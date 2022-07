e48532a69b

Medio Ambiente Nacional Gobernador Claudio Orrego anunció cinco proyectos para combatir la escasez hídrica en la Región Metropolitana "Sin agua Santiago no tiene futuro" expresó la autoridad, quien, además, destacó la puesta en marcha del Consejo de la cuenca del Río Maipo como una de las medidas para evitar el razonamiento del vital elemento. Natalia Palma Jueves 7 de julio 2022 14:18 hrs.

En medio del complejo escenario hídrico que afecta a la capital, este jueves el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentó cinco proyectos para evitar el racionamiento de agua potable en Santiago. En la segunda sesión de trabajo de la Mesa de Emergencia Hídrica, la autoridad regional informó sobre la puesta en marcha del Consejo de la Cuenca del Río Maipo, cuyo objetivo será generar “un plan de acción que nos permita enfrentar la emergencia y asegurar el agua para las futuras generaciones”. En ese sentido, expresó que “sin agua Santiago no tiene futuro, uno no puede desplazar a ocho millones de personas y, en consecuencia tenemos que hacer una gestión integrada de la cuenca. Para eso hemos congregado al mundo privado, al mundo académico, a la sociedad civil, a distintos actores públicos de nivel nacional, regional y local”. Por lo que bajo ese contexto designó a la Fundación Chile a ser la encargada de la Secretaría Ejecutiva de la iniciativa. Asimismo, Orrego confirmó una inversión por parte del Gobierno Regional Metropolitano de más de $3.000 millones de pesos proyectos concretos en las comunas, en las escuelas, en la difusión y también en el diseño de obras que permitan asegurar el agua para Santiago. No nos confiemos y no creamos que porque llueve un día, como va a llover mañana y pasado, se eliminó la emergencia hídrica. El fantasma del racionamiento todavía no ha desaparecido”. Gobernador @Orrego se reúne junto a Presidente de @fundacionchile y otras autoridades en 2da sesión de trabajo de Mesa para Emergencia Hídrica, dónde abordaron inversión de 3 mil millones para asegurar agua a futuras generaciones y evitar racionamiento #CrisisHídricaRM pic.twitter.com/PVZpllrISg — Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (@GobiernoRM) July 7, 2022 En tanto, el presidente de Fundación Chile, Pablo Zamora, valoró esta alianza con el gobierno regional y sostuvo que “es sumamente relevante poner en práctica y en acción una serie de trabajos que se han venido realizando a través de la disponibilidad de la tecnología para evaluar el manejo del recurso hídrico en Chile”. En esa línea, detalló que “tenemos una trayectoria bastante importante en lograr convocar a diferentes actores y ponerlos a trabajar en un objetivo común. Creemos que el agua es un tema absolutamente trascendental no solamente para la Región Metropolitana, sino para Chile. Entonces, lo que esperamos es poder orquestar a los diferentes actores, tanto del mundo privado, la sociedad civil, con el mandato del gobierno regional, para poder hacer de la Región Metropolitana un ejemplo de cómo se hace la administración de las cuencas y, al mismo tiempo, se disponibilizan capacidades para poder resolver un problema tan importante como lo es el agua para el consumo humano, para las ciudades, para la agricultura”. Además, aseguró que “tenemos las capacidades en forma conjunta de poder resolver esta problemática, tenemos tecnología, el conocimiento y, al mismo tiempo, tenemos la voluntad política de querer abordarlo en forma generalizada. Por lo tanto, están todas las condiciones para que este sea un ejercicio muy exitoso y eventualmente, si lo hacemos bien, poder desarrollar algún tipo de instrumento que permita replicarse a nivel nacional y resolver otros territorios que tienen tanta o más urgencia que la Región Metropolitana con el tema del agua”.

