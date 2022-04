eee110d943

Internacional China propone seguridad y estabilidad económica mundial En el Foro de Boao, que reúne a las mayores economías de Asia en la isla meridional china de Hainán, el presidente Xi Jinping lanzó propuestas con importante enfoque y proyección global. Entre los invitados estaba Isaac Herzog, presidente de Israel. Luis Hernán Schwaner Jueves 21 de abril 2022 15:58 hrs.

Sorprendieron los términos empleados por el líder chino durante la inauguración de la conferencia anual del cada vez más importante Foro de Boao, porque al mismo tiempo que propuso establecer una seguridad y estabilidad económica global, aseguró que la humanidad es una gran comunidad que ha de compartir el futuro, por lo que las naciones requieren fortalecer la confianza mutua, persistiendo en la unidad y la solidaridad para abrir “un futuro luminoso” a nivel planetario a través de la cooperación. “Ninguna dificultad o revés podrá detener la rueda de la Historia” dijo Xi Jinping. No es usual que se exprese de esa forma, pero esta vez sí lo hizo, asumiendo con naturalidad el discurso y estatura de un dirigente de nivel mundial. Participan presencial o virtualmente en este Foro de Boao, líderes extranjeros y jefes de organizaciones internacionales invitados, incluidos al presidente de Israel, Isaac Herzog, el presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, la presidenta de Nepal, Bidya Devi Bhandari, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, el primer ministro de Kazajistán, Ali-khan Smailov, el primer ministro de Laos, Phankham Viphavanh, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la política y economista búlgara Kristalina Georgieva, según comunicó la agencia SinHua. En su discurso de este jueves, Xi Jinping llamó a que se “respete” la soberanía de los Estados. “Nosotros respetamos la soberanía y la integridad territorial de todos los países”, afirmó el mandatario chino, agregando que su gobierno adhiere a la no interferencia en los asuntos internos de otros Estados e, igualmente, respeta el camino que cada uno de ellos elija para alcanzar el desarrollo. Al mismo tiempo, el jefe de Estado del gigante asiático rechazó la “mentalidad propia de la guerra fría, el unilateralismo y la confrontación de bloques”. Por ello, señaló, China busca crear una arquitectura de seguridad equilibrada, efectiva y sostenible, y no “que cada cual busque su propia seguridad a costa de otros”, según la agencia Reuters. Afirmaciones que los políticos del país asiático suelen utilizar para criticar la política exterior de Estados Unidos. Agregó que Pekin reitera su oposición a las sanciones económicas unilaterales, proponiendo que “las diferencias y las disputas sean resueltas mediante el diálogo”. Consecuentemente, China apoya todos los esfuerzos que lleven a un arreglo pacífico a las crisis, subrayó. Pero también, Xi Jinping recalcó que se debe proteger la recuperación económica a nivel global recurriendo a la ciencia y a la tecnología para conseguir nuevos impulsos de crecimiento, además de mantener estables las cadenas de suministro globales. China se mantiene “comprometida con los principios de la Carta de Naciones Unidas” y -en referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania- recordó que su país ha pedido que se respete la integridad territorial de todas las naciones, evitando usar la palabra “invasión” para referirse a la ofensiva rusa, al tiempo que reiteraba su oposición a las sanciones contra Moscú. “China apoya todos los esfuerzos que lleven a un arreglo pacífico a las crisis, al tiempo que se opone a la imposición de sanciones unilaterales”, indicó. Xi habló también sobre el COVID-19: “la salud y la seguridad son necesarias para el progreso y el desarrollo humanos, y debemos defenderlos”, dijo, sumando esfuerzos para que la humanidad pueda lograr vencer la pandemia. “Es esencial que los países se apoyen unos a otros y coordinen mejor sus acciones. Debemos optimizar el manejo sanitario global y formar sinergias en la lucha contra el Covid”, agregó. No obstante, no se refirió al momento sanitario que atraviesa China, con una ola de rebrotes y contagios atribuidos a una nueva cepa del ómicron, algo que está provocando cifras récord de infectados no vistas allí desde el inicio de la pandemia. Del mismo modo, aseguró que China proveerá de “gran dinamismo” a la recuperación económica global con “más oportunidades de mercado para todos los países”, siendo prioritario mantener a flote la globalización económica mundial, para lo cual “debemos coordinar mejor nuestras políticas macroeconómicas, evitando los efectos negativos en los ajustes que realicen algunos países”, aseveró, en aparente referencia a la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) estadounidense el 4 de mayo, en medio de un contexto mundial con elevadas presiones inflacionarias .

