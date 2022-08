d03cd74852

Economía Nacional Política Economista Marcela Vera: “El país debe pasar a una nueva etapa en la estructura productiva” “Tenemos un déficit muy importante en términos de la aplicación de políticas públicas y económica respecto de períodos de crisis y eso es parte también del acumulado neoliberal que tenemos a nivel institucional” señaló la economista. Diario Uchile Miércoles 3 de agosto 2022 10:50 hrs.

La economista de la Universidad de Chile y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, afirmó que dado el escenario económico a nivel nacional y mundial, el país se encuentra en el momento de poder desarrollar el tipo de políticas públicas que refuercen la inversión, pero sobre todo que nos permita pasar a una nueva etapa en la estructura productiva, ya que si no se hace, habrá costos sociales y ambientales muy importantes, . En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la académica abordó el escenario actual de economía del país y el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) del mes junio que arrojó una expansión de 3,7%. Al analizar este indicador, la académica afirmó que ciertos sectores políticos y económicos en este país se han olvidado de cuando crecíamos al 7% y eso era bienvenido. Sin embargo, precisó que si uno mira la trayectoria económica, hemos tenido en la última década un bajo desempeño económico con un crecimiento bastante inferior al que tuvimos en la década del 90. “Con esto quiero decir que en ningún caso un proceso de desaceleración económica es algo que uno podría vincular a fenómenos positivos, respecto del actual contexto económico. En este sentido, es importante separar el fenómeno inflacionario del proceso económico propiamente tal, porque no necesariamente un crecimiento económico provoca un proceso inflacionario. Son determinados aspectos económicos los que pueden potenciar que aumente la inflación, por ejemplo un aumento indiscriminado de consumo que no está siendo acompañado, por un aumento significativo en la producción de bienes genera un fuerte impacto a nivel de precio. Eso es lo que podríamos observar como parte de lo que tuvimos en Chile el año pasado”, explicó la economista. Agregó que “este año hemos tenido además, un alza muy importante en términos de los costos que tienen que enfrentar las empresas en Chile y eso implica por supuesto, que haya una inflación, pero no por el lado de la demanda sino por el lado de los costos, es decir, por el lado de la oferta” Vera indicó que el desabastecimiento que hay respecto de algunos productos, la crisis sanitaria y económica, los efectos del conflicto Rusia y Ucrania, que ha disparado los precios del petróleo, de alimentos, fertilizantes y otros productos, no son exclusivos de lo que ocurre con el crecimiento económico nuestro país, sino que obedecen a un fenómeno mucho más complejo y por lo tanto en la medida que nuestro país crezca va a poder tener mejor soporte para poder enfrentar el próximo periodo que se avecina, que es el proceso de estanflación, es decir “menor crecimiento acompañado de inflación. Este fenómeno es súper perjudicial para la economía del mundo y en particular para nuestra economía, porque en definitiva genera una disminución de los ingresos y una un alza en los precios que tú pagas” Dado este escenario, la economista se refirió a qué tan preparado está nuestro país para enfrentar esta situación. En este sentido, Vera indicó que esto tiene mucho que ver con las posiciones políticas e ideológicas que han prevalecido en la implementación de políticas públicas. La académica explicó que es importante salir de los fenómenos más dogmáticos que tienen ciertos economistas en nuestro país y generar políticas públicas basadas en la evidencia, por ejemplo, señaló, “vimos los últimos dos años que se desplegaron una serie de políticas keynesianas para poder enfrentar la crisis. Sin embargo, lamentablemente no hemos visto que el alza en la tasa de política monetaria haya tenido un impacto positivo en la inflación en términos de su disminución”. Por ello, Vera indicó que es necesario que se incorpore “otro tipo de escuelas y por tanto, otro tipo de análisis e instrumentos para poder enfrentar a la actual coyuntura. Hoy día diría que tenemos un déficit muy importante en términos de la aplicación de políticas públicas y económicas respecto de períodos de crisis y eso es parte también del acumulado neoliberal que tenemos a nivel institucional. Pero también dentro de las mismas escuelas de formación del economistas que han implicado un reforzamiento hacia las políticas monetaristas en desmedro de políticas keynesianas, como lo podrían ser por ejemplo un aumento en el gasto fiscal, asociado a la inversión para poder generar un nivel de empleo y crecimiento económico que permita reforzar los mercados, generar mayor producción y disminuir la inflación”. La economista precisó que “este tipo de prácticas son parte de aquellas cuestiones que nuestro país ha postergado durante muchos años, porque en definitiva, ha dejado que el mercado opere como mejor le convenga. Sin embargo, eso no está asociado con los beneficios que requiere la población, pero tampoco está asociado con un proceso de industrialización o de desarrollo. Por lo tanto, los déficit que tenemos en la estructura misma a nivel productivo, son bastante importantes, también a su nivel de productividad y por supuesto, en la generación de empleo de calidad” Ante la posibilidad que el actual gobierno haga un giro respecto de cómo se ha manejado el país en materia económica, Vera afirmó que “el país se encuentra en el momento de poder desarrollar el tipo de políticas públicas que refuercen la inversión, pero sobre todo que nos permita pasar a una nueva etapa en la estructura productiva. Si no lo hacemos ahora, en unos años va a hacer muy tardío y vamos a tener costos sociales y ambientales muy importantes, por lo tanto es fundamental que este gobierno se atreva a hacerlo porque si no lo hace, el siguiente va a tener la pista mucho más complicada” Argumentó que hay un nivel de ahorro que permitiría desarrollar ese tipo de políticas públicas, pero también que tenemos un nivel de crecimiento que no es negativo, por tanto, “es importante pensar la economía en términos de reacción, sino pensarla en términos preventivos. Ya sabemos que viene un proceso de estanflación y tenemos que generar un proceso de sostenibilidad para el empleo, fundamentalmente en las pymes y ese tipo de dinámicas, no se ejecutan inmediatamente. Ese tipo de políticas tienen un proceso de retardo y por tanto, es fundamental que el gobierno que también se rija por su propio programa, porque tiene propuestas que le permiten cambiar este rol de Estado, para cumplir un rol de fomento productivo, que es algo que no hemos visto hace 40 años”

