representantes de todo el país, que se reunieron para conversar con respecto a las prioridades políticas de la organización que defiende el medio ambiente y eligieron a su nueva orgánica de representación a nivel nacional. En ese contexto, la nueva Mesa Nacional de MODATIMA quedó conformada por diez integrantes, y las constituyentes Manuela Royo, por la Región de la Araucanía, y Carolina Vilches, representante de la Región de Valparaíso, fueron elegidas como las nuevas voceras nacionales que encabezarán la organización medioambiental. Luego de su elección, Manuela Royo aseguró que este desafío es una responsabilidad que conlleva “un trabajo colectivo, no personal. Estamos acá para decirles a las personas que no nos vamos a vender y que vamos a seguir luchando por el agua utilizando todos los mecanismos para seguir haciéndolo”, y destacó que “hoy la fuerza está en nuestras convicciones, en el amor que nos tenemos. No olvidemos que podemos tener diferencias, pero lo que nos une es mucho más fuerte y tenemos que avanzar y conquistar a la gente joven”. Además, la constituyente aseguró que “estamos dando hoy una lucha que es histórica que es la lucha por el agua y donde nos encontramos en un nuevo ciclo. Tenemos que ir mucho más allá de las instituciones, tenemos que ir mucho más allá de lo que hoy hemos dado porque estamos a un paso de lograrlo. Si logramos el apruebo de salida, si logramos recuperar el agua, si desprivatizar el agua va a ser un paso. Pero esta lucha es un camino que se camina todos los días”. Por su parte, la convencional Carolina Vilches sostuvo que “desde Petorca reforzamos la voz, levantamos la fuerza para poder seguir adelante en este Proceso Constituyente y en este proceso de movimiento, de ideas, de cauce de ideas para poder lograr la vida digna y recuperar las aguas para las comunidades y los territorios”. Cabe destacar que durante el encuentro, la Nueva Mesa Nacional de MODATIMA concluyó con la elección de una mesa con vocería paritaria, compuesta en un 80% por mujeres y, en esa línea, Vilches valoró que “hemos ido creciendo la voz feminista dentro del movimiento. Hoy día somos dos mujeres que somos voceras nacionales y también encargadas de la Mesa Nacional, respecto de muchas más voces femeninas defendiendo las aguas. Y entendiendo también que el recambio de un movimiento es claramente un refortalecimiento para el trabajo que llevamos de manera cotidiana y todas en la calle”. Mientras, el saliente coordinador de la Mesa que lideraba Rodrigo Mundaca, actual gobernador de Valparaíso, Rodrigo Faúndez, aseguró que “desde el 2018 en adelante tomamos la decisión de construir la primera Mesa Nacional y hoy, con 28 territorios, un gobernador, dos consejeros regionales, cuatro concejalas y ocho constituyentes, entregamos un movimiento a una nueva Mesa Nacional. Confiamos en que este cambio dará nueva fuerza al movimiento para enfrentar los desafíos que se nos vienen”, y valoró la articulación local de un movimiento ciudadano para luchar por la recuperación del agua. “Esa semilla detonó una necesidad de organización y articulación nacional”, subrayó.

