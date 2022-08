758c091a9d

175e0af362

Carabineros Nacional Política Diputado Ilabaca por decisión del gobierno de no aplicar estado de excepción en Los Ríos: “No estamos utilizando todas las herramientas” El parlamentario socialista criticó que no se decretara la medida constitucional en la zona. Además, lamentó que “nuestras policías, pasa y pasa el tiempo y no han sido capaces de determinar la responsabilidad de nadie”. Diario Uchile Viernes 12 de agosto 2022 10:05 hrs.

Compartir en

Con decepción tomó el diputado por la Región de Los Ríos, Marcos Ilabaca, la decisión del gobierno de no decretar estado de emergencia en la zona que representa, lo que a su juicio se justifica por los atentados registrados en las últimas semanas en la zona. Si bien dijo valorar la destinación de más funcionarios policiales al sector, reclamó que no se hiciera junto a equipamiento ni medios de transporte para hacer los patrullajes. En conversación con la periodista Diana Porras en la primera edición de Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, el legislador socialista dijo que no se están tomando todas las medidas como Estado para enfrentar la criminalidad que se ha incrementado en esa región. “En los últimos cinco días hemos vivido cinco acciones delictuales, de ataques a trabajadores, de quema de maquinaria en las comunas de Lanco, Máfil, en Liquiñe en la comuna de Panguipulli, en la comuna de la Unión, en Valdivia, y este tipo de hechos tenemos que cortarlos de raíz. Y ahí el Estado debe utilizar todas las herramientas que el estado de derecho le entrega para poder enfrentar este tipo de situación. Y creo que aquí no estamos utilizando todas las herramientas”, lamentó el parlamentario. Ilabaca agregó que resulta lamentable que “nuestras policías, pasa y pasa el tiempo y no han sido capaces de determinar la responsabilidad de nadie”. El legislador criticó que el gobierno diera señales de aplicar el estado de excepción en Los Ríos, pero finalmente no implementarlo. “Si es que había pensado efectivamente no llevar adelante el estado de excepción constitucional, no tuvo que haberlo anunciado y haber esperado todos estos informes que aparecieron el día de ayer”, indicó. En ese sentido recordó la visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hace algunos días a la región donde se comprometió al despliegue de más fuerzas policiales y la llegada de drones para apoyar la vigilancia en los sectores donde se están concentrando los actos de sabotaje. “Necesitamos determinar e identificar las personas que son los responsables de este tipo de ilícitos y allí tenemos una deuda salvaje en el ámbito de la investigación policial”, insistió Ilabaca. Respecto al anuncio hecho ayer por la ministra del Interior, Izkia Siches, sobre la instalación de una Comisión para la Reforma de las Policías, el parlamentario comentó que “ha hecho falta una discusión mucho más profunda sobre las policías que queremos para poder enfrentar los procesos criminales que han estado ocurriendo con mayor cotidianidad en nuestro país”. Al respecto agregó que “cuando ingresan fenómenos delictuales como los que se viven en otros países del continente como el sicariato, el rapto, estas extorciones que supuestamente está desarrollando el Tren de Aragua, se empieza a complejizar el crimen”, por lo que una reforma “se hace más necesaria que nunca”, subrayó. “En este tiempo que va a tomar llevar adelante este proceso de discusión para mejorar las funciones de nuestras policías, hay que tomar medidas, porque el crimen sigue avanzando, los grupos organizados siguen avanzando y allí tenemos deudas, deudas graves. En el tema de inteligencia, insisto, tenemos necesariamente que mejorar nuestro sistema de inteligencia”, reiteró. Ilabaca estimó que “hoy día la situación está a un nivel superior y ahí es cómo nosotros desde el Congreso le colaboramos al gobierno de manera transversal en entregarle herramientas para que el gobierno cuando tenga que tomar decisiones complejas las tome con tranquilidad”. A eso sumó la certeza que se debe dar a los funcionarios policiales, “con respeto obviamente a los derechos humanos, apegado a la orden civil en el ámbito del ejercicio de sus facultades, también actúen tranquilamente y no exista el miedo de que si un carabinero va a utilizar su arma de servicio no sepa si es que va a terminar detenido o lo van a sacar de la institución”. Foto: Agencia Aton

