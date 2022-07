1c666ad1fb

9264f85418

Economía Nacional Política Economista Santiago Rosselot: “El rechazo podría generar más incertidumbre e inestabilidad para la economía del país” Con visiones distintas, los economistas Manuel Agosin y Santiago Rosselot analizaron la inflación, la variación del dólar, la reforma tributaria y el escenario político que vive el país de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Osciel Moya Plaza Domingo 10 de julio 2022 15:10 hrs.

Compartir en

Los análisis económicos se tomaron esta semana la agenda nacional por la variación del precio del dólar y el aumento de la inflación, los que al mismo tiempo dispararon las opiniones sobre la incertidumbre respecto de la política económica del gobierno relacionada con el envío del proyecto de reforma tributaria al parlamento y por otro lado, el escenario político de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Si bien hay consenso sobre las causas externas que gatillan la situación económica, hay diferencias sobre la inestabilidad que generan las medidas económicas que está implementando el gobierno en medio de esta situación. Al menos así lo expresan los economistas Manuel Agosin y Santiago Rosselot, con quienes Radio y Diario Universidad de Chile conversó sobre el escenario actual. El académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Manuel Agosin, señaló que el valor de $1.000 que alcanzó el dólar responde en buena medida a lo que pasa en el mundo. “Chile está muy afectado por el alza del petróleo y los alimentos como consecuencia de la guerra en Ucrania y esos fenómenos tienen dos efectos. Primero impulsa la inflación, pero también bajan el poder de compra en la clase media y en los que tienen menos recursos. También está produciendo una disminución muy fuerte de la demanda de estos sectores al ver que su poder de compra se ha desmejorado muchísimo” precisó. El economista afirmó que a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, no hay retiros de fondos previsionales, ni bonos IFE para apuntalar la demanda lo que es “bueno que así sea, pero lo que estamos viendo es un shock de demanda tremendo”. Agregó que la incertidumbre que se ha instalado en el país está centrado en el plebiscito del mes de septiembre que “impacta sobre la demanda agregada de manera indirecta porque los inversionistas, las empresas o microempresa pudieran haber invertido si hubiesen sentido que la economía iba a repuntar por sí sola” “Con la incertidumbre que hay , la sensación que tiene la mayoría de los inversionistas es que la cosa se viene mala especialmente si gana el apruebo. Creo que todo el mundo empresarial chileno está en contra de la Constitución y tienen buenos motivos para estarlo. Esta constitución tiene muchos vicios, es muy amateur, no está bien hecha y no resguarda los intereses de las personas que ponen su dinero en riesgo”, puntualizó el experto. A su juicio, los inversionistas extranjeros “al ver la confusión que tienen los chilenos, tampoco van a invertir y van a pensar en otros destinos para sus inversiones”. Expresó que a esto se suma el proyecto de ley de reforma tributaria que ingresó el Gobierno al Parlamento. “Se está discutiendo la reforma tributaria que elevaría los tributos a la minería cuando el precio del cobre sea mayor a 3,7 dólares por libra, los impuestos van a ser muy superiores a los que cobra Perú. Si alguien estaba pensando en invertir en minería, que es nuestro fuerte, simplemente no lo va a hacer, se va a ir a Perú que también tiene buenos yacimientos de cobre y de otros minerales. Todo esto se junta para hacer que el escenario económico chileno sea bastante preocupante”, dijo. Por ello, Agosin afirmó que es un muy mal momento para impulsar una reforma tributaria, porque cuando la economía está en el suelo, no se puede estar aumentando los tributos. “Lo que le quita a los famosos ricos, que son tan vilipendiados, son platas que se hubieran invertido porque los ricos no van a consumir todos los ingresos que tienen, porque los impuestos a las empresas, va directamente a reducir la inversión”, precisó. El factor Rechazo Una visión totalmente opuesta tiene Santiago Rosselot, economista e investigador de la Fundación Sol, quien si bien coincide en que la inestabilidad económica obedece a factores externos, asegura que “esta situación responde a lo que está pasando a nivel global. Las causas tanto de la inflación como el dólar está muy relacionado con los coletazos de la pandemia que han implicado un alza muy importante en los precios y la guerra Rusia Ucrania, que han afectado directamente los precios de los combustibles y los alimentos y dado estos antecedentes, hace sentido este escenario que estamos viviendo”. Sobre la incertidumbre que se ha levantado en lo interno por el escenario político, Rosselot afirmó que es relevante preguntarse de dónde vienen esos comentarios e interpretaciones y qué intereses tocan. “Estamos hablando de una reforma tributaria que si comparamos la estructura