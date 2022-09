63827bf32a

25cb306099

Nacional Política Ana Lya Uriarte: “No somos prescindentes; queremos estar presentes para acompañar este proceso” La ministra de la Segpres reiteró la voluntad del gobierno de seguir siendo parte del proceso para llegar a un acuerdo y comenzar un nuevo proceso constituyente. Presidente del Senado no descartó suspender el encuentro convocado para este jueves. Diario Uchile Miércoles 14 de septiembre 2022 9:43 hrs.

Compartir en

Luego de la exigencia del presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chahuán, de que el gobierno se baje de las conversaciones para avanzar hacia una nueva convención que redacte una propuesta constitucional, desde el Ejecutivo descartaron esa idea. El reclamo del parlamentario de Chile Vamos surgió luego de un supuesto tuit de la ministra vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, donde habría “rayado la cancha” estableciendo mecanismos que aún no han sido discutidos al interior de la mesa que incluye a los partidos políticos con representación parlamentaria. Pero la petición de Chahuán fue desechada por la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien indicó que esperan continuar con su participación en las reuniones que permitirán abordar una solución para el nuevo proceso de redacción del documento constitucional. Después de participar de la ceremonia del Tefilá por Chile convocado por la comunidad judía en Viña del Mar, Uriarte indicó que “estoy segura que todas las fuerzas políticas tienen el ánimo y la voluntad puesta en encontrarse para que nuestro país cuente con una nueva constitución”. Además, agregó que “nuestra voluntad como gobierno es acompañar este proceso. No estamos negociando, no pertenecemos al grupo que lleva adelante el encuentro de voluntades para las decisiones respecto del proceso, pero no somos prescindentes, queremos estar presentes para acompañar este proceso, porque finalmente vamos a estar co legislando a la hora de llevar adelante las reformas para habilitar un nuevo proceso constitucional”. A raíz de la decisión de Chile Vamos de no participar del encuentro convocado para el jueves para avanzar hacia un acuerdo, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, indicó que esperan salvar las dificultades y que la reunión pueda llevarse a cabo como estaba planificado. “Cada sector puede pedir lo que estime conveniente. El punto es cómo se resuelve y por eso estamos en una ronda de consultas con el objeto de generar condiciones para que este diálogo pueda seguir desarrollándose”, informó el legislador socialista. Consultado por su postura respecto de la exigencia de Chile Vamos, Elizalde indicó que el trabajo que lleva adelante con el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto (PPD), es buscar acuerdos y no poner por delante sus opiniones personales. “Nuestro rol es contribuir a que este diálogo llegue a buen puerto y tenemos que ser especialmente responsables para evitar que este tipo de incidentes pueda desviarnos de lo que es nuestro objetivo: poder generar un acuerdo bueno para Chile con un itinerario constituyente a la altura de lo que el país necesita”, comentó. De todas formas, Elizalde sostuvo que de no avanzar las tratativas durante esta jornada, la reunión podría ser pospuesta. Mientras, la senadora comunista Claudia Pascual, criticó la postura de Chile Vamos señalando que “cuando uno quiere buscar excusas para no estar comprometido hasta el final, se va a fijar en cualquier detalle”. Pascual afirmó que aún “no había tuit de la vocera ni de nadie cuando ya el senador Chahuán en la reunión de ayer había manifestado que no quería que el gobierno estuviera en la mesa, por lo tanto, daba lo mismo la vocería”. Para la legisladora existe una postura de la oposición de adjudicarse el triunfo del Rechazo a la propuesta constitucional de la Convención Constituyente, cuando la votación expresó un sentir de la gente que va mucho más allá de una postura política específica. “Me parece más complejo aún que si es por fijarse en buscar excusas para no llegar a un acuerdo que la ciudadanía está esperando, yo creo que hay muchas voces que se arrogan la totalidad del porcentaje del Rechazo como una votación partidaria y no es una votación partidaria. Aquí hay muchos elementos que se han conjugado para expresar ese porcentaje que no aprobó una propuesta de texto en concreto”, concluyó Pascual.

Luego de la exigencia del presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chahuán, de que el gobierno se baje de las conversaciones para avanzar hacia una nueva convención que redacte una propuesta constitucional, desde el Ejecutivo descartaron esa idea. El reclamo del parlamentario de Chile Vamos surgió luego de un supuesto tuit de la ministra vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, donde habría “rayado la cancha” estableciendo mecanismos que aún no han sido discutidos al interior de la mesa que incluye a los partidos políticos con representación parlamentaria. Pero la petición de Chahuán fue desechada por la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien indicó que esperan continuar con su participación en las reuniones que permitirán abordar una solución para el nuevo proceso de redacción del documento constitucional. Después de participar de la ceremonia del Tefilá por Chile convocado por la comunidad judía en Viña del Mar, Uriarte indicó que “estoy segura que todas las fuerzas políticas tienen el ánimo y la voluntad puesta en encontrarse para que nuestro país cuente con una nueva constitución”. Además, agregó que “nuestra voluntad como gobierno es acompañar este proceso. No estamos negociando, no pertenecemos al grupo que lleva adelante el encuentro de voluntades para las decisiones respecto del proceso, pero no somos prescindentes, queremos estar presentes para acompañar este proceso, porque finalmente vamos a estar co legislando a la hora de llevar adelante las reformas para habilitar un nuevo proceso constitucional”. A raíz de la decisión de Chile Vamos de no participar del encuentro convocado para el jueves para avanzar hacia un acuerdo, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, indicó que esperan salvar las dificultades y que la reunión pueda llevarse a cabo como estaba planificado. “Cada sector puede pedir lo que estime conveniente. El punto es cómo se resuelve y por eso estamos en una ronda de consultas con el objeto de generar condiciones para que este diálogo pueda seguir desarrollándose”, informó el legislador socialista. Consultado por su postura respecto de la exigencia de Chile Vamos, Elizalde indicó que el trabajo que lleva adelante con el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto (PPD), es buscar acuerdos y no poner por delante sus opiniones personales. “Nuestro rol es contribuir a que este diálogo llegue a buen puerto y tenemos que ser especialmente responsables para evitar que este tipo de incidentes pueda desviarnos de lo que es nuestro objetivo: poder generar un acuerdo bueno para Chile con un itinerario constituyente a la altura de lo que el país necesita”, comentó. De todas formas, Elizalde sostuvo que de no avanzar las tratativas durante esta jornada, la reunión podría ser pospuesta. Mientras, la senadora comunista Claudia Pascual, criticó la postura de Chile Vamos señalando que “cuando uno quiere buscar excusas para no estar comprometido hasta el final, se va a fijar en cualquier detalle”. Pascual afirmó que aún “no había tuit de la vocera ni de nadie cuando ya el senador Chahuán en la reunión de ayer había manifestado que no quería que el gobierno estuviera en la mesa, por lo tanto, daba lo mismo la vocería”. Para la legisladora existe una postura de la oposición de adjudicarse el triunfo del Rechazo a la propuesta constitucional de la Convención Constituyente, cuando la votación expresó un sentir de la gente que va mucho más allá de una postura política específica. “Me parece más complejo aún que si es por fijarse en buscar excusas para no llegar a un acuerdo que la ciudadanía está esperando, yo creo que hay muchas voces que se arrogan la totalidad del porcentaje del Rechazo como una votación partidaria y no es una votación partidaria. Aquí hay muchos elementos que se han conjugado para expresar ese porcentaje que no aprobó una propuesta de texto en concreto”, concluyó Pascual.