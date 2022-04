eee110d943

Entrevista Nacional Pensiones Política David Bravo: “Acá se requiere una voluntad de llegar a acuerdos porque la peor situación es la que tenemos hoy día” El director del Centro de Estudios Longitudinales de la UC consideró fundamental poner un cerrojo a nuevos retiros en el marco de la reforma previsional. "Cualquiera que sea el sistema que se vaya a diseñar, no pueden ser tocados", señaló. Diario Uchile Jueves 21 de abril 2022 9:47 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, profundizó sobre la discusión por un nuevo retiro de fondos previsionales y la reforma al sistema de pensiones. El economista recordó la propuesta en la materia que fuera emitido por la denominada Comisión Bravo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y dijo que “si se hubiera empezado a tomar medidas después de que entregamos ese informe, probablemente habríamos ahorrado una parte de los temas y situaciones en la que estamos hoy día”. “Hay que recordar que fue un año después de que entregáramos ese informe que ya empezó a surgir públicamente esta presión y demanda ciudadana por mejores pensiones. Se transformó probablemente en el principal tema de la agenda”, comentó. Dicho documento elaborado en 2015 plantaba tres propuestas globales (A, B, C) y una serie de recomendaciones para avanzar en una reforma a las pensiones, las cuales, no obstante, no llegaron a ver la luz. Bravo realizó una reflexión, señalando que “pienso que estuvimos relativamente cerca de tener un acuerdo justo antes de la pandemia, pero con ella vinieron otros desafíos y, lamentablemente, vinieron los retiros de pensiones y estos de alguna manera se tomaron la agenda”. En ese sentido, sostuvo que “permitir que esos fondos que están para pagar pensiones, da lo mismo del sistema de que se trate, se lleven a consumo presente para las múltiples necesidades equivale simplemente a destruir cualquier idea de sistema de pensiones y la magnitud de los retiros ha sido tan grande que, en la práctica, si tuviéramos que hacer ese informe hoy día y actualizar los números encontraríamos que estamos en una situación peor que la que teníamos en 2014, 2015”. Por lo mismo, valoró el enfoque del gobierno hacia la reforma previsional, añadiendo que para que esta sea viable “tiene que no permitir retiros en el futuro. Los dineros que van en los fondos de pensiones, cualquiera que sea el sistema que se vaya a diseñar, no pueden ser tocados para fines distintos, eso debería estar escrito en piedra”. Además, recalcó que “acá se requiere una voluntad de llegar a acuerdos porque la peor situación es la que tenemos hoy día, que es no hacer la reforma. Escribimos el informe y qué encontramos, que las pensiones iban a ser bajas cuando llegáramos a 2025, ya estamos muy cerca, e iban a dar para que tuviéramos como pensión un tercio de lo que habíamos tenido como remuneración durante nuestra vida activa. Esa es una tasa de reemplazo del 33%”. “¿Qué pasa en la OCDE, que sería las pensiones que probablemente querríamos tener, es el doble, es 66%. Estas necesitan un financiamiento, necesitamos agua en esa piscina. Hoy día el agua que tenemos, que viene de las cotizaciones, nos está dando para pagar pensiones que son la mitad de lo que requeriríamos”, expresó. Por lo que el economista planteó en la necesidad de aumentar el ahorro, “que voy a tener que cotizar más individualmente, que la empresa va a tener que cotizar, que el Estado va a tener que poner más recursos”.