tributaria con otros países de la región o más desarrollados de la OCDE, para tener como referencia, vemos que hay espacio para hacer una reforma más progresiva y no solamente hay espacio, sino que es necesaria. O sea, en el caso de las pensiones hoy en día, el 50% de las personas que se pensionaron, recibieron una pensión autofinanciada, es decir sin aporte del Estado, inferior a 129.000 pesos”, dijo el economista. Por ello, afirmó que es muy importante tomar estas declaraciones de parte de quiénes vienen y a quienes tocan. “Justamente la reforma tributaria busca gravar los ingresos más altos, grabar el patrimonio de los más ricos, cobra bastante sentido que esos grupos tengan esa perspectiva”, precisó. En el contexto de lo que ha sido el proceso constituyente y del próximo plebiscito de salida, el experto afirmó que “eso también es bien paradójico porque de cierta manera el Apruebo da bastante más certeza de lo que daría el rechazo. El rechazo abre un proceso nuevo que sigue dilatando esto. Es interesante por ejemplo que incluso actores financieros globales como Morgan Stanley, se han manifestado a favor del Apruebo, porque precisamente ofrecen mayor certeza y el rechazo tiene un componente que podría generar un malestar social importante, sobre todo en este contexto que venimos hablando de inestabilidad económica, con estas tasas de inflación, con la situación que está pasando, con el tipo de cambio, como está el mercado laboral, sumarle a esta ecuación el rechazo, podría generar un movimiento social que sería aún más incierto y más inestable para la economía del país” En esa línea, Rosselot afirmó que la especulación que hay en el mercado “es un factor clave en la incertidumbre que estamos viendo y es una de las herramientas que tiene el empresariado para manifestarse de cierta forma cuando hay movimientos políticos o económicos que van en contra de sus intereses. Esto ya lo hemos visto antes en las elecciones de los últimos dos años, tanto las presenciales, como con el proceso constituyente. Así también pasó con otra reforma cuando estaba la presidenta Bachelet y se hablaba de la retroexcavadora, y es una herramienta que el empresariado usa para manifestarse en contra de políticas que pueden expresarse contra sus intereses”. Frente a la reforma tributaria que está impulsando el Gobierno, el economista de la Fundación Sol, cuestionó a quienes consideran que no es el mejor momento para impulsar una medida de fondo como la que se discute. “Si uno mira las declaraciones en el tiempo que suelen hacer los sectores ligados a la derecha empresarial, nunca es buen momento para implementar una reforma tributaria. Si hay bonanza económica no es momento de intervenir para cortar la senda del crecimiento y cuando estamos en un escenario más complejo, como el de hoy, no es el momento porque es importante la recuperación económica” indicó. El experto añadió que es necesario mirar desde otra perspectiva. “Es aún más necesario el que el Estado pueda realizar políticas que vayan a favor del grupo más vulnerable. Hoy estamos en una situación donde el mercado laboral está complejo, donde las pensiones son muy bajas, donde los precios están muy altos, el costo de la vida está alto, entonces estas medidas que van a favor y que tienen un rol más redistributivo de mayores derechos sociales y garantías sociales, son más necesario que nunca”. Esta situación que vive el país, ha provocado un deterioro de los salarios y la capacidad aquisitiva de las y los trabajadores, donde la inflación va por encima del crecimiento de los salarios, resaltó el economista. “Si miramos ya un poco el panorama más macro, vemos que con respecto al año pasado ha disminuido bastante el desempleo, pero también es importante mirar un poquito más en detalle y no quedarnos con esta primera mirada, si se considera por ejemplo la tasa de su subutilización que considera no solamente las personas que están desempleadas sino también, las que pueden trabajar pero que no están buscando empleo. Por ejemplo, personas que buscaron y que por desaliento dejaron de buscar o a las personas subempleadas, es decir personas que trabajan una jornada parcial, pero le gustaría trabajar más horas de las que pueden o de las que ofrece el mercado laboral, ahí la tasa llega al 19%” puntualizó. Agregó que si miramos, cómo ha sido el empleo que se han recuperado a partir de la pandemia tenemos que el 47% de estos empleos son informales y estamos lejos de una situación deseable “incluso si lo comparamos con el momento previo a la pandemia, hay más personas desempleadas, hay menos personas ocupadas y hay más personas inactivas, considerando que la situación antes de la pandemia tampoco era ideal. Hay ciertos aspectos del mercado estructural chileno que se vienen arrastrando de hace muchos años”. Finalmente, Rosselot destacó que de acuerdo con el último índice del INE de remuneraciones real, muestra una variación en términos reales y vemos que los últimos 12 meses acumula una baja de 1,8% y eso es preocupante porque ya son varios meses seguidos que se está notando esta baja.

