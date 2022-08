f858563941

Nacional Proceso Constituyente Vocero Claudio Salinas acusó “trato discriminatorio” de la Municipalidad de Santiago tras no autorizar cierre de campaña El integrante de la Casa Ciudadana por el Rechazo hizo un llamado a la alcaldesa Irací Hassler a reconsiderar la decisión. Además, informó que, dada esta determinación, el comando se reunirá en el Parque Metropolitano el próximo 4 de septiembre. Diario UChile Martes 30 de agosto 2022 14:47 hrs.

Continuando con los últimos despliegues de cara al plebiscito de este domingo, la Casa Ciudadana por el Rechazo realizó un banderazo en la estación intermodal La Cisterna, para dar a conocer los principales hitos de los que acompañarán este cierre de campaña electoral, el cual legalmente concluirá a las 23:59 horas del 1 de septiembre. En la instancia, el vocero de la organización, Claudio Salinas, comunicó que continuarán con las actividades hasta el jueves, manteniendo un recorrido por las distintas regiones del país y añadiendo que para ese día “vamos a terminar en todas las capitales regionales con grandes banderazos, con caravanas”, mientras que en Santiago el acto de cierre se realizará en el anfiteatro Pablo Neruda del Parque Metropolitano. En ese lugar señaló “nos vamos reunir todos los movimientos y causas ciudadanas que no fueron invitadas por la Convención y vamos a proyectar un mensaje de amor, un mensaje de esperanza y de futuro sobre el Chile que queremos seguir construyendo”. Además, Salinas planteó que la Casa Ciudadana “va a seguir funcionando más allá del 4 de septiembre porque queremos tener un rol activo en todo el proceso que se siga viviendo en el país. Hemos dicho en todas las instancias que desde el Rechazo hay un camino de esperanza que nos permita avanzando en lo que los chilenos más necesitan, en la agenda social, un mejor sistema político, entre otras materias y desde la sociedad civil vamos a seguir trabajando para que eso se haga realidad”. Por otra parte, al ser consultado por las razones por las que no se realizará el cierre en el propio comando, el vocero dijo que “nos hubiese encantado poder realizarlo abajo en la calle Valentín Letelier, pero la Municipalidad de Santiago no nos autorizó la actividad. Nosotros con tiempo, con anticipación ingresamos la solicitud y lamentablemente no nos dio la autorización. A unos metros más allá vamos a tener un cierre de campaña millonario, con mucho gasto que va a ser llevado a cabo por el comando del Apruebo, por tanto, hay un trato discriminatorio”. Según señaló Salinas, el municipio alegó “temas administrativos” para esta resolución. “Esperamos y le decimos a la alcaldesa de Santiago (Irací Hassler) que nos autorice el próximo 4 de septiembre que es el día de las elecciones poder reunirnos en nuestro comando, que no nos sigan discriminando por solamente pensar distinto a la opción que ellos tienen, que representa al Gobierno que es el Apruebo”. De todos modos, el vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo aclaró que “nos vamos a reunir en el comando a como dé lugar” y que van a hacer “todas las gestiones que sean necesarias”.

