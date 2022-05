a238abb998

fcfc03c655

Carabineros Nacional Ministra Siches descarta ampliar estado de excepción: “Para los problemas de fondo requerimos de la acción de inteligencia” La jefa de Gabinete aseveró que el despliegue de los militares responde a una medida preventiva y que es mediante el trabajo coordinado de las policías y el Ministerio Público que se desbaratará el crimen organizado en la región. Maria Luisa Cisternas Miércoles 25 de mayo 2022 14:08 hrs.

Whatsapp Tweet

Desde el Palacio de La Moneda, la ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió a las diligencias que ha ejecutado el Gobierno por la muerte del trabajador mapuche Segundo Catril, como lo es el viaje que emprendió a la Región de la Araucanía esta mañana el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, para reunirse con el delegado presidencial, Raúl Allard, con los familiares de Catril, y con Carabineros, la PDI y el Ejército para agotar las acciones investigativas respecto al caso. En cuanto al ataque a la base de Carabineros en Quidico, la secretaria de Estado anunció que el Ejecutivo está evaluando una querella en torno a la ley de seguridad del Estado porque, “entendemos que nuestros trabajadores como Carabineros de Chile no pueden ser sujeto de estos ataques directos”, señaló. Asimismo, en alusión a las críticas que provinieron desde la oposición, la ministra descartó ampliar el estado de excepción acotado que el Gobierno estableció en dos provincias del Biobío y en la totalidad de la Región de la Araucanía, aseverando que la medida no soluciona el problema de fondo en materia de seguridad, el que radica en el crimen organizado. “El estado de excepción constitucional es una medida complementaria que se suma al trabajo de nuestras policías en la zona, esto permite prevenir atentados y ataques en las distintas carreteras para poder llegar con suministros y que también las personas se puedan trasladar. La evaluación y evolución de este estado de excepción es continua, pero no va a lograr resolver los problemas de fondo, permite mantener una acción preventiva“, indicó. A eso añadió que “para los problemas de fondo, para desarticular las bandas en estos territorios, requerimos de la acción de inteligencia, de nuestras policías, de investigación y del Ministerio Público y en ello hemos estado trabajando, prueba de esto es lo que ha ocurrido en el presunto autor del homicidio de Luis Morales”. Huenchumilla La médico también fue consultada por las críticas que hizo contra el Gobierno el senador DC y ex intendente de la zona, Francisco Huenchumilla, quien dijo no ver una diferencia entre lo que ha hecho esta administración en relación a las anteriores. El legislador además, sostuvo que el conflicto está “instalado en La Moneda”, por lo que a su juicio, ya no valían los interlocutores regionales sino que “es el Presidente el que tiene que buscar un acuerdo político con las forestales”. Al respecto Siches manifestó que la Araucanía estuvo en el centro de la gestión del Gobierno desde el primer día y que a diferencia de lo planteado por el senador de la falange, desde La Moneda sí se han realizado diligencias para abordar el tema de las forestales. “Entendíamos que era un problema que necesitaba decisión y claridad, y eso no ha cambiado. Nosotros seguimos apuntando a los problemas de fondo, problemas de desarticular las bandas como también resolver lo mismo que ha mencionado el Senador, el tema de las forestales. Tanto el ministro Marcel como la ministra de Desarrollo Social y yo misma participamos de las reuniones con las forestales para poder materializar la compra de los predios que están en cartera y en espera”, señaló. Junto con eso, sostuvo que “algo que sí caracteriza a nuestro Gobierno, es que nuestro Presidente Boric tiene plena claridad de las acciones y el fondo que queremos levantar como Gobierno y en eso este es un Gobierno que tiene muy clara cual es la hoja de ruta y no la ha desdibujado desde el primer día”.

Desde el Palacio de La Moneda, la ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió a las diligencias que ha ejecutado el Gobierno por la muerte del trabajador mapuche Segundo Catril, como lo es el viaje que emprendió a la Región de la Araucanía esta mañana el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, para reunirse con el delegado presidencial, Raúl Allard, con los familiares de Catril, y con Carabineros, la PDI y el Ejército para agotar las acciones investigativas respecto al caso. En cuanto al ataque a la base de Carabineros en Quidico, la secretaria de Estado anunció que el Ejecutivo está evaluando una querella en torno a la ley de seguridad del Estado porque, “entendemos que nuestros trabajadores como Carabineros de Chile no pueden ser sujeto de estos ataques directos”, señaló. Asimismo, en alusión a las críticas que provinieron desde la oposición, la ministra descartó ampliar el estado de excepción acotado que el Gobierno estableció en dos provincias del Biobío y en la totalidad de la Región de la Araucanía, aseverando que la medida no soluciona el problema de fondo en materia de seguridad, el que radica en el crimen organizado. “El estado de excepción constitucional es una medida complementaria que se suma al trabajo de nuestras policías en la zona, esto permite prevenir atentados y ataques en las distintas carreteras para poder llegar con suministros y que también las personas se puedan trasladar. La evaluación y evolución de este estado de excepción es continua, pero no va a lograr resolver los problemas de fondo, permite mantener una acción preventiva“, indicó. A eso añadió que “para los problemas de fondo, para desarticular las bandas en estos territorios, requerimos de la acción de inteligencia, de nuestras policías, de investigación y del Ministerio Público y en ello hemos estado trabajando, prueba de esto es lo que ha ocurrido en el presunto autor del homicidio de Luis Morales”. Huenchumilla La médico también fue consultada por las críticas que hizo contra el Gobierno el senador DC y ex intendente de la zona, Francisco Huenchumilla, quien dijo no ver una diferencia entre lo que ha hecho esta administración en relación a las anteriores. El legislador además, sostuvo que el conflicto está “instalado en La Moneda”, por lo que a su juicio, ya no valían los interlocutores regionales sino que “es el Presidente el que tiene que buscar un acuerdo político con las forestales”. Al respecto Siches manifestó que la Araucanía estuvo en el centro de la gestión del Gobierno desde el primer día y que a diferencia de lo planteado por el senador de la falange, desde La Moneda sí se han realizado diligencias para abordar el tema de las forestales. “Entendíamos que era un problema que necesitaba decisión y claridad, y eso no ha cambiado. Nosotros seguimos apuntando a los problemas de fondo, problemas de desarticular las bandas como también resolver lo mismo que ha mencionado el Senador, el tema de las forestales. Tanto el ministro Marcel como la ministra de Desarrollo Social y yo misma participamos de las reuniones con las forestales para poder materializar la compra de los predios que están en cartera y en espera”, señaló. Junto con eso, sostuvo que “algo que sí caracteriza a nuestro Gobierno, es que nuestro Presidente Boric tiene plena claridad de las acciones y el fondo que queremos levantar como Gobierno y en eso este es un Gobierno que tiene muy clara cual es la hoja de ruta y no la ha desdibujado desde el primer día”.