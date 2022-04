e7f610d289

Pensiones Ministra Vallejo, ad portas de las votaciones por quinto retiro: “No podemos ser agentes pasivos de la inflación” Ad portas de la votación de ambos proyectos de retiro en la sala de la Cámara, la ministra vocera de gobierno confirmó que el Ejecutivo presentará hoy la reforma constitucional que declara inexpropiable los fondos de pensiones. Maria Luisa Cisternas Lunes 18 de abril 2022 13:47 hrs.

Una jornada decisiva para el Gobierno es este lunes 18 de abril. Día en que la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas votará el proyecto del quinto retiro parlamentario y el proyecto de retiro acotado que ingresó el Ejecutivo para permitir una nueva sustracción del 10 por ciento de los fondos previsionales, pero sólo para efectos de saldar pensiones alimenticias, deudas contraídas antes del 31 de marzo y para la primera vivienda, entre otras condiciones. Pero el resultado de estas votaciones aún es incierta para el Gobierno pese a las diversas tratativas que se han sostenido con algunos parlamentarios del oficialismo y la oposición en el marco de este fin de semana. Desde las huestes de Socialismo Democrático la postura está dividida, pues hay diputados que han quedado resentidos por la forma en que el Ejecutivo ingresó este proyecto de ley, acusando un extremo apresuramiento que coartó el trabajo legislativo, en tanto hay quienes se encontrarían molestos por no tener conocimiento respecto a la iniciativa que fraguó Hacienda y la Segpres. Por otro lado, desde la vereda de la oposición, los legisladores han advertido que votarán a favor del retiro parlamentario en la medida que el Ejecutivo no presente una reforma constitucional que impida que los recursos de las cuentas individuales de los y las trabajadoras puedan ser expropiados en la futura reforma previsional. Así lo reafirmó el presidente de la UDI, Javier Macaya. Al respecto, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó esta mañana que el proyecto será remitido hoy al Congreso Nacional. “La propuesta de inexproiabilidad significa que los ahorros que son de las y los trabajadores no son sujeto de expropiación. Así de simple y evidentemente el tiempo que se tramite es algo que se conversa con los y las parlamentarias que han solicitado esta medida”, sostuvo al respecto. En esa línea agregó que “esto es totalmente compatible con las posiciones que ha fijado la Convención Constitucional y en eso tenemos que ser sumamente claros y claras y si es necesario reiterarlo, lo vamos a hacer: Ni el gobierno, ni la Convención, ni las y los parlamentarios de las coaliciones de gobierno están buscando la expropiación de los fondos. Eso no está en nuestra agenda, no está en nuestras intenciones, no está en nuestra volutnad ni en nuestra imaginación y eso lo ha demostrado tanto la Convención como lo estamos demostrando con esta medida”. Siendo consultada por el paquete de indicaciones al proyecto de retiro acotado, Vallejo señaló que será el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, quien abundará en esta materia desde el Congreso Nacional. En esta modificación se comtemplarían deudas de arriendos, de pequeñas empresas, de tratamientos contra enfermedades, pago de mensualidades en colegios particulares y subvencionados y pago de contribuciones atrasadas. Además se propondría un cambio de quorum para futuros proyectos de retiros, a modo que el guarismo pase de los tres quintos a un tercio de los votos en el hemiciclo, según ha trascendido. Finalmente, sobre la proyección de la votación en la sala, la secretaria de Estado acotó que el Ejecutivo “está jugado para que se apruebe la alternativa que ha presentado y que no prospere el quinto retiro general“.

