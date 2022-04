eee110d943

Pensiones Trabajo Consejo Superior Laboral define estructura y diseño de los diálogos para la reforma previsional: CUT y CPC liderarán nuevo período La ministra de Trabajo valoró la aprobación de la mesa del diseño de diálogos sociales para la reforma previsional cuyo hito inaugural será el 27 de abril en la sede de la OIT. Posteriormente comenzará su despliegue regional en la ciudad de Rancagua. Maria Luisa Cisternas Jueves 21 de abril 2022 18:30 hrs.

Este jueves se constituyó un nuevo período del Consejo Superior Laboral, el cual será encabezado por la vicepresidenta de Comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Silvia Silva y por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, en los cargos de presidencia y vicepresidencia respectivamente, por un período de dos años. Asimismo, en su sesión de constitución, la instancia aprobó el diseño y la metodologia de los Diálogos Sociales para la Reforma Previsional, los cuales fueron propuestos por la Cartera de Trabajo. Es así que el hito inaugural de este ciclo será el 27 de abril en las dependencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que asesorará dicho proceso en el ámbito técnico. En los días posteriores, los diálogos continuarán con un despliegue regional que comenzará en la ciudad de Rancagua, “desde donde ya invitamos a empleadores y trabajadores para que a través de la Seremi puedan certificar su participación“, señaló la ministra Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara. Respecto a la metodología, la secretaria de Estado explicó que los diálogos “se van a desarrollar a partir de las nueve de la mañana con facilitadores que van a conformar grupos de trabajo, en los cuales se van a hacer algunas preguntas rectoras respecto a los principios de la seguridad social a fin de motivar el debate”. Este diálogo, “va a continuar con apoyo metodológico tanto desde el Ministerio como de la OIT para luego confluir en un proceso de síntesis que se va a realizar con una asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo”, agregó Jara. Este proceso, cuya realización abarcaría el período de un mes, finalizará con un seminario que recogerá la síntesis del diálogo y un análisis del derecho comparado en materia de seguridad social. En esa línea la ministra destacó el carácter descentralizado de la discusión, en cuanto permitirá dotar de legitimidad social el nuevo pacto en materia previsional y con eso, llegar prontamente hacia el objetivo de mejorar las pensiones actuales y futuras. “Esto es urgente. Llevamos ocho años en este debate, nosotros llevamos cinco semanas en el Gobierno y es nuestro deber avanzar rápido, pero no improvisar. Por eso estamos haciendo este esfuerzo de diálogo, porque creemos que tenemos que poner, entre todas y todos, la disposición para poder sacar un acuerdo de pensiones y Chile ha cambiado mucho en los últimos años, en particular en los últimos dos años y tenemos certezas que para muy pocas personas hoy día podría haber dudas pero la grandes mayorías no las hay. Debemos avanzar hacia la seguridad social”, aseveró. A su vez, la presidenta del Consejo Superior Laboral, Silvia Silva, relevó la conformación de la mesa del Consejo Superior Laboral en cuanto se requiere de la participación de todas y todos los actores en la tarea de materializar las grandes transformaciones del país. “Entiendo que hoy día las grandes transformaciones y la estructura para poder tener un Chile más justo, más igualitario, para poder avanzar en políticas públicas laborales, nos necesitamos todos y todas. Hemos comprometido un trabajo que nos permita avanzar y llegar a tiempo a las necesidades de las y los trabajadores”, afirmó. Por su parte, Juan Sutil, presidente de la CPC, destacó el carácter tripartito del Consejo Superior Laboral y comprometió el apoyo de los gremios de empleadores a los diálogos por el cambio al sistema de pensiones. “Esta es una instancia de mucha relevancia, respecto de cómo sucede esto en países que tienen niveles de desarrollo mayores al nuestro, donde una instancia tripartita, donde están trabajadores, empleadores y el Gobierno, se puede concluir desde la mirada técnica, correcta, las conclusiones que puedan permitir construir un mejor futuro y construir mejor seguridad social”, señaló. En la sesión de la conformación del Consejo Superior Laboral- que consta de una iniciativa que nació con la reforma laboral que impulsó el segundo gobierno de Michelle Bachelet- concurrieron los demás representantes del Gobierno en el Consejo, la ministra (s) de Hacienda, Claudia Sanhueza, y Esteban Puentes, del Ministerio de Economía; de los empleadores, Fernando Alvear, gerente general de la CPC, y Héctor Sandoval, vicepresidente de Conapyme; y de los trabajadores, David Acuña, presidente de la CUT, y Marcos Canales, subsecretario general de la multisindical. Además, contó con la presencia del subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, y el Director de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina, Fabio Bertranou.

