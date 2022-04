Cae quinto retiro por dos: Cámara baja rechaza ambos proyectos de ley que habilitaban un nuevo rescate de los fondos previsionales

Intensas alocuciones se hicieron escuchar en el hemiciclo de la Cámara Baja durante la sesión destinada a votar el quinto retiro de iniciativa parlamentaria y el retiro acotado del Gobierno. Múltiples recriminaciones se dirigieron al Ejecutivo. Los parlamentarios, incluidos varios del oficialismo, anunciaron su voto a favor del rescate masivo arguyendo que los incentivos económicos del plan “Chile Apoya” eran escuálidos y que el proyecto alternativo de retiro resultaba exiguo frente al aumento del costo de la vida. Asimismo se sostuvo que la rapidez con la que se ingresó la iniciativa que fraguó Hacienda junto a Segpres, restringió su socialización con los parlamentarios y en consecuencia, la bajada de estos hacia sus distritos. Así lo hizo ver la diputada comunista Marisela Santibáñez durante su intervención.

“No me han dado el tiempo suficiente para que en las calles de San Bernardo, en las calles de mi distrito podamos decirle a la gente lo que significa este retiro especial“, sostuvo, cuestionado la incidencia del rescate del ejecutivo en la inflación: ¿Me va a decir que no va afectar el proyecto de gobierno del Presidente? Sí va a afectar también, entonces ¿Por qué le tenemos que decir a la gente dónde poner la plata? Si no lo entendí bien Ministro, si no lo entendí bien Ministra, es porque no hubo tiempo de explicar”.

Por su parte, el jefe del comité de los diputados socialistas, Marcos Ilabaca, si bien consideró que la discusión de los retiros no es agradable toda vez que las crisis no puede financiarse con los ahorros de los trabajadores, aseguró que su voto estará a favor de abrir la discusión legislativa a un nuevo rescate universal. Esto en la medida que la alternativa que enarboló el Gobierno, a su juicio, no es la adecuada para responder a las necesidades de la ciudadanía.

“Lamentablemente hoy día nuestro gobierno no ha querido ser parte del proceso de discusión y yo creo que al ministro Jackson le faltó mayor nivel de diálogo para haber podido llegar a una solución intermedia y no entre gallos y medianoche un proyecto que nadie en esta sala conocía. Yo creo que hubiéramos logrado generar una respuesta coherente para la población de Chile haciéndonos cargo de temas que me parecen en este tipo de discusión fundamentales, como enfrentar las necesidades económicas de nuestras familias, imperiosas, pero también el cuidado de la economía”, señaló.

Desde la oposición en tanto hay quienes se cuadraron por votar en contra de ambas iniciativas luego que el Gobierno cumpliera con el compromiso anunciado por el ministro de la Segpres, Giorgio Jakcson, de ingresar una reforma constitucional que explicita que los fondos previsionales son de la propiedad de los trabajadores, y que no pueden expropiarse por la ley.

Es así que el subjefe de bancada de los diputados UDI, Guillermo Ramírez, valoró la presentación del proyecto y si bien consideró que hay que hacerles algunos ajustes en la redacción, aseguró que “nosotros creemos que refleja lo que hemos estado conversado con el Gobierno, por lo tanto, vamos a aportar los votos comprometidos para votar en contra del quinto retiro”.

Pero de esto también hubo desmarques dentro de Chile Vamos. Algunos parlamentarios criticaron al gobierno por cerrarse a un nuevo rescate de los fondos previsionales, en circunstancias que estos fueron promovidos durante la administración anterior. Asimismo reprobaron el hecho de que el Ejecutivo restrinja la libertad de las personas para decidir sobre sus ahorros. Así lo manifestó el diputado Frank Sauerbaum (RN).

“Para nosotros es bien impresentable. Es un proyecto bastante totalitario que resta la libertad a las personas de una legitima elección de los recursos que son propios. Nos parece que el gobierno no cumplió la expectativa que se tenía para poder tener un proyecto que fuera alternativo al proeycto de retiro del 10 por ciento con libre elección y por lo tanto muchos de nosotros hemos decidido votar a favor del proyecto del 10 por ciento que da los parlamentarios que da la posibilidad de elegir el uso libremente de estos recursos”, sostuvo, aludiendo además una “ausencia de políticas sociales” para enfrentar el bajo crecimiento y los niveles de inflación.

¿La mejor política pública?

A su turno, el jefe del comité de diputados del Frente Amplio, Gonzálo Winter, exigió a los parlamentarios no limitar el ejercicio parlamentario a reproducir las necesidades que escuchan en los distritos, sino a concurrir a la generación de propuestas. En ese sentido, cuestionó que los retiros sean la mejor política pública para enfrentar las necesidades de la ciudadanía.

“Voy a votar contra el quinto retiro porque me asiste la convicción no refutada en la sala de que no va a haber una hecatombe en la economía general del país. La va a haber con el quintil más pobre de este país en donde las menos de las personas tienen plata en sus fondos de pensiones, y las que tienen, tienen muy poco. Por el contrario, el 20 por ciento más rico de este país sí tiene plata en sus cuentas y por lo tanto los pobres de mi distrito van a enfrentar sin retiros el alza de precios producidos por los más ricos, por lo tanto creo que este retiro bajo esta condiciones de la economía es un retiro anti pobres”.

En ese sentido es que el Ministro Marcel requirió unos minutos en la sala para efectos de esclarecer que el proyecto no aportará a los sectores vulnerables. Y es que dentro de las 10 millones de personas que estarían habilitadas para sustraer el 10 por ciento de sus fondos previsionales, quienes tienen mejores saldos en sus cuentas de capitalización, “en promedio van a retirar diez veces más que lo que retiran las personas que pertenecen al 20 por ciento más pobre de la población, sin considerar todos los que no van a poder retirar nada”.

Por otro lado, aseveró que el retiro masivo va a agregar 5 puntos porcentuales a la inflación y que lejos de lo que algunos parlamentarios arguyen, los rescates no han afectado negativamente en las AFP, sino que “durante los seis meses posteriores al tercer retiro, las utilidades de las AFP no disminuyeron, crecieron un 25 por ciento”.

“Esto ocurre porque las AFP necesitan mantener una reserva para eventuales variaciones de rentabilidad, esa reserva está en función del tamaño de la masa de activos de las AFP, la masas de activos de los fondos de pensiones. Cuando se reducen esos activos, se reduce la necesidad de mantener esa reserva y por lo tanto esos recursos se liberan. Además hay más trabajadores que pasan a cotizar, a tratar de recuperar sus cotizaciones, esos aumentos de cotizaciones llegan a una comisión, esa comisión da origen a los ingresos de las AFP”, indicó.

Así las cosas, la diputada presidenta de la Comisión de Constitución Karol Cariola (PC) junto con manifestar su voto a favor del retiro acotado, emplazó al Ejecutivo a “no escatimar esfuerzos para aliviar las necesidades de las personas”.

Nuestro gobierno a pesar de su posición inicial, es muy valioso que se haya abierto a la posibilidad de que exista un nuevo retiro de los fondos de pensiones y que resuelva algunos problemas urgentes de las personas. Valoramos el plan del “Chile Apoya” que aumenta el salario mínimo, la recuperación de quinientos mil empleos para las mujeres, la red local de apoyos y cuidados, el programa 4 a 7, la extensión del IFE laboral, el anticipo además del fondo de cesantía para resolver la situación de los cesantes. Lo valoramos pero también estamos conscientes de que sigue siendo insuficiente”, sostuvo.

Fotografía de @Camara_cl.