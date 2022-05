712840c98c

Nacional Hugo Frühling: “No existen las balas de plata para abordar el problema de la delincuencia” El director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile valoró la decisión de intervenir la zona de Barrio Meiggs pero recalcó en la importancia de hacer seguimiento de la efectividad de este tipo de medidas. Diario UChile Martes 24 de mayo 2022 12:48 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, se refirió a las políticas en materia de seguridad ciudadana que ha impulsado el Gobierno y los operativos que se han llevado a cabo en algunos puntos críticos como el barrio Meiggs. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de lo visto en las últimas semanas, el académico señaló que “me parece evidente que desde el momento que se producen incidentes con uso de armas de fuego al Gobierno no le correspondía sino intervenir, es decir, esa es su función principal y respecto de ella no había ninguna duda que poseía los instrumentos para hacerlo”. En esa línea, el profesor Frühling dijo que “hay un tema del discurso que se ha ido poniendo más coherente pero que hay que tener en claro. Los hechos de violencia urbana afectan a quienes habitamos o trabajamos en determinadas zonas de la capital. Afectan de manera económica y social y el Estado tiene obligaciones legales, si estamos en un estado de derecho es esencial que el discurso asiente claramente la necesidad de cumplir con las normas que han sido aprobadas por entidades legítimas”. El académico agregó que “en general todos estos temas de seguridad urbana involucran intervenciones que pueden ser intersectoriales, estos es, las policías pueden intervenir inicialmente, pero para que la intervención tenga efectos duraderos se va a requerir otro tipo de medidas que tienen que ver con entregar otras oportunidades de instalarse a los vendedores ambulantes y, sobre todo, de ir monitoreando el efecto que las medidas van teniendo”. El profesor Frühling recalcó además que “está claro que los efectos de la intervención policial pueden no ser duraderos, por eso es importante ir monitoreando los efectos de las medidas. Los efectos de los copamientos van disminuyendo en el tiempo y además no pueden ser predecibles porque la institución va a tener complicaciones para mantener esto por meses. Hay que crear un tejido colectivo al interior de los comerciantes, habitantes del sector, la municipalidad y, por cierto, que la intervención no solo debe ser de varios actores, sino que debe apuntar a lo mismo: conservar una ciudad donde puedan convivir todos”. El director del INAP destacó otro de los anuncios hechos por las autoridades respecto de “la creación de una unidad especializada para la operación que tiende a dejar fuera de uso las armas de fuego. Esa es hoy una situación que requiere una prioridad absoluta. Hemos tenido aumentos de homicidios, puede ser un aumento que se está dando en muchas partes del mundo y en consecuencia hay que actuar al respecto y la actuación respecto del porte y uso indiscriminado de armas de fuego en el espacio público es una situación que debe controlarse de manera efectiva”. Sobre los acuerdos transversales que se requieren para enfrentar esta materia, el académico señaló que “el caso de Meiggs y el caso de las armas son emblemáticos en el sentido que ciertas intervenciones, que ojalá se sustenten académicamente y que se pueda establecer qué es lo que produjo el éxito y hasta cuándo se produce y si esto se puede trasladar a otro lugar de la capital, puede ser la base para construir acuerdos, porque cuando las cosas parecieran no funcionar para nada lo que sucede es que se alimenta la fantasía de presentar proyectos de ley, establecer nuevas penas, nuevas atribuciones policiales sobre la base del argumento que esa falta de políticas explican lo que sucede”. Frühling recalcó la importancia de sumar la voz de la academia a la solución de este tipo de problemas. “Sería importante que este Gobierno abriera paso a una participación académica que tenga sentido y que no es ciertamente tener reuniones periódicas a largo plazo, donde parece haber participación y escucha cuando en realidad no lo hay”, señaló. Otro tema abordado por el director del INAP de la Universidad de Chile fue la tendencia hacia el populismo y el efectismo en las propuestas que entregan ciertas autoridades y recalcó que “este es un tema respecto del cual muchos ciudadanos piensan que ellos conocen la solución y que esa solución es que los criminales tienen que arrestarse y terminar en la cárcel”. En ese sentido, el académico agregó que “no existen balas de plata en este tema y, por otro lado, hemos tendido en la lucha política a no mirar el paisaje o la evolución a largo plazo“. Finalmente, respecto de la reforma a Carabineros, el académico precisó que “hay que seguir el impulso de la reforma, definir sus términos, sus pasos inmediatos, darle un sustento cada vez más amplio de distintos actores y entender que van a haber necesidades de persuadir al mando policial, pero que vienen diversas instancias donde se tendrán que tomar decisiones y adoptarlas”. Por lo mismo, el profesor Frühling afirma que “son muchísimas las democracias en el mundo que han reformado sus sistemas policiales en los últimos años y sin mayor quiebre ni catástrofe posterior. Tenemos que estar abiertos a una realidad de que el crimen cambia y que los requerimientos para las policías también”.

