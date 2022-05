76f0ec7f71

Derechos Humanos Nacional Política Marcelo Catrillanca: “No se puede dialogar con una metralleta en la mano” El comunero y padre de Camilo Catrillanca, lamentó que el Gobierno siga “coludido con las empresas forestales y los particulares” porque estos “aplauden la presencia de las fuerzas militares". Osciel Moya Plaza Jueves 19 de mayo 2022 18:18 hrs.

“Con una metralleta en la mano nadie puede dialogar” señaló el comunero mapuche Marcelo Catrillanca, quien lamentó que el gobierno del presidente Gabriel Boric, haya recurrido a las mismas políticas que históricamente ha implementado el Estado para abordar la situación de despojo y pobreza que vive el Wallmapu. El comunero, padre de Camilo Catrillanca asesinado por carabineros el 14 de noviembre de 2018 en la comunidad de Temucuicui en Ercilla, indicó que el Estado de Excepción Constitucional que entró en vigencia para las provincias de Biobío y Arauco, y la Región de la Araucanía, es la forma de dar respuesta a las exigencias de las empresas forestales y los privados. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, indicó que “como comunidades no podemos estar tranquilos porque siempre ha ocurrido esto con los gobiernos que han pasado y unos han sido más fuertes y otros más blandos. Pero la situación para nosotros siempre ha sido la misma desde la época de la llamada pacificación de la Araucanía o la usurpación del territorio mapuche, siempre hemos estado afectados por lo que está pasando y siempre ha sido la misma respuesta del Gobierno” Catrillanca afirmó que el Ejecutivo lleva el “apoyo hacia las empresas forestales (…) las que se tienen que ir del territorio mapuche y como comunidad, nosotros vamos a tratar de defendernos como podamos” Consultado sobre si las comunidades mapuche tenían otras expectativas del gobierno de Boric, el comunero afirmó que “como era un hombre joven, con menos experiencia, creo que nosotros habríamos empezado como desde cero. Pero creo que la forma del mandatar va a ser siempre la misma” Dado el escenario que se vive en la Macrozona sur, Catrillanca dijo que resulta mucho más difícil iniciar un proceso de diálogo. “Nunca vamos a tener la posibilidad de poder dialogar porque siempre vamos a estar preocupados de nuestras comunidades, del bienestar de nuestra gente, pero con una metralleta en la mano nadie quiere dialogar”. A su juicio, el Estado de excepción acotado, llamado “Plan de Buen Vivir”, no es distinto a lo implementado por otras administraciones. “No creo que sea un plan de buen vivir porque con las FFAA en el territorio, es la misma respuesta que dio Piñera con el Comando Jungla aunque eran carabineros, pero ahora están las fuerzas militares y no creo que solamente vayan a estar en las carreteras, van a estar en todo el territorio” indicó. Agregó que el Estado de Excepción va a tensionar aún más la zona porque la “presencia de militares no es la forma de lograr un buen encuentro. No hay una señal clara del Gobierno para decir que nosotros como comunidades vamos a estar tranquilos o tener un diálogo con el Gobierno, porque así no se puede conversar” Finalmente, Catrillanca lamentó que el Gobierno siga “coludido con las empresas forestales y los particulares” porque estos “aplauden la presencia de las fuerzas militares porque ellos dicen que les están quemando sus casas y sus maquinarias. Pero cuando llegaron al territorio mapuche como lo hicieron, ellos no han comprendido de cómo llegaron a nuestros territorios. Hay que revisar la historia de cómo las fuerzas españolas llegaron asesinando a nuestra gente y eso nosotros lo tenemos como antecedente histórico y por eso estamos defendiendo los territorios”.