Con decepción tomó el diputado por la Región de Los Ríos, Marcos Ilabaca, la decisión del gobierno de no decretar estado de emergencia en la zona que representa, lo que a su juicio se justifica por los atentados registrados en las últimas semanas en la zona. Si bien dijo valorar la destinación de más funcionarios policiales al sector, reclamó que no se hiciera junto a equipamiento ni medios de transporte para hacer los patrullajes. En conversación con la periodista Diana Porras en la primera edición de Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, el legislador socialista dijo que no se están tomando todas las medidas como Estado para enfrentar la criminalidad que se ha incrementado en esa región. “En los últimos cinco días hemos vivido cinco acciones delictuales, de ataques a trabajadores, de quema de maquinaria en las comunas de Lanco, Máfil, en Liquiñe en la comuna de Panguipulli, en la comuna de la Unión, en Valdivia, y este tipo de hechos tenemos que cortarlos de raíz. Y ahí el Estado debe utilizar todas las herramientas que el estado de derecho le entrega para poder enfrentar este tipo de situación. Y creo que aquí no estamos utilizando todas las herramientas”, lamentó el parlamentario. Ilabaca agregó que resulta lamentable que “nuestras policías, pasa y pasa el tiempo y no han sido capaces de determinar la responsabilidad de nadie”. El legislador criticó que el gobierno diera señales de aplicar el estado de excepción en Los Ríos, pero finalmente no implementarlo. “Si es que había pensado efectivamente no llevar adelante el estado de excepción constitucional, no tuvo que haberlo anunciado y haber esperado todos estos informes que aparecieron el día de ayer”, indicó. En ese sentido recordó la visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hace algunos días a la región donde se comprometió al despliegue de más fuerzas policiales y la llegada de drones para apoyar la vigilancia en los sectores donde se están concentrando los actos de sabotaje. “Necesitamos determinar e identificar las personas que son los responsables de este tipo de ilícitos y allí tenemos una deuda salvaje en el ámbito de la investigación policial”, insistió Ilabaca. Respecto al anuncio hecho ayer por la ministra del Interior, Izkia Siches, sobre la instalación de una Comisión para la Reforma de las Policías, el parlamentario comentó que “ha hecho falta una discusión mucho más profunda sobre las policías que queremos para poder enfrentar los procesos criminales que han estado ocurriendo con mayor cotidianidad en nuestro país”. Al respecto agregó que “cuando ingresan fenómenos delictuales como los que se viven en otros países del continente como el sicariato, el rapto, estas extorciones que supuestamente está desarrollando el Tren de Aragua, se empieza a complejizar el crimen”, por lo que una reforma “se hace más necesaria que nunca”, subrayó. “En este tiempo que va a tomar llevar adelante este proceso de discusión para mejorar las funciones de nuestras policías, hay que tomar medidas, porque el crimen sigue avanzando, los grupos organizados siguen avanzando y allí tenemos deudas, deudas graves. En el tema de inteligencia, insisto, tenemos necesariamente que mejorar nuestro sistema de inteligencia”, reiteró. Ilabaca estimó que “hoy día la situación está a un nivel superior y ahí es cómo nosotros desde el Congreso le colaboramos al gobierno de manera transversal en entregarle herramientas para que el gobierno cuando tenga que tomar decisiones complejas las tome con tranquilidad”. A eso sumó la certeza que se debe dar a los funcionarios policiales, “con respeto obviamente a los derechos humanos, apegado a la orden civil en el ámbito del ejercicio de sus facultades, también actúen tranquilamente y no exista el miedo de que si un carabinero va a utilizar su arma de servicio no sepa si es que va a terminar detenido o lo van a sacar de la institución”. Foto: Agencia Aton