Migración Nacional Política Rodolfo Noriega por críticas de RN a regularización migratoria: “Lo que están haciendo es realmente es obsceno” El representante de la Defensoría de Migrantes en Chile defendió el cambio introducido por el gobierno afirmando que es una facultad del subsecretario del Interior regularizar la residencia de cualquier persona en el país. Natalia Palma Lunes 23 de mayo 2022 15:06 hrs.

Fue el pasado 14 de mayo que se publicó en el Diario Oficial el decreto N°177, en el cual el gobierno introdujo cambios sobre el documento que establecía subcategorías migratorias de residencia temporal. Esto, luego de retirar el decreto supremo que previamente había introducido el presidente Sebastián Piñera sobre esta materia y que era parte de la nueva Ley de Migraciones promulgada durante su mandato. En particular, una de las modificaciones más importantes a este documento fue al de su artículo 4, en la que se añadió que, para poder solicitar un permiso de residencia temporal estando en Chile, además de apelar a razones humanitarias y de reunificación familiar, la persona podría recurrir a “otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior”, los cuales no están definidos. Esto provocó que la bancada de diputados de Renovación Nacional enviara un oficio a la ministra del Interior, Izkia Siches, para precisar los alcances del decreto, acusando que este facilitaría el “turismo laboral”. En conversación con nuestro medio, el representante de la Defensoría de Migrantes en Chile, Rodolfo Noriega, rechazó en duros términos esta solicitud, señalando que “lo que está haciendo RN realmente es obsceno, no tienen ningún fundamento e insisten en una tipología que en realidad fue un descaro”. Para Noriega “las subcategorías migratorias establecidas en el decreto N°177 son las que derivan de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería. Están establecidas claramente y lo que hace este decreto es lo que no hizo específicamente el gobierno anterior cuando mandó su proyecto de las subcategorías migratorias”. En ese sentido, apuntó que una de las problemáticas que dejó la legislación tiene que ver con que “hay más de medio millón de solicitudes pendientes que no resolvieron, más de medio millón de gente que está en el limbo, en una situación no definida si tienen o no tienen residencia. Esa es la situación pendiente que dejó el gobierno anterior”. “Frente a esa situación hay que tomar medidas. Uno no se puede hacer de la vista gorda si ni siquiera pudieron atender el problema de los ingresos irregulares. A esos ingresos le sumas los cientos de miles de extranjeros que están pendientes de resolución de un trámite, y los que no pudieron presentar solicitud porque no cabían dentro de lo que era el estado transitorio de la nueva ley”, apuntó. Asimismo, insistió en que “no existe ningún país que resuelva el tema de la irregularidad migratoria con las expulsiones” y destacó que, pese a no estar de acuerdo con todas las subcategorías dispuestas en el decreto, “el gobierno ha tratado de buscar mecanismos normales dentro del ámbito de la ley para regularizar”. Por lo anterior, Noriega defendió los cambios introducidos por el Ejecutivo e instó a los parlamentarios de oposición a “estudiar la ley”. Lo que hace simple y llanamente el decreto N°177 es reproducir lo que está en la ley, que es una facultad del subsecretario del Interior regularizar la residencia de cualquier persona en el país. Eso no es nuevo”, dijo. En cuanto a la postura que debiese tener el gobierno frente a estos emplazamientos, planteó que “yo creo que hay que mantenerse firmes sobre cuál es el objetivo que se tiene en el tema migratorio. Significa resolver los problemas de la irregularidad y, entre otras cosas, evitar todo factor que la promueva. Si es que no se hace cargo el gobierno o el Servicio Nacional de Migraciones del tema, vamos hacia atrás”.