Los análisis económicos se tomaron esta semana la agenda nacional por la variación del precio del dólar y el aumento de la inflación, los que al mismo tiempo dispararon las opiniones sobre la incertidumbre respecto de la política económica del gobierno relacionada con el envío del proyecto de reforma tributaria al parlamento y por otro lado, el escenario político de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Si bien hay consenso sobre las causas externas que gatillan la situación económica, hay diferencias sobre la inestabilidad que generan las medidas económicas que está implementando el gobierno en medio de esta situación. Al menos así lo expresan los economistas Manuel Agosin y Santiago Rosselot, con quienes Radio y Diario Universidad de Chile conversó sobre el escenario actual. El académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Manuel Agosin, señaló que el valor de $1.000 que alcanzó el dólar responde en buena medida a lo que pasa en el mundo. “Chile está muy afectado por el alza del petróleo y los alimentos como consecuencia de la guerra en Ucrania y esos fenómenos tienen dos efectos. Primero impulsa la inflación, pero también bajan el poder de compra en la clase media y en los que tienen menos recursos. También está produciendo una disminución muy fuerte de la demanda de estos sectores al ver que su poder de compra se ha desmejorado muchísimo” precisó. El economista afirmó que a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, no hay retiros de fondos previsionales, ni bonos IFE para apuntalar la demanda lo que es “bueno que así sea, pero lo que estamos viendo es un shock de demanda tremendo”. Agregó que la incertidumbre que se ha instalado en el país está centrado en el plebiscito del mes de septiembre que “impacta sobre la demanda agregada de manera indirecta porque los inversionistas, las empresas o microempresa pudieran haber invertido si hubiesen sentido que la economía iba a repuntar por sí sola” “Con la incertidumbre que hay , la sensación que tiene la mayoría de los inversionistas es que la cosa se viene mala especialmente si gana el apruebo. Creo que todo el mundo empresarial chileno está en contra de la Constitución y tienen buenos motivos para estarlo. Esta constitución tiene muchos vicios, es muy amateur, no está bien hecha y no resguarda los intereses de las personas que ponen su dinero en riesgo”, puntualizó el experto. A su juicio, los inversionistas extranjeros “al ver la confusión que tienen los chilenos, tampoco van a invertir y van a pensar en otros destinos para sus inversiones”. Expresó que a esto se suma el proyecto de ley de reforma tributaria que ingresó el Gobierno al Parlamento. “Se está discutiendo la reforma tributaria que elevaría los tributos a la minería cuando el precio del cobre sea mayor a 3,7 dólares por libra, los impuestos van a ser muy superiores a los que cobra Perú. Si alguien estaba pensando en invertir en minería, que es nuestro fuerte, simplemente no lo va a hacer, se va a ir a Perú que también tiene buenos yacimientos de cobre y de otros minerales. Todo esto se junta para hacer que el escenario económico chileno sea bastante preocupante”, dijo. Por ello, Agosin afirmó que es un muy mal momento para impulsar una reforma tributaria, porque cuando la economía está en el suelo, no se puede estar aumentando los tributos. “Lo que le quita a los famosos ricos, que son tan vilipendiados, son platas que se hubieran invertido porque los ricos no van a consumir todos los ingresos que tienen, porque los impuestos a las empresas, va directamente a reducir la inversión”, precisó. El factor Rechazo Una visión totalmente opuesta tiene Santiago Rosselot, economista e investigador de la Fundación Sol, quien si bien coincide en que la inestabilidad económica obedece a factores externos, asegura que “esta situación responde a lo que está pasando a nivel global. Las causas tanto de la inflación como el dólar está muy relacionado con los coletazos de la pandemia que han implicado un alza muy importante en los precios y la guerra Rusia Ucrania, que han afectado directamente los precios de los combustibles y los alimentos y dado estos antecedentes, hace sentido este escenario que estamos viviendo”. Sobre la incertidumbre que se ha levantado en lo interno por el escenario político, Rosselot afirmó que es relevante preguntarse de dónde vienen esos comentarios e interpretaciones y qué intereses tocan. “Estamos hablando de una reforma tributaria que si comparamos la estructura tributaria con otros países de la región o más desarrollados de la OCDE, para tener como referencia, vemos que hay espacio para hacer una reforma más progresiva y no solamente hay espacio, sino que es necesaria. O sea, en el caso de las pensiones hoy en día, el 50% de las personas que se