Política Proceso Constituyente Cristián Monckeberg: “Podríamos haber tenido una Constitución que interprete a una gran mayoría y eso se desaprovechó” El exconvencional de Renovación Nacional enfatizó que "la nueva Constitución no resuelve la división que se ha generado entre los chilenos" y aseguró que el acuerdo alcanzado por los partidos oficialistas es "insuficiente". Diario UChile Martes 16 de agosto 2022 13:12 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exconvencional de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, se refirió al escenario político previo al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre. “No sé si estamos frente al estancamiento de una opción o el resurgimiento de otra, lo que veo es una estabilidad en torno a una propuesta que no une sino que divide y la apreciación de la ciudadanía que veo yo es que no le gusta esta propuesta”, afirmó el exdiputado respecto de los resultados de las últimas encuestas que muestran una reducción de la brecha entre el Apruebo y el Rechazo. El exintegrante de la Convención Constitucional señaló que es una situación que lamenta dado que “hubiese esperado un resultado distinto y que esta visión que tiene la ciudadanía respecto del texto constitucional que no las satisface lo lamento porque se podría haber tenido un resultado distinto y podríamos haber tenido una Constitución que interprete a una gran mayoría y eso se desaprovechó“. Consultado por los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano respecto del acuerdo alcanzado por los partidos oficialistas para eventuales reformas a la nueva Constitución, el exministro de Sebastián Piñera señaló que “la postura de quienes están en el Apruebo ha sido bien errática en esta materia. En algún minuto dijeron que se iban a hacer ajustes y muchos colegas exconvencionales señalan que esto es un error. Yo creo que un acuerdo en esta materia se vio bastante disminuido con la postura del Partido Comunista”. Cristián Monckeberg agregó que “a mi juicio el acuerdo es insuficiente porque muchas materias que se acordaron se vieron en la Convención y se nos dijo que no. Además, la propuesta de acuerdo tiene una falencia importante que es que no se toca el sistema político y, por lo tanto, se hace cuesta arriba que sea suficiente”. Respecto de las dudas que existen en torno a que la derecha cumpla con la continuidad del proceso en caso de victoria del Rechazo, el militante de Renovación Nacional señaló que “la conclusión de todo esto es pensar en cómo lograr una Constitución que interprete a una gran mayoría, yo creo que esta propuesta no resuelve la división que se ha generado entre los chilenos. No es lo que motivó a la ciudadanía cuando concurrió a votar respecto de tener o no una nueva Constitución”. “Yo creo que aprobando la actual propuesta van a pasar muchos años para que se puedan hacer transformaciones importantes y va a quedar una población dividida en este tema. Porque eso se transmite para las siguientes generaciones tal cual ocurrió con la actual”, agregó Monckeberg. El exconvencional recalcó que “sí había durante el proceso constituyente un porcentaje importante de personas que queríamos construir una Constitución, quizás no a la pinta de uno, pero sí que nos interpretara en algo y eso no se logró y ahí hay responsables. Hoy estamos llorando sobre la leche derramada pero hubo responsables y que no se diga que no se advirtió”. Respecto de cómo avanzar en este escenario de división que eventualmente plantea el plebiscito constitucional, Cristián Monckeberg afirmó que “yo soy un convencido de que la figura del Presidente de la República es la llamada a conducir procesos complejos en momentos difíciles” y en esa línea añadió que “el Presidente ha tomado una opción de empujar una alternativa que a mi juicio es errada, pero él está no siendo muy acertado en la decisión de involucrarse tan profundamente en esta materia“. Finalmente, respecto de si se necesitarían cambios dentro del equipo político de La Moneda pensando en el proceso que se abre independiente del resultado en el plebiscito, Cristián Monckeberg sentenció que “siempre son complejos los cambios de gabinete pero si me pidieran la opinión recomendaría de todas maneras hacer un ajuste. Cuáles serían esos ajustes eso es más complicado, pero es una herramienta que imagino el Presidente utilizará en esta nueva etapa que se abre luego del plebiscito constituyente”. La entrevista completa aquí: Foto: Agencia Aton.

