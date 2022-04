e232469085

Presidente Boric por cuestionamientos de la oposición: "Yo tengo una posición política y quiero una nueva constitución para Chile" Al concluir su visita a Coquimbo, el mandatario indicó que para nadie es un misterio su actitud frente al proceso. Esto mientras parlamentarios de oposición exigen fijar límites a la intervención del Ejecutivo ante el plebiscito de salida. Sábado 23 de abril 2022

A la Contraloría llegó un grupo de parlamentarios de derecha para exigir a la Contraloría que actualice y fije límites a un eventual “intervencionismo” del Gobierno en el proceso previo al plebiscito de salida que sucederá una vez que la Convención Constituyente dé a conocer su propuesta de nueva constitución para el país. Consultado sobre el tema, el Presidente de la República Gabriel Boric, indicó que para nadie puede resultar un misterio que él quiere una nueva carta fundamental para el país. “Nadie a estas alturas cree después de todo lo que nos hemos jugado para que sea posible un proceso constituyente en Chile, de que somos neutrales al respecto”, subrayó el jefe de Estado que además fue uno de los principales articuladores del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que desembocó en la Convención Constituyente que inició sus funciones en julio de 2021. Al concluir su visita a la Región de Coquimbo, Boric recordó que desde el primer día han prestado todo el apoyo a la Convención, a lo que se suma la posición política del mandatario que es conocida por todo el país. “Yo tengo una posición política y quiero una nueva constitución para Chile. Y espero que el plebiscito sea un punto de encuentro entre los chilenos y las chilenas. Y llamo a todos a que puedan revisar lo que efectivamente está siendo aprobado por los constituyentes para el borrador de la constitución que son desde mi perspectiva, buenas noticias y es mucho mejor de lo que a veces se les sube el volumen a las polémicas que han podido haber”, comentó. Las urgencias de las regiones Durante su última jornada en la Región de Coquimbo, Gabriel Boric visitó el Museo de Sitio Casa y Escuela donde la poetisa Gabriela Mistral vivió junto a su hermanastra y su madre durante su infancia en el marco del Día del Libro. Luego visitó el Mausoleo de la Nobel donde destacó las urgencias que se siguen viviendo en las regiones y las distintas localidades de la región. “Ayer, una niña, Victoria Jana de 12 años, me escribió una carta que vive a la salida de Coquimbo, me decía ‘donde está la Copec a la salida de Coquimbo’. ¿Puede ser? En el Panul. Me decía que ahí hay veces que se les corta la luz, que no tienen agua, que les llega en camiones aljibes. Eso es algo que me había comentado el senador Daniel Núñez y con lo que vamos a trabajar. Me decía que terminaba de hacer su tarea a la luz de las velas o con linterna. Uno pensaría que esas cosas ya no pasaban, pero está sucediendo aquí en la Región de Coquimbo. Así que tenemos que trabajar intensamente para poder ayudar a esas familias”, relató. Otro de los temas urgentes señaló el Presidente fue la situación hídrica que afecta a parte importante del país. “Acá en la Región de Coquimbo hemos visto cómo esta crisis hídrica tiene como fuente la sequía, pero también el mal uso de los recursos, el uso irracional de los recursos del agua, como se publicaba en una revista científica justamente en marzo de este año. Por lo tanto, vamos a trabajar en diferentes dimensiones. Ayer declarábamos santuario de la naturaleza la desembocadura del río Limarí, vamos a trabajar también por cuidar las costas de la Región de Coquimbo y de la Región de Atacama”, adelantó. Consultado por las acciones que emprenderá el Gobierno para frenar el alza del precio de los bienes de primera necesidad, el Presidente Boric sostuvo que será uno de los principales temas del Consejo de Gabinete que sostendrá con su equipo de ministros el martes en La Moneda. “Tenemos que cuidar la economía y mientras cuidamos a la economía, tenemos que cuidar a las personas. Si la economía no es un ente abstracto que haya que rendirle pleitesía en abstracto, la economía son también las personas. Por lo tanto, estamos buscando mecanismos para paliar el alza, en particular para los sectores más vulnerables, de los precios de los productos de la canasta básica”, planteó. Además, comentó que el trabajo para ir en ayuda de la gente debe ser en conjunto con los parlamentarios, los que, por ejemplo, alertaron al Gobierno sobre la necesidad de incluir en el proyecto para contener el alza del precio de los combustibles a la parafina que es el más usado para calefacción por las familias pobres del país. Habrá querella por piedrazo en Plaza de Armas de La Serena La jornada del jueves el Presidente fue objeto de un intento de agresión por parte de un hombre de 31 años que luego fue dejado en libertad ya que el tribunal consideró que su detención era ilegal ya que para configurar el delito de agresión a la autoridad se requería de una denuncia que en este caso no existía. El sujeto pidió disculpas públicas al mandatario, pero su liberación provocó críticas de varios sectores ya que consideraban que dejaba abierta la puerta a nuevas agresiones. Sobre el tema, Boric indicó que “he decidido, más allá de lo que diga un partido político, cualquiera que este sea, que lo que corresponde es presentar las acciones legales que correspondan. Porque acá no se trata solamente de mi persona, se trata de una institución de todos los chilenos que es la Presidencia de la República”. Además, valoró el trabajo de la Escolta Presidencial que aún conociendo los riesgos que reviste la forma de acercamiento del mandatario con la gente, permite que esto continúe desarrollándose de la misma manera hasta el momento. “Yo sé que la manera que tenemos de desplazarnos y estar en el territorio puede implicar más riesgos, pero son riesgos que vale la pena correr. Porque queremos estar con la gente en los territorios, en las comunas, poder escuchar tanto la buenas vibras como las críticas y eso a veces implica cuestiones que pueden no estar planificadas”, indicó para luego precisar que “la violencia, no solamente contra el Presidente de la República, contra cualquier ciudadano de Chile no se justifica, no es el camino”. Por último, Boric adelantó que donará al Museo de Montegrande una copia original del libro Desolación de Gabriela Mistral que la poeta regaló al vate y periodista serenense Manuel Magallanes Moure y que hoy tiene en su biblioteca personal. “El primer libro publicado íntegro de Gabriel Mistral no fue en Chile, sino que fue ‘Desolación’ en 1922 por el Instituto de las Españas de Nueva York. Por cosas de la vida, yo llegué a tener una de esas copias. Y lo bonito es que esa copia está dedicada por Gabriela Mistral a Manuel Magallanes Moure. En las cartas de Gabriela Mistral a Manuel Magallanes Moure, está la carta en que le dice ‘Querido Manuel, te envío mi libro que acaba de ser publicado’ y que es justamente este ejemplar que tengo y me parece que no tiene sentido que esté en una biblioteca personal de un político, sino que me parece mejor que esté acá en la casa que ella tanto quería”, señaló.