pensionaron, recibieron una pensión autofinanciada, es decir sin aporte del Estado, inferior a 129.000 pesos”, dijo el economista. Por ello, afirmó que es muy importante tomar estas declaraciones de parte de quiénes vienen y a quienes tocan. “Justamente la reforma tributaria busca gravar los ingresos más altos, grabar el patrimonio de los más ricos, cobra bastante sentido que esos grupos tengan esa perspectiva”, precisó. En el contexto de lo que ha sido el proceso constituyente y del próximo plebiscito de salida, el experto afirmó que “eso también es bien paradójico porque de cierta manera el Apruebo da bastante más certeza de lo que daría el rechazo. El rechazo abre un proceso nuevo que sigue dilatando esto. Es interesante por ejemplo que incluso actores financieros globales como Morgan Stanley, se han manifestado a favor del Apruebo, porque precisamente ofrecen mayor certeza y el rechazo tiene un componente que podría generar un malestar social importante, sobre todo en este contexto que venimos hablando de inestabilidad económica, con estas tasas de inflación, con la situación que está pasando, con el tipo de cambio, como está el mercado laboral, sumarle a esta ecuación el rechazo, podría generar un movimiento social que sería aún más incierto y más inestable para la economía del país” En esa línea, Rosselot afirmó que la especulación que hay en el mercado “es un factor clave en la incertidumbre que estamos viendo y es una de las herramientas que tiene el empresariado para manifestarse de cierta forma cuando hay movimientos políticos o económicos que van en contra de sus intereses. Esto ya lo hemos visto antes en las elecciones de los últimos dos años, tanto las presenciales, como con el proceso constituyente. Así también pasó con otra reforma cuando estaba la presidenta Bachelet y se hablaba de la retroexcavadora, y es una herramienta que el empresariado usa para manifestarse en contra de políticas que pueden expresarse contra sus intereses”. Frente a la reforma tributaria que está impulsando el Gobierno, el economista de la Fundación Sol, cuestionó a quienes consideran que no es el mejor momento para impulsar una medida de fondo como la que se discute. “Si uno mira las declaraciones en el tiempo que suelen hacer los sectores ligados a la derecha empresarial, nunca es buen momento para implementar una reforma tributaria. Si hay bonanza económica no es momento de intervenir para cortar la senda del crecimiento y cuando estamos en un escenario más complejo, como el de hoy, no es el momento porque es importante la recuperación económica” indicó. El experto añadió que es necesario mirar desde otra perspectiva. “Es aún más necesario el que el Estado pueda realizar políticas que vayan a favor del grupo más vulnerable. Hoy estamos en una situación donde el mercado laboral está complejo, donde las pensiones son muy bajas, donde los precios están muy altos, el costo de la vida está alto, entonces estas medidas que van a favor y que tienen un rol más redistributivo de mayores derechos sociales y garantías sociales, son más necesario que nunca”. Esta situación que vive el país, ha provocado un deterioro de los salarios y la capacidad aquisitiva de las y los trabajadores, donde la inflación va por encima del crecimiento de los salarios, resaltó el economista. “Si miramos ya un poco el panorama más macro, vemos que con respecto al año pasado ha disminuido bastante el desempleo, pero también es importante mirar un poquito más en detalle y no quedarnos con esta primera mirada, si se considera por ejemplo la tasa de su subutilización que considera no solamente las personas que están desempleadas sino también, las que pueden trabajar pero que no están buscando empleo. Por ejemplo, personas que buscaron y que por desaliento dejaron de buscar o a las personas subempleadas, es decir personas que trabajan una jornada parcial, pero le gustaría trabajar más horas de las que pueden o de las que ofrece el mercado laboral, ahí la tasa llega al 19%” puntualizó. Agregó que si miramos, cómo ha sido el empleo que se han recuperado a partir de la pandemia tenemos que el 47% de estos empleos son informales y estamos lejos de una situación deseable “incluso si lo comparamos con el momento previo a la pandemia, hay más personas desempleadas, hay menos personas ocupadas y hay más personas inactivas, considerando que la situación antes de la pandemia tampoco era ideal. Hay ciertos aspectos del mercado estructural chileno que se vienen arrastrando de hace muchos años”. Finalmente, Rosselot destacó que de acuerdo con el último índice del INE de remuneraciones real, muestra una variación en términos reales y vemos que los últimos 12 meses acumula una baja de 1,8% y eso es preocupante porque ya son varios meses seguidos que se está notando esta baja.